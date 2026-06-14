XRP 1 doların üzerinde tutunurken, 1,30 dolar seviyesi güçlü direnç olarak öne çıktı

Piyasa analisti Paul Bennett’e göre XRP’de son fiyat hareketi, panik satışlarının da bir sınırı olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 1,30 dolardan 1,05 dolar civarına kadar yaşanan sert geri çekilmenin ardından birçok işlemci, fiyatın psikolojik önem taşıyan 1 doların altına ineceğini öngördü. Ancak bu senaryo şimdilik gerçekleşmedi ve XRP bu seviyenin üzerinde kalmayı sürdürdü.

1,05 ile 1,10 dolar aralığı izleniyor

CoinCodex verilerine göre XRP haberin hazırlandığı sırada 1,15 dolar civarında işlem gördü. Bennett, 1,05 ile 1,10 dolar aralığını önemli bir savunma bandı olarak değerlendiriyor. Analiste göre bu bölge, satış baskısının zayıfladığı ve alıcıların piyasaya gelen arzı kademeli biçimde karşıladığı geçici bir mücadele alanı niteliği taşıyor.

XRP’deki görünüm şimdilik net bir yükseliş dönüşüne işaret etmiyor. Satıcıların gücünü kaybetmesi, düşüş ivmesinin yavaşladığını gösterebilir; ancak bu durum alıcıların kontrolü tamamen ele aldığı anlamına gelmiyor.

Bennett’in değerlendirmesine göre fiyatın yoğun satışlara rağmen aşağı yönü kıramaması, satıcı tarafında kararlılığın zayıfladığına işaret edebilir. Genellikle en kırılgan yatırımcılar önce piyasadan çıkarken, ardından panik dalgası devreye giriyor. Geriye kalan daha dar katılımcı kitlesi ise satışa devam etmek için daha düşük fiyatlar talep ediyor. Mevcut tabloda piyasanın henüz bu seviyeleri sunmadığı görülüyor.

1,30 dolar aşılmadan yön teyidi gelmeyebilir

Analiste göre XRP’de anlamlı bir trend değişiminden söz edilebilmesi için 1,30 dolar bölgesinin güçlü şekilde geri alınması gerekiyor. Bu seviye, son büyük satış dalgasının hızlandığı alan olarak öne çıkıyor ve şu anda direnç işlevi görüyor. Bu eşik aşılmadığı sürece piyasanın bir toparlanma sürecinde olduğu, ancak henüz yükseliş trendine girmediği değerlendiriliyor.

XRP, Ripple ile bağlantılı bir dijital varlık olarak özellikle sınır ötesi ödeme odaklı kullanım alanlarıyla biliniyor. Haberde öne çıkan fiyat davranışı ise kısa vadede teknik seviyelerin yatırımcı psikolojisi üzerindeki etkisini yansıtıyor.

Seviye Önemi 1,05 ile 1,10 dolar Ana savunma bandı 1 dolar Psikolojik destek seviyesi 1,30 dolar Güçlü direnç bölgesi

Daha geniş piyasa koşulları da XRP’nin seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Bitcoin’de görülen göreli istikrar, altcoin tarafında daha derin çözülmeleri sınırlayabiliyor; ancak bu durum tek başına yeni bir yükselişin başlayacağını göstermiyor. Sert düzeltmelerin ardından piyasaların beklenenden daha uzun süre yatay bantta kalabildiği belirtiliyor.

1,05 ile 1,10 dolar aralığı korunursa en olası senaryo konsolidasyon olarak görülüyor. Buna karşılık 1 doların altına net bir kırılma yaşanması halinde piyasa algısı yeniden bozulabilir ve aşağı yönlü yeni bir dalga gündeme gelebilir.

Mevcut görünümde XRP, korkunun işaret ettiği kadar zayıf bir kırılma üretmedi; ancak güçlü bir geri dönüş sinyali de vermedi. Bu nedenle piyasanın şimdilik duraklama evresinde olduğu, bir sonraki belirgin hareketin bu alanın bir birikim süreci mi yoksa daha geniş çaplı düzeltmede geçici bir taban mı olduğunu göstereceği aktarılıyor.

Öte yandan bazı analistler, fiyat zayıflığı ile ağ etkinliğindeki artış arasında büyüyen bir ayrışmaya dikkat çekiyor. Bu farkın genişlemeyi sürdürmesi halinde, ilerleyen dönemde XRP’nin fiyatlamasında daha fazla önem kazanabileceği belirtiliyor.