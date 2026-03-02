Winvest — Bitcoin investment
RIPPLE (XRP)

XRP yatırımcıları artan jeopolitik risklerin ortasında Binance’e 650 milyon dolar aktardı

Özet

  • XRP yatırımcıları bölgedeki siyasi gerilimle birlikte Binance’e yüksek hacimli transferler yaptı.
  • Borsadaki XRP rezervleri artarken ani satış baskısı ve fiyat dalgalanması endişesi gündeme geldi.
  • Transferlerin piyasada kalıcı bir etki mi yaratacağı yoksa geçici bir tepki mi olduğu izleniyor.
COINTURK
COINTURK

XRP yatırımcıları, ABD, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin tırmanmasıyla birlikte daha temkinli pozisyonlar almaya yöneldi. Zincir üstü veriler, son bir haftada 650 milyon doları aşan değerde XRP’nin Binance borsasına aktarıldığını gösterdi. Bu hızlı artış, piyasadaki belirsizliğin tırmanmasıyla kısa vadede fiyatlarda aşağı yönlü baskı ihtimaline işaret etti.

İçindekiler
1 Jeopolitik gelişmeler kripto piyasasını etkiledi
2 XRP transferleri ve borsa rezervlerinde değişim

Jeopolitik gelişmeler kripto piyasasını etkiledi

Geçtiğimiz cumartesi ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği ortak saldırı sonrası kripto piyasasında belirgin bir satış dalgası yaşandı. Zincir üstü veri analisti Darkfost, geleneksel finans piyasalarının kapanmasının hemen ardından başlayan saldırıların, riskli varlıklarda genel olarak bir belirsizliğe yol açtığını ve kripto varlıkların bu şoka anlık tepki verdiğini aktardı.

XRP transferleri ve borsa rezervlerinde değişim

Darkfost, geçtiğimiz hafta Binance’e transfer edilen XRP miktarının 472 milyonu aşarak 650 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Analistin açıklamasına göre, bu dönem Şubat ayının en yüksek giriş hacmi olarak öne çıktı.

Yatırımcıların borsalara yüksek miktarda kripto varlık aktarması genellikle potansiyel satış baskısı olarak yorumlanıyor. Ancak, bu tür transferlerin hemen satış anlamına gelmeyebileceği, likidite yönetimi, arbitraj veya temkinli hareketlerin sonucu olabileceği de ifade edildi. Yine de bu artış, piyasa oyuncuları arasında endişe oluşturdu.

“Borsalara gerçekleşen bu tür girişler, genellikle XRP yatırımcılarının daha savunmacı bir pozisyon aldığını yansıtır. Büyük miktarlı token akışı, piyasaya yakın likidite sağlama veya satış isteğini gösterebilir. Bu büyüklükteki transferler, kısa vadede fiyatlarda dalgalanma riskini artırabilir.” ifadelerine yer verildi.

Transferlerin ardından Binance’in sahip olduğu XRP rezervlerinde artış kaydedildi. KriptoQuant verileri, genel olarak Ekim 2025’ten bu yana XRP borsa rezervlerinde bir düşüş eğilimi olduğunu; son gerçekleşen giriş sayesinde ise kısa vadede bu trendde sınırlı bir toparlanma yaşandığını gösterdi.

Bu gelişmelere paralel olarak XRP, toplam piyasa ile birlikte değer kaybetti. Son 24 saatte XRP fiyatında yüzde 4’ün üzerinde düşüş yaşandı ve haberin yazıldığı sırada 1,37 dolar düzeyinden işlem gördü.

Piyasada merak edilen esas başlık ise büyük ölçekli transferin kalıcı bir satış dalgasının göstergesi olup olmadığı veya geçici bir kriz tepkisi mi barındırdığı. Şu ana kadar, borsa rezervlerindeki artış ve hacimli transferler, kripto piyasasında dalgalanmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

COINTURK
By COINTURK
