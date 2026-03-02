Bitcoin Sonrası Solana Fiyatı 84 Dolar Civarında Dalgalanıyor, Kritik Direnç 94 Dolar Seviyesinde

Solana fiyatı kısa süreli bir toparlanma ile 84 dolar civarında işlem görüyor. Ancak son haftalarda fiyat, önceki önemli destek seviyesinin altında hareket etmeye devam ederek teknik baskının sürdüğüne işaret ediyor. Kısa vadeli grafiklerde pozitif bir eğilim dikkat çekse de, genel görünümde dalgalanma ve belirsizlik öne çıkıyor.

Kritik Direnç Bölgesi: 94 Dolar ve Üzeri

Solana, mart ayı içerisinde birkaç kez test edilen 94 dolar seviyesinin altına gerileyerek bu bölgeyi güçlü bir direnç haline getirdi. Bu seviye, daha önce destek olarak görev yapıyordu. Teknik analizciler, 94 doların yeniden aşılması durumunda, fiyatta kısa vadede bir toparlanma ihtimalinin güçlenebileceğini değerlendiriyor. Ancak Solana bu bölgeyi kalıcı biçimde geçemediği sürece, yükseliş hareketlerinin satış baskısıyla karşılaşabileceği öne çıkıyor.

Kısa Vadede Pozitif Formasyonlar Görülüyor

Düşük zaman dilimli grafiklerde oluşan teknik formasyonlar, özellikle 90 dolar altında belli bir alım ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Analist ShangoTrades, baş ve omuz modeline benzer bir yapının oluşmakta olduğunu belirtti. Sağ omuz bölgesindeki fiyat hareketleri, alıcıların giderek daha yüksek tabanlar oluşturmaya çalıştığına işaret ediyor. Ancak bu yapının yukarı yönlü teyide ihtiyaç duyduğu, aksi halde 80–77 dolar aralığına doğru bir gevşeme yaşanabileceği aktarılıyor.

Treasury Şirketlerinde Yükselen Zorluk ve Kapanma Riski

Solana ekosistemiyle ilişkilendirilen Treasury şirketlerinin baskı altında kaldığı ve bu kurumların büyük miktarda gerçekleşmemiş zarar taşıdığı belirtiliyor. Ted adlı piyasa gözlemcisi, ilgili şirketlerde bir kapitülasyon yaşanmasının, Solana fiyatında potansiyel bir dip bölgesinin oluşmasına yol açabileceğini dile getirdi.

“Treasury şirketlerinde oluşacak olası bir kapitülasyon dalgası, piyasadan zayıf elleri temizleyerek daha güçlü bir birikim döneminin başlamasına neden olabilir.”

Tarihsel olarak bu tür hareketler, fiyatın bir süre daha dalgalandığı ve volatilitenin arttığı dönemlerde ortaya çıktı. Uzmanlar, bu süreçte ya Solana fiyatının istikrar sağlayabileceğini, ya da aşağı yönlü yeni hareketlerin mümkün olabileceğini vurguluyor.

Ekosistem Güçlü, Fiyat Geri Kalıyor

Temel göstergelere bakıldığında, Solana ağı işlem hacmi ve geliştirici aktiviteleri açısından güçlü konumunu sürdürüyor. Cointelegraph verilerine göre, Solana’nın eşler arası ödemeler pazarında ciddi bir paya sahip olduğu vurgulandı. Bu durum, ağın teknik ve operasyonel olarak gelişmekte olduğunu gösterse de, fiyat hareketlerinin henüz bu büyümeyi tamamen yansıtmadığı görülüyor.

Orta ve Uzun Vadeli Teknik Yapı

Yüksek zaman dilimli grafiklerde, fiyatta belli aralıklarla tepeler aşağıya doğru sürüklenirken, önceki destek noktalarının geri kazanılamaması Solana’da aşağı yönlü baskının sürdüğüne işaret ediyor. Özellikle 80 dolar seviyesi kısa vadede takip edilen kritik bir psikolojik seviye olarak öne çıkıyor. Altında ise 77 dolar bölgesi önceki tepki noktası olarak izleniyor. Eğer fiyat bu bölgenin de altına sarkarsa, daha derin destek arayışlarının gündeme gelmesi mümkün olabilir.

Son olarak anlık fiyat 84 dolar civarında seyrediyor. Kısa vadede toparlanma çabaları sürerken, ana direnç seviyelerinin yukarı yönde kırılması piyasada güveni artırabilir. Ancak teknik göstergeler tamamen olumlu sinyal üretmiyor ve kırılma gerçekleşene kadar yukarı yönlü denemelerin sert satışlarla karşılaşması ihtimali masada kalıyor.