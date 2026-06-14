Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Spot Bitcoin ETF’lerinden 14 günde $4,4 milyar çıktı, Bitcoin $63.600 seviyesine toparlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Spot Bitcoin ETF'lerinden 14 günde 4,4 milyar dolar çıktı, seri perşembe günü sınırlı girişle sona erdi.
  • 📉 Küçük yatırımcı satışa yönelirken Strategy 1.550 BTC aldı ve kurumsal talep dikkat çekti.
  • 📊 Borsalardan iki günde toplam 10.414 BTC çıkması, $BTC için saklama amaçlı hareketlerin arttığına işaret etti.
  • 🌍 Petrolün 85,25 dolara gerilemesiyle Bitcoin cuma günü 63.600 dolara toparlandı.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin piyasasında son günlerde görülen sert satışların ardından, dip oluşumuna işaret edebilecek bazı veriler öne çıktı. Spot Bitcoin ETF’lerinden 14 işlem günü boyunca toplam 4,4 milyar dolar çıkış yaşandı. Perşembe günü ise bu seri sınırlı da olsa pozitife döndü. Aynı dönemde kurumsal alımların sürmesi, piyasanın yönüne ilişkin temkinli iyimserliği artırdı.

İçindekiler
1 ETF çıkışlarında seri bozuldu
2 Kurumsal alımlar dikkat çekti
3 Petrol fiyatı ve makro gelişmeler izleniyor

ETF çıkışlarında seri bozuldu

Spot Bitcoin ETF’lerinin toplam yönetilen varlık büyüklüğü yaklaşık 104 milyar dolardan 80 milyar dolara geriledi. Son bir yılı aşkın dönemin en güçlü para çıkışı dalgasında, BlackRock’ın IBIT fonu ile Fidelity’nin FBTC fonu en yüksek satış baskısıyla karşılaştı. Spot Ether ETF’lerinden de aynı süreçte 700 milyon doların üzerinde çıkış oldu.

Perşembe günü görülen sınırlı giriş, 14 günlük negatif seriyi sona erdirdi. Piyasadaki korku düzeyini izleyen Fear & Greed Index 16 seviyesinde bulunurken, bu değer aşırı korku bölgesine işaret etti. MVRV Z-score göstergesi de 0,34 seviyesinde ölçüldü.

Mini sözlük: MVRV Z-score, Bitcoin’in piyasa değerini gerçekleşen değerle karşılaştıran zincir üstü bir göstergedir. Düşük seviyeler, varlığın tarihsel ortalamalara göre daha ucuz işlem gördüğü dönemlerle ilişkilendirilebilir.

Perşembe günü görülen sınırlı para girişi, 14 işlem günüdür süren ETF çıkış serisini sona erdirdi ve piyasada baskının zayıfladığına dair ilk işaretlerden biri olarak öne çıktı.

Haberde yer verilen verilere göre Bitcoin’in gerçekleşen fiyatı yaklaşık 53.500 dolar seviyesinde bulunuyor. Küçük yatırımcıların satış baskısı boyunca zararına el değiştiren işlemleri arttı. Glassnode’un SOPR verisinin uzun süre 1 seviyesinin altında kalması da bu tabloyla uyumlu bir görünüm sundu.

Kurumsal alımlar dikkat çekti

Bireysel yatırımcıların satışa yöneldiği süreçte, kurumsal tarafta farklı bir eğilim izlendi. Strategy, 1 Haziran ile 7 Haziran arasında ortalama 65.200 dolar maliyetle 1.550 BTC satın aldı. Böylece şirketin toplam Bitcoin varlığı 845.256 BTC’ye yükseldi. Strategy, eski adı MicroStrategy olan ve bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin tutmasıyla bilinen ABD merkezli yazılım şirketi olarak öne çıkıyor.

