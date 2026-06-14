Spot Bitcoin ETF’lerinden 14 günde $4,4 milyar çıktı, Bitcoin $63.600 seviyesine toparlandı

Bitcoin piyasasında son günlerde görülen sert satışların ardından, dip oluşumuna işaret edebilecek bazı veriler öne çıktı. Spot Bitcoin ETF’lerinden 14 işlem günü boyunca toplam 4,4 milyar dolar çıkış yaşandı. Perşembe günü ise bu seri sınırlı da olsa pozitife döndü. Aynı dönemde kurumsal alımların sürmesi, piyasanın yönüne ilişkin temkinli iyimserliği artırdı.

ETF çıkışlarında seri bozuldu

Spot Bitcoin ETF’lerinin toplam yönetilen varlık büyüklüğü yaklaşık 104 milyar dolardan 80 milyar dolara geriledi. Son bir yılı aşkın dönemin en güçlü para çıkışı dalgasında, BlackRock’ın IBIT fonu ile Fidelity’nin FBTC fonu en yüksek satış baskısıyla karşılaştı. Spot Ether ETF’lerinden de aynı süreçte 700 milyon doların üzerinde çıkış oldu.

Perşembe günü görülen sınırlı giriş, 14 günlük negatif seriyi sona erdirdi. Piyasadaki korku düzeyini izleyen Fear & Greed Index 16 seviyesinde bulunurken, bu değer aşırı korku bölgesine işaret etti. MVRV Z-score göstergesi de 0,34 seviyesinde ölçüldü.

Mini sözlük: MVRV Z-score, Bitcoin’in piyasa değerini gerçekleşen değerle karşılaştıran zincir üstü bir göstergedir. Düşük seviyeler, varlığın tarihsel ortalamalara göre daha ucuz işlem gördüğü dönemlerle ilişkilendirilebilir.

Perşembe günü görülen sınırlı para girişi, 14 işlem günüdür süren ETF çıkış serisini sona erdirdi ve piyasada baskının zayıfladığına dair ilk işaretlerden biri olarak öne çıktı.

Haberde yer verilen verilere göre Bitcoin’in gerçekleşen fiyatı yaklaşık 53.500 dolar seviyesinde bulunuyor. Küçük yatırımcıların satış baskısı boyunca zararına el değiştiren işlemleri arttı. Glassnode’un SOPR verisinin uzun süre 1 seviyesinin altında kalması da bu tabloyla uyumlu bir görünüm sundu.

Kurumsal alımlar dikkat çekti

Bireysel yatırımcıların satışa yöneldiği süreçte, kurumsal tarafta farklı bir eğilim izlendi. Strategy, 1 Haziran ile 7 Haziran arasında ortalama 65.200 dolar maliyetle 1.550 BTC satın aldı. Böylece şirketin toplam Bitcoin varlığı 845.256 BTC’ye yükseldi. Strategy, eski adı MicroStrategy olan ve bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin tutmasıyla bilinen ABD merkezli yazılım şirketi olarak öne çıkıyor.

Zincir üstü veriler, perşembe günü borsalardan net 4.281 BTC, cuma günü ise 6.133 BTC çıkışı yaşandığını gösterdi. Varlıkların borsalardan çekilmesi, çoğu zaman kısa vadeli satış hazırlığından çok saklama amaçlı taşınma olarak değerlendiriliyor. Hyperliquid tarafında da büyük yatırımcıların son iki ayın en büyük net uzun pozisyonunu kurduğu aktarıldı.

Strategy’nin 1.550 BTC daha alarak toplam varlığını 845.256 BTC’ye çıkarması, sert satış döneminde kurumsal talebin tamamen kaybolmadığını gösterdi.

Petrol fiyatı ve makro gelişmeler izleniyor

Makro tarafta ise petrol fiyatlarının varil başına 85,25 dolara gerilemesi riskli varlıklara ilgiyi destekleyen unsurlardan biri oldu. ABD ile İran arasında bir mutabakat taslağı hazırlandığı yönündeki gelişmelerin, enerji fiyatları üzerindeki baskıyı azalttığı belirtildi. Daha düşük enerji maliyetleri, enflasyon baskısının hafiflemesi açısından piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Ayrıca SpaceX halka arzına ilişkin beklentiler de büyüme odaklı ve daha yüksek risk içeren varlıklara yönelik ilgiyi artıran başlıklardan biri olarak gösterildi. Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin cuma günü 63.600 dolar seviyesini yeniden gördü. Aynı seansta Russell 2000 endeksi yüzde 3 yükseldi.

Buna karşın ABD ile İran arasındaki metnin henüz resmiyet kazanmadığı, bu nedenle son toparlanmanın kalıcılığı konusunda net bir sonuca varmak için erken olduğu ifade ediliyor. Öte yandan mayıs ayı enflasyonunun yüzde 4,2 seviyesinde bulunması ve Goldman Sachs’ın ilk faiz indirimi beklentisini 2027 sonuna ötelemesi, makro görünümün karmaşıklığını koruduğunu gösteriyor.