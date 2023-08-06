SEC karşısında önemli bir kazanım elde eden Ripple’ın yerel kripto para birimi genel piyasa hissiyatı nedeniyle düştü. Terra davasındaki hakimin kripto paralarla alakalı aldığı aleyhte karar fiyatı sarsan ilk büyük şey olmuştu. Peki güncel durum bize ne anlatıyor? XRP Coin yatırımcıları hangi seviyelere odaklanmalı?

Ripple (XRP) Yorum

Ripple’ın XRP fiyatı 700 günlük direnç çizgisinden bir kırılma yaşadı ve bu da yıllıkta 0,94 dolar zirvesini doğurdu. Ancak, fiyat o zamandan bu yana düşerek 0,90 direnç alanının gücünü teyit etti. Başarılı kırılma nedeniyle uzun vadeli trend yükseliş eğilimini koruyor. Kısa vadeli eğilim hala belirsiz olsa da, yakında fiyatın dibi netleştirip kuzeye yolculuğunu devam ettirmesi muhtemel görünüyor.

Haftalık grafikte XRP Coin fiyatı olumlu bir görünüm sergiliyor. Bunun başlıca nedeni, 700 gündür devam eden alçalan direnç çizgisinin kırılmasıdır. Bu tür uzun vadeli formasyonlardan kopuşlar genellikle önemli yükselişlere yol açar. Üstelik uzun vadeli düşüşlerin de sonuçlandığını gösterir. Çok fazla altcoin benzer kırılmalar yaşadığı için yatırımcıların genel piyasa yükselişi konusunda da beklentisi artıyor.

XRP Coin Grafik Yorum

Kısa vadede altı saatlik grafik de olumlu okumalar sunuyor. Bu yükseliş hissiyatının birincil nedeni Elliot dalga sayımıdır. Teknik analistler Elliott Dalga teorisini kullanarak tekrar eden uzun vadeli fiyat formasyonlarını ve yatırımcı psikolojisini okumak için kullanıyor. En olası dalga sayımına göre, mevcut XRP fiyatı beş dalgalı bir yükseliş trendinin dördüncü dalgasında olduğunu görüyoruz.

Henüz bir dibe ulaşılmadıysa, bunun için en olası alan, destek seviyelerinin bir araya gelmesiyle tanımlanan 0,64 dolar civarındadır. Bu destek seviyeleri 0,618 Fibonacci geri çekilme destek seviyesini ve önceki yükselen paralel kanalı kapsamaktadır. Bu seviyede güçlü bir sıçrama, beşinci dalganın başlangıcını teyit edecektir. Fiyat neredeyse bu seviyeye ulaştı ve sıçrama yakın görünüyor.

XRP‘nin fiyatı için yükseliş tahminine rağmen 0,56 dolardaki birinci dalganın altındaki kapanışlar 0,5 dolara düşüşü beraberinde getirebilir. Diğer taraftan yükseliş başladığı senaryoda 1 dolar hedefi aşılabilir.