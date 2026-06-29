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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu, borsalardan 781.227 milyar SHIB çıkışının ardından ilk 30’a geri döndü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu, 2.48 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilk 30 kripto varlık arasına geri döndü.
  • 📉 25 Haziran ile 29 Haziran arasında $SHIB için borsalardan 781.227 milyar token çekildi.
  • 📊 SHIB fiyatı 0.00000414 dolar destek ile 0.00000430 dolar direnç arasında sıkıştı.
  • 🟠 Haziranın son haftasındaki %10.27'lik kayba rağmen büyük yatırımcı alımları düşüşü sınırladı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Shiba Inu, haziranın son haftasındaki sert düşüşe rağmen piyasa değerine göre en büyük 30 kripto varlık arasına yeniden girdi. CoinMarketCap verilerine göre SHIB, 2.48 milyar dolarlık piyasa değeriyle 30. sırayı geri aldı. Varlık, bu süreçte Cronos ile aynı seviyeye yaklaşırken Tether Gold olarak da bilinen XAUt’yi geride bıraktı.

İçindekiler
1 Borsalardan güçlü çıkış izlendi
2 Fiyat dar bantta sıkıştı

Borsalardan güçlü çıkış izlendi

Fiyat hareketinden çok zincir üstü verilerde öne çıkan değişim, büyük yatırımcıların satış baskısını sınırladığını gösterdi. CryptoQuant verilerine göre 23 Haziran’da borsalara 751.64 milyar SHIB girişi oldu ve bu hareket fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı kurdu. Ancak takip eden günlerde yön tersine döndü.

25 Haziran ile 29 Haziran arasında borsalardan özel cüzdanlara net 781.227 milyar SHIB çıktı. Bu tablo, piyasadaki arzın bir bölümünün işlem platformlarından çekildiğine işaret etti. CryptoQuant, kripto varlıklara ilişkin zincir üstü veri ve piyasa akışı izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Borsa rezervi, bir kripto paranın işlem platformlarında tutulan toplam miktarını ifade eder. Net çıkış ise borsalardan çekilen varlığın, yatırılan miktardan fazla olması anlamına gelir ve dolaşımdaki satış baskısının zayıfladığına işaret edebilir.

Borsalardan milyarlarca SHIB çekilmesi ani bir sıçrama yaratmadı, ancak düşüşü durdurarak tokenin ilk 30’a dönmesi için gerekli zemini hazırladı.

Aynı dönemde borsalardaki toplam SHIB rezervi 87.96 trilyondan 87.18 trilyon tokene indi. Böylece son satış dalgasının oluşturduğu arz baskısının büyük bölümünün dengelendiği görüldü.

Fiyat dar bantta sıkıştı

Büyük yatırımcıların 0.00000414 dolar seviyesinde yoğun alım duvarı oluşturduğu ve bunun haftalık bazda %10.27’ye ulaşan kaybın derinleşmesini önlediği aktarıldı. Bu destek sayesinde SHIB, diğer bazı altcoinlerde görülen zayıflığın da etkisiyle sıralamada yeniden yükseldi.

GöstergeSeviye
Destek0.00000414 dolar
Yerel direnç0.00000430 dolar
Haftalık değişim-%10.27
Perakende hacim59.93 milyon dolar

Buna karşın SHIB fiyatı halen dar bir yatay bantta hareket ediyor. Varlık, 0.00000414 dolar desteği ile 0.00000430 dolar civarındaki yerel direnç arasında sıkışmış durumda bulunuyor.

Ağ içi tarafta yeni bir ivme yaratacak belirgin bir unsur görülmezken, sonraki yönün daha geniş piyasa havasına bağlı kalacağı değerlendiriliyor. Özellikle bireysel yatırımcı kaynaklı spekülatif hacmin 59.93 milyon dolar düzeyinde sınırlı kalması, kısa vadede güçlü kırılım ihtimalini zayıflatıyor.

Büyük cüzdanların borsalarda arzı azaltmaya başlaması, Bitcoin‘den gelebilecek olumlu bir sinyal halinde daha güçlü bir fiyat tepkisi için zemin oluşturuyor.

Bununla birlikte büyük cüzdanların borsalardaki arzı daraltması, olumlu piyasa koşulları oluşursa SHIB üzerinde daha güçlü bir hareket alanı yaratabilir. Mevcut görünümde ilk 30’a dönüş gerçekleşmiş olsa da fiyatın yönü, daha geniş kripto piyasasındaki risk iştahıyla şekillenecek.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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