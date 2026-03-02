Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Bitcoin Sonraki Yön İçin ABD Ekonomik Verilerini Bekliyor

Özet

  • Bitcoin önemli ABD ekonomik verileri öncesinde dalgalı bir seyir izliyor.
  • İmalat, hizmet ve istihdam raporları piyasanın yönü için belirleyici olabilir.
  • Açıklanacak rakamlar, Fed politikası ile kripto piyasasına doğrudan etki edebilir.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin, ilk çeyreğin en kritik makro haftalarından birine girerken 66.000 dolar civarında işlem görüyor. Piyasa duyarlılığı kırılganlığını korurken, likiditenin sınırlı olması ve küresel jeopolitik gelişmelerin devam etmesi fiyatlamaları etkiliyor. Son haftalarda daha düşük zirveler kaydeden lider kripto para, yılın zayıf başlangıcı sonrası yön arayışını sürdürüyor.

İçindekiler
1 ABD Ekonomik Verileri ve Bitcoin Üzerindeki Etkiler
2 İmalat ve Hizmet Sektörü Raporlarında Beklentiler
3 İstihdam Verileri ve Kripto Piyasalara Olası Etki

ABD Ekonomik Verileri ve Bitcoin Üzerindeki Etkiler

Piyasa katılımcıları bu hafta açıklanacak kritik ABD verilerini yakından takip ediyor. Söz konusu raporlar arasında imalat PMI, istihdam raporları ve hizmetler PMI öne çıkıyor. Bu başlıkların, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi politikasında beklentileri yeniden şekillendirmesi olası görünüyor. Böyle bir durumda, Bitcoin ve genel kripto para piyasasının yönü de etkilenebilir.

İmalat ve Hizmet Sektörü Raporlarında Beklentiler

Haftanın ilk bölümünde açıklanacak olan S&P Global Manufacturing PMI ve ISM Manufacturing PMI, yatırımcıların odağında. Beklentiler, ISM tarafında 52,0-52,3 seviyelerinde oluşmuş durumda. Ocak ayında 52,6 olarak açıklanan rakam, 2022’den beri en güçlü genişlemeye işaret etmişti. Analist Bull Theory, PMI’ın 50 üzerinde açıklanmasının finansal piyasalar için olumlu algılandığına dikkat çekiyor.

ISM 50’nin üzerinde bir değer aldığında, piyasalar tarafından olumlu karşılanıyor.

Buna karşılık, imalat sektörünün ABD ekonomisinin lokomotif alanı olmamakla birlikte haftanın gidişatı üzerinde belirleyici bir etkisi olabiliyor. PMI sonuçlarının güçlü gelmesi genellikle Fed’in faiz indiriminde acele etmeyeceği beklentisini artırıyor ve bu durum tahvil faizleri ile ABD dolarını destekliyor. Böyle gelişmeler Bitcoin gibi faiz getirisi olmayan varlıklar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Hizmetler sektörüyle ilgili olarak S&P Services PMI ve ISM Services PMI raporları da piyasada yakından izlenecek. ABD ekonomisinin büyük çoğunluğunu kapsayan bu alan, beklenen 52,3-53,5 arasında bir okuma ile geçen ayki 53,8 seviyesine yakın bir performans gösterebilir. Hizmet sektöründe ve istihdamda görülecek güç, kısa vadede faiz indirim beklentilerini zayıflatabilir.

İstihdam Verileri ve Kripto Piyasalara Olası Etki

Hafta ortasında yayımlanacak ADP özel sektör istihdam verisi ve sonrasında Non-Farm Payrolls (tarım dışı istihdam) raporu, piyasa hassasiyetini artırıyor. Şubat ayı için yaklaşık 54.000 kişilik istihdam artışı beklentisi bulunuyor. Bu rakam, önceki ay açıklanan 130.000 kişilik artışın oldukça altında. İşsizlik oranında ise yüzde 4,3’lük bir seviye öngörülüyor, ortalama saatlik kazançlarda da yüzde 0,3’lük artış tahmini dikkat çekiyor.

Hafta boyunca yayımlanacak diğer bir veri de işsizlik maaşı başvuruları. Beklenti, 215.000 seviyesinde rakamlar açıklanacağı yönünde. Bu raporların önemi, ABD ekonomisine dair “soğuma” ya da “canlılık” işaretleri vermesinde yatıyor. Açıklanacak veriler beklentiden yüksek gelirse, faiz indirimi ihtimali düşük görünebilir ve Bitcoin üzerinde kısa vadeli satış baskısına neden olabilir.

Tersine, ekonomik büyümede yavaşlama işaretleri verilmesi ya da istihdam verilerinde beklenenden zayıf sonuçlar görülmesi, yıl sonuna doğru faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilir. Böyle bir senaryo, kripto paraların kısa vadede destek bulmasına yol açabilir.

ABD’den gelecek önemli makro veriler, Mart ayında Bitcoin fiyat performansında yeni bir yön belirleyici olabilir. Özellikle işgücü ve hizmet sektöründe yaşanacak gelişmeler, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Strategy (MSTR) Yeni Alımını Duyurdu, 2 Mart Gelişmeleri

Bitcoin fiyatındaki düşüş baskısı yavaşlıyor teknik göstergeler toparlanma sinyali veriyor

Bitcoin Mart ayında dip sinyalleri gösteriyor ama piyasada belirsizlik sürüyor

Bitcoin Orta Doğu Gerilimiyle Yükselişini Koruyamıyor

Bitcoin ETF Çıkışları Artarken Kurumsal Talep Zayıfladı

Bitcoin Gerilerken Jeopolitik Gerilim Piyasayı Baskılıyor

Strategy, STRC Temettüsünü Yükseltti: Bitcoin Düşüşü Hisseleri Zorluyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Sonrası Solana Fiyatı 84 Dolar Civarında Dalgalanıyor, Kritik Direnç 94 Dolar Seviyesinde
Bir Sonraki Yazı Bitcoin ETF Çıkışları Artarken Kurumsal Talep Zayıfladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Güçlü Duruşunu Korurken Küresel Likidite ve Fiyat Hareketsizliği Dikkat Çekiyor
Kripto Para
Kurumsal Kripto Para Raporu ve Altcoin ETF Rakamları
Kripto Para
Bitcoin ve Kripto Piyasasında Avrupa Bankalarından Euro Stablecoin Girişimi
STABILCOIN
ABD Piyasa Açılışı Öncesi Son Durum, Kripto Para Beklentileri 2 Mart
Ekonomi Kripto Para
Bitcoin ve Blockchain: Hong Kong ile Şanghay Arasında Ticaret Finansmanında Yeni Dönem
BLOCKCHAIN
Lost your password?