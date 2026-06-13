XRPL’de 2028 hedefi öne çıktı! RippleX hangi kritik geçişe hazırlanıyor?

XRP Ledger, uzun vadeli altyapı önceliklerinin daha görünür hale geldiği bir döneme giriyor. Güvenlik, tokenizasyon ve otonom yazılım iş akışlarıyla birlikte kuantum dayanıklılığına odaklanan çok aşamalı yaklaşımın öne çıktığı bu süreçte, RippleX mühendislik lideri J. A. Akinyele, bu altyapı başlığının ertelenemeyeceğini anlattı.

Kuantum hazırlığında çok aşamalı yol haritası

RippleX’in resmi sosyal medya hesabında paylaşılan 2 dakika 13 saniyelik videoda konuşan Akinyele, sektör genelinde artık Q-day olarak anılan kırılma anının belirsiz bir ihtimal olmaktan çıktığını, er ya da geç yaşanacağının kabul gördüğünü belirtti. Buradaki endişe, yeterince gelişmiş bir kuantum bilgisayarın bugün kullanılan kriptografik altyapıyı aşabilecek kapasiteye ulaşması ihtimaline dayanıyor.

Mini sözlük: Q-day, kuantum bilgisayarların yaygın kullanılan açık anahtarlı şifreleme yöntemlerini kırabilecek seviyeye ulaştığı varsayımsal dönüm noktasını ifade eder. Post kuantum kriptografi ise bu riske karşı geliştirilen ve klasik bilgisayarların yanı sıra kuantum saldırılarına da dayanıklı olması hedeflenen yeni şifreleme yöntemlerini kapsar.

Akinyele’ye göre sektör, kuantum riskinin artık uzak bir senaryo olmadığını kabul ediyor; bu nedenle XRPL’de planlanan hazırlık süreci basit bir yazılım güncellemesinden çok, XRP mimarisinde yapısal bir dönüşüm anlamına geliyor.

Akinyele, XRP Ledger tarafında olası bir kuantum saldırısına karşı proaktif bir yol izlendiğini ve bunun birkaç yıla yayılabileceğini söyledi. Tam kuantum hazırlığının 2028 için hedeflendiğini aktaran Akinyele, sürecin yalnızca teknik bir güncelleme değil, “XRP’nin mimari geçişi” olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Üç ana faz ve ek acil durum planı

RippleX mühendislik ekibinin aktardığı çerçeveye göre kuantum hazırlığı üç ana fazdan ve buna eşlik eden bir acil durum planından oluşuyor. Acil durum planı, hesapların mevcut yapılarından kuantum sonrası güvenli bir sürüme taşınmasını amaçlıyor. Böylece kuantum bilgisayarla desteklenen bir saldırganın varlık çalmasını zorlaştıracak bir geçiş modeli kurulması hedefleniyor.

İlk fazda, kuantum sonrası dönemde çalışabilecek standartlaştırılmış imzaların test edilmesi ve XRPL için hangi imza yapısının uygun olduğuna karar verilmesi planlanıyor. Bu aşama, tercih edilecek güvenlik modelinin teknik ve operasyonel açıdan değerlendirilmesini kapsıyor.

Seçim, entegrasyon ve ekosistem göçü

İkinci fazda seçilen imza yönteminin deftere entegre edilmesi ve bu çözümün güvenilirlik, güvenlik ve merkeziyetsizlik bakımından XRPL gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığının kanıtlanması öngörülüyor. Üçüncü faz ise ekosistem genelinde göç sürecini içeriyor. Bu aşamada ağdaki temel paydaşların birlikte hareket etmesi gerekecek.

Akinyele’nin değerlendirmesine göre üçüncü faz tamamlandıktan sonra geri bildirim toplanacak ve geliştirilen yapı yinelemeli biçimde güncellenecek. XRPL’nin bu ileri geçişi destekleyen temel bileşenlere halihazırda sahip olması ise ilerleyen dönemde yükseltmeleri daha yönetilebilir hale getirebilir. XRP Ledger, Ripple ekosistemi dışında da kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir altyapısı olarak ödeme, tokenizasyon ve çeşitli dijital varlık uygulamalarına zemin hazırlıyor.