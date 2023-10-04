  Ripple Neden Yükseliyor? XRP İçin Ünlü İsimden Uyarı Geldi: SEC’in Hamlesine Dikkat!

Ripple fiyatının artışına neden olan gelişme 3 Ekim günü verilen bir mahkeme kararında Yargıç Torres’in geçici bir temyiz başvurusunu onaylamak için temel bir koşul olan emrin gerekmediğini belirtmesi ile yaşandı. Bu karar ise alanında uzman kripto hukuku uzmanları arasında bir tartışmaya yol açtı. Ayrıca Ripple, Singapur’da aldığı bir lisans ile bölgede hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

SEC’in Temyiz Hamlesine Dikkat Edilmeli

Yaşanan bu yükselişin ardından ise Delphi Labs genel danışmanı Gabriel Shapiro, SEC yetkililerinin bu davayı temyize götürebileceklerini hatırlatarak XRP yükselişlerinde dikkatli olunmasını tavsiye etti. Düzenleyici kurumun 23 Nisan 2024’te başlaması planlanan davada kararı beklemesi gerekecek.

Ripple, 4 Ekim’de yaptığı bir açıklama ile yerel kuruluşu olan Ripple Markets Asia Pacific’e ödeme hizmetleri için lisans verildiğini duyurdu. Singapur’da alınan bu lisans ile şirket, prensip onayı aldıktan sonra hizmet vermeye başlayacak ve kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Ripple ekibine göre bu lisans, XRP’nin iki para birimi arasında kurumsal bir köprü görevi görmesine ve Talep Üzerine Likitide hizmetini daha da ölçeklendirmesine olanak tanıyacak. Bu hizmet hesapların ön fonlama ihtiyacını ortadan kaldıracak ve operasyonel maliyetleri azaltacak.

XRP Tarafında Neler Yaşanıyor?

XRP tarafında yaşanan bu yükseliş yatırımcıların iştahını kabartırken, vadeli işlem tarafında bir sessizlik hakim. Halen işlemde olan sözleşmelerin nominal tutarını ölçen açık faiz bir önceki güne kıyasla %13 arttı. Ayrıca mevcut 590 milyon dolarlık açık pozisyon tutarı bir önceki ayda görülen 794 milyon doların gerisinde kaldı.

XRP vadeli işlem fonlama oranı her sekiz saatte bir sürekli olarak %0,01’in altında kalıyor. Bu durum da haftalık %0,20’ye denk geliyor. Pozitif değerler long pozisyonların kaldıraç maliyetini karşılıyor ancak haftada %1’in altındaki bir fonlama oranı pahalı olarak değerlendirilemez.

XRP tarafında son altı haftanın en yüksek seviyesi olan 0,54 doların bir türlü aşılamaması ve vadeli işlem sözleşmelerinde kaldıraç talebinin eksik kalması göz önüne alındığında aslında son dönemdeki olumlu haber akışı yatırımcıların XRP’de bir boğa koşusuna girmek üzere olduğuna ikna edememiş gibi gözüküyor.