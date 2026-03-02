Bitcoin Sonraki Yön İçin ABD Ekonomik Verilerini Bekliyor

Bitcoin, ilk çeyreğin en kritik makro haftalarından birine girerken 66.000 dolar civarında işlem görüyor. Piyasa duyarlılığı kırılganlığını korurken, likiditenin sınırlı olması ve küresel jeopolitik gelişmelerin devam etmesi fiyatlamaları etkiliyor. Son haftalarda daha düşük zirveler kaydeden lider kripto para, yılın zayıf başlangıcı sonrası yön arayışını sürdürüyor.

ABD Ekonomik Verileri ve Bitcoin Üzerindeki Etkiler

Piyasa katılımcıları bu hafta açıklanacak kritik ABD verilerini yakından takip ediyor. Söz konusu raporlar arasında imalat PMI, istihdam raporları ve hizmetler PMI öne çıkıyor. Bu başlıkların, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi politikasında beklentileri yeniden şekillendirmesi olası görünüyor. Böyle bir durumda, Bitcoin ve genel kripto para piyasasının yönü de etkilenebilir.

İmalat ve Hizmet Sektörü Raporlarında Beklentiler

Haftanın ilk bölümünde açıklanacak olan S&P Global Manufacturing PMI ve ISM Manufacturing PMI, yatırımcıların odağında. Beklentiler, ISM tarafında 52,0-52,3 seviyelerinde oluşmuş durumda. Ocak ayında 52,6 olarak açıklanan rakam, 2022’den beri en güçlü genişlemeye işaret etmişti. Analist Bull Theory, PMI’ın 50 üzerinde açıklanmasının finansal piyasalar için olumlu algılandığına dikkat çekiyor.

ISM 50’nin üzerinde bir değer aldığında, piyasalar tarafından olumlu karşılanıyor.

Buna karşılık, imalat sektörünün ABD ekonomisinin lokomotif alanı olmamakla birlikte haftanın gidişatı üzerinde belirleyici bir etkisi olabiliyor. PMI sonuçlarının güçlü gelmesi genellikle Fed’in faiz indiriminde acele etmeyeceği beklentisini artırıyor ve bu durum tahvil faizleri ile ABD dolarını destekliyor. Böyle gelişmeler Bitcoin gibi faiz getirisi olmayan varlıklar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Hizmetler sektörüyle ilgili olarak S&P Services PMI ve ISM Services PMI raporları da piyasada yakından izlenecek. ABD ekonomisinin büyük çoğunluğunu kapsayan bu alan, beklenen 52,3-53,5 arasında bir okuma ile geçen ayki 53,8 seviyesine yakın bir performans gösterebilir. Hizmet sektöründe ve istihdamda görülecek güç, kısa vadede faiz indirim beklentilerini zayıflatabilir.

İstihdam Verileri ve Kripto Piyasalara Olası Etki

Hafta ortasında yayımlanacak ADP özel sektör istihdam verisi ve sonrasında Non-Farm Payrolls (tarım dışı istihdam) raporu, piyasa hassasiyetini artırıyor. Şubat ayı için yaklaşık 54.000 kişilik istihdam artışı beklentisi bulunuyor. Bu rakam, önceki ay açıklanan 130.000 kişilik artışın oldukça altında. İşsizlik oranında ise yüzde 4,3’lük bir seviye öngörülüyor, ortalama saatlik kazançlarda da yüzde 0,3’lük artış tahmini dikkat çekiyor.

Hafta boyunca yayımlanacak diğer bir veri de işsizlik maaşı başvuruları. Beklenti, 215.000 seviyesinde rakamlar açıklanacağı yönünde. Bu raporların önemi, ABD ekonomisine dair “soğuma” ya da “canlılık” işaretleri vermesinde yatıyor. Açıklanacak veriler beklentiden yüksek gelirse, faiz indirimi ihtimali düşük görünebilir ve Bitcoin üzerinde kısa vadeli satış baskısına neden olabilir.

Tersine, ekonomik büyümede yavaşlama işaretleri verilmesi ya da istihdam verilerinde beklenenden zayıf sonuçlar görülmesi, yıl sonuna doğru faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilir. Böyle bir senaryo, kripto paraların kısa vadede destek bulmasına yol açabilir.

ABD’den gelecek önemli makro veriler, Mart ayında Bitcoin fiyat performansında yeni bir yön belirleyici olabilir. Özellikle işgücü ve hizmet sektöründe yaşanacak gelişmeler, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.