Sınır ötesi ödemelerde hibrit model tartışması büyüdü! Ripple ve SWIFT cephesinde neler yaşandı?

Kripto para gözlemcisi SMQKE’nin gündeme taşıdığı değerlendirmeler, Ripple bağlantılı bankacılık ekosistemi ile Bank of America etrafındaki tartışmaları yeniden öne çıkardı. Odak noktası, sınır ötesi ödemelerde mevcut sistemlerin tamamen ortadan kalkması değil, geleneksel finans altyapısının blokzincir tabanlı çözümlerle birlikte çalışabileceği hibrit bir yapının giderek daha fazla konuşulması oldu.

Eski sistemlerin yerini alma değil, birlikte çalışma yaklaşımı

Aktarılan görüşe göre SWIFT gibi köklü bankalar arası mesajlaşma ağları küresel ölçekte temel rolünü korurken, RippleNet benzeri blokzincir destekli ödeme ağları daha hızlı mutabakat, likidite yönetimi ve operasyonel verimlilik için ek bir katman olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede sektörün bir bölümünde, rekabetten çok birlikte çalışma fikrinin güç kazandığı belirtiliyor.

Bu hibrit modelde SWIFT’in güvenli mesajlaşma ve uyum süreçlerinde ağır basan koordinasyon görevini sürdürdüğü, blokzincir tabanlı sistemlerin ise daha hızlı değer transferi ve ön fonlama gereksinimini azaltma yönünde test edildiği ifade ediliyor. Böylece bankaların mevcut iş akışlarını baştan sona değiştirmeden yeni teknolojileri belirli alanlarda devreye almasının mümkün olabileceği değerlendiriliyor.

SMQKE’ye göre öne çıkan senaryo, eski sistemlerin tamamen devreden çıkması değil; bankacılık altyapısına blokzincir tabanlı ödeme katmanlarının eklenmesiyle hız, likidite ve verimlilik tarafında yeni bir denge kurulması.

Bank of America ve Ripple bağlantısı nasıl değerlendiriliyor?

Tartışmaların merkezinde Bank of America da yer alıyor. Haberde, büyük kurumların zamanla bu karma yapı içinde faaliyet gösterebileceği, Ripple ile ilişkili teknolojilerin de mevcut bankacılık süreçlerine entegre olabilecek araçlar arasında görüldüğü aktarılıyor. Bank of America, ABD’nin en büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor ve kurumsal ödemelerden bireysel bankacılığa kadar geniş bir alanda hizmet veriyor.

Bununla birlikte metin, sektör genelindeki denemeler ile geniş çaplı ve doğrulanmış kullanım arasında net bir ayrım yapılması gerektiğini vurguluyor. Şu aşamada XRP’nin Bank of America’nın ana ödeme altyapısına tamamen yerleştirildiğini gösteren kamuya açık, doğrulanmış bir sistem bulunmuyor.

ODL ve XRP için seçici kullanım alanı

Haberde öne çıkan teknik başlıklardan biri de ODL oldu. ODL, bankaların ve ödeme şirketlerinin yabancı para hesaplarında önceden büyük tutarlar tutma ihtiyacını azaltmayı hedefleyen bir yapı olarak tanımlanıyor; bu modelde dijital varlıklar para birimleri arasında köprü işlevi görebiliyor.

Mini sözlük: ODL, “On Demand Liquidity” ifadesinin kısaltmasıdır. Sınır ötesi ödemelerde işlemin iki ucu arasında anlık likidite sağlamayı amaçlar; bu sayede kurumların farklı ülkelerde önceden fon bulundurma ihtiyacını azaltması hedeflenir.

Ancak XRP’nin bu işlevi destekleyebildiği koridorlarda bile gerçek kullanımın sınırlı ve seçici kaldığı belirtiliyor. Düzenleyici çerçeve, ilgili piyasalardaki likidite derinliği ve kurumların risk politikaları, benimsenme hızını belirleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

SWIFT tarafında modernizasyon sürüyor

Öte yandan SWIFT’in de altyapısını güncellemeyi sürdürdüğü, özellikle ISO 20022 mesajlaşma standardı ve yeni finans teknolojileriyle birlikte çalışabilirlik başlıklarında adımlar attığı kaydediliyor. Bu tablo, küresel ödemelerin geleceğinde yer değiştirmenin değil, geçiş sürecinin ve birlikte var olmanın daha güçlü bir olasılık olarak görüldüğüne işaret ediyor.

Ripple bağlantılı altyapı sağlayıcılarından GTreasury’nin SWIFT’in sertifikalı iş ortağı ekosisteminde yer almasının da iki yapı arasında doğrudan birleşme anlamına gelmediği belirtildi. Buna karşın bu durum, geleneksel finans altyapısı ile dijital varlık destekli çözümler arasında operasyonel düzeyde kesişim alanlarının arttığını gösteren bir gelişme olarak sunuluyor.