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Solana (SOL)

Fortune, Solana’yı 2026 Crypto 100 listesinde blockchain ve protokoller kategorisinde üçüncü sıraya yerleştirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Fortune, Solana’yı 2026 Crypto 100 listesinde blockchain ve protokoller kategorisinde üçüncü sıraya yerleştirdi.
  • 📊 Sıralamada Solana, Bitcoin ve Ethereum’un arkasında kalırken Chainlink, Polygon ve XRP’nin önünde yer aldı.
  • 🏗️ Fortune, $SOL ağını yüksek işlem kapasitesi ve geniş kullanım alanı nedeniyle öne çıkardı.
  • 💳 Visa, Stripe ve PayPal’ın stabilcoin hizmetlerinde Solana altyapısından yararlandığı aktarıldı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Fortune, 11 Haziran Perşembe günü yayımlanan 2026 Crypto 100 listesinde Solana’yı blockchain ve protokoller kategorisinde Bitcoin ile Ethereum’un ardından üçüncü sıraya yerleştirdi. Listede Solana’nın, 2020’de faaliyete geçmesinden bu yana kaydettiği büyüme ve kullanım alanındaki genişleme öne çıkarıldı.

İçindekiler
1 Solana, önde gelen ağlar arasında gösterildi
2 Değerlendirmede kullanım alanları etkili oldu
3 Ödeme şirketleriyle entegrasyonlar dikkat çekti

Solana, önde gelen ağlar arasında gösterildi

Sıralamaya göre Solana, aynı kategoride Chainlink, Polygon ve XRP gibi dikkat çeken diğer projelerin önünde yer aldı. Bu sonuç, kripto para piyasasında ağın konumu ve etkisi üzerine yeni değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

Fortune 2026 Crypto 100 listesinin, blockchain ekosistemindeki etkili şirketler ve projeleri kapsayan küresel ölçekte bilinen bir çalışma olduğu belirtildi. Yayıncı kuruluş, listenin Inca Digital tarafından yürütülen veri analizi ile önde gelen kripto para uzmanlarının katkıları kullanılarak hazırlandığını açıkladı.

Fortune, Solana’yı blockchain ve protokoller kategorisinde piyasanın en yaygın kullanılan ağlarından biri haline gelmesi nedeniyle üçüncü sırada konumlandırdı.

Değerlendirmede kullanım alanları etkili oldu

Fortune’un paylaştığı kısa değerlendirmeye göre Solana, yüksek işlem kapasitesine dayanan mimarisi sayesinde merkeziyetsiz uygulamalar, token ihraçları ve stabilcoin mutabakatları için önemli bir merkez haline geldi. Solana, akıllı sözleşmeleri destekleyen ve özellikle düşük işlem maliyeti ile yüksek hız iddiasıyla öne çıkan bir blockchain ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Stabilcoin mutabakatı, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenen dijital paraların ağ üzerinde transfer edilmesi ve işlemlerinin kesinleşmesi sürecini ifade eder. Merkeziyetsiz uygulamalar ise aracı bir kuruma bağlı olmadan blockchain üzerinde çalışan yazılımlardır.

Yayın, Solana’nın yalnızca teknik kapasitesiyle değil, aynı zamanda pratik kullanım örnekleriyle de öne çıktığını vurguladı. Buna göre ağ, farklı alanlarda geliştirilen uygulamalar için geniş bir faaliyet zemini sundu.

Ödeme şirketleriyle entegrasyonlar dikkat çekti

Fortune’un değerlendirmesinde Solana’nın küresel ödeme şirketleriyle kurduğu iş birlikleri de önemli bir unsur olarak yer aldı. Haberde Visa, Stripe ve PayPal gibi şirketlerin stabilcoin odaklı hizmetlerde Solana altyapısından yararlandığı aktarıldı.

Değerlendirmede, Visa, Stripe ve PayPal gibi küresel ödeme şirketlerinin stabilcoin hizmetleri için Solana altyapısına yöneldiği bilgisine yer verildi.

Liste, yalnızca kripto varlıkları değil, geleneksel finans ile blockchain alanında faaliyet gösteren büyük şirketleri, projeleri ve kurumları da kapsıyor. Bu yönüyle Fortune’un çalışması, sadece piyasa değerine değil, kullanım, etki ve sektör içindeki konuma dayalı daha geniş bir çerçeve sunuyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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