Zincir üstü veriler, perşembe günü borsalardan net 4.281 BTC, cuma günü ise 6.133 BTC çıkışı yaşandığını gösterdi. Varlıkların borsalardan çekilmesi, çoğu zaman kısa vadeli satış hazırlığından çok saklama amaçlı taşınma olarak değerlendiriliyor. Hyperliquid tarafında da büyük yatırımcıların son iki ayın en büyük net uzun pozisyonunu kurduğu aktarıldı.

Strategy’nin 1.550 BTC daha alarak toplam varlığını 845.256 BTC’ye çıkarması, sert satış döneminde kurumsal talebin tamamen kaybolmadığını gösterdi.

Petrol fiyatı ve makro gelişmeler izleniyor

Makro tarafta ise petrol fiyatlarının varil başına 85,25 dolara gerilemesi riskli varlıklara ilgiyi destekleyen unsurlardan biri oldu. ABD ile İran arasında bir mutabakat taslağı hazırlandığı yönündeki gelişmelerin, enerji fiyatları üzerindeki baskıyı azalttığı belirtildi. Daha düşük enerji maliyetleri, enflasyon baskısının hafiflemesi açısından piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Ayrıca SpaceX halka arzına ilişkin beklentiler de büyüme odaklı ve daha yüksek risk içeren varlıklara yönelik ilgiyi artıran başlıklardan biri olarak gösterildi. Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin cuma günü 63.600 dolar seviyesini yeniden gördü. Aynı seansta Russell 2000 endeksi yüzde 3 yükseldi.

Buna karşın ABD ile İran arasındaki metnin henüz resmiyet kazanmadığı, bu nedenle son toparlanmanın kalıcılığı konusunda net bir sonuca varmak için erken olduğu ifade ediliyor. Öte yandan mayıs ayı enflasyonunun yüzde 4,2 seviyesinde bulunması ve Goldman Sachs’ın ilk faiz indirimi beklentisini 2027 sonuna ötelemesi, makro görünümün karmaşıklığını koruduğunu gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Scaramucci ve Novogratz, Bitcoin’in temmuz sonuna kadar 70 bin dolara dönebileceğini söyledi

Bitcoin’de 67 bin dolar eşiği öne çıktı! Kritik bölgede neler yaşanıyor?

Bitcoin madenciliğinde %10,09’luk düşüş dikkat çekti! Ağda şimdi hangi sinyaller izleniyor?

Kiyosaki’den nakit çıkışı çağrısı geldi! Bitcoin ve Ethereum cephesinde hangi sinyaller izleniyor?

Standard Chartered analisti Geoffrey Kendrick, Bitcoin için 59 bin doları 2025 döngüsünün dip seviyesi olarak açıkladı

Bitcoin 5 hazirandaki $59.073 seviyesinden toparlanarak $63.790’a yükseldi

Bitcoin’de kritik fark açıldı! 72.500 dolar ve 49.500 dolar verisi ne anlatıyor?

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı XRP 1 doların üzerinde tutunurken, 1,30 dolar seviyesi güçlü direnç olarak öne çıktı
Bir Sonraki Yazı Ethereum Foundation geliştiricisi, Ethereum hesaplarına kuantum sonrası korumanın hard fork olmadan $0,07 maliyetle eklenebileceğini açıkladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SHIB’de dikkat çeken temmuz beklentisi! Kritik veriler piyasaya ne anlatıyor?
SHIBA INU (SHIB)
Ethereum Foundation geliştiricisi, Ethereum hesaplarına kuantum sonrası korumanın hard fork olmadan $0,07 maliyetle eklenebileceğini açıkladı
Ethereum (ETH)
XRP 1 doların üzerinde tutunurken, 1,30 dolar seviyesi güçlü direnç olarak öne çıktı
Kripto Para
FED, Kevin Warsh başkanlığındaki ilk toplantıda faizi %3,5 ile %3,75 aralığında sabit bırakmaya hazırlanıyor
Ekonomi
AVAX tüm zamanların en yüksek seviyesinden %95’ten fazla gerilerken analistler $3,50 ile $3,00 aralığını izliyor
Avalanche (AVAX)
Lost your password?