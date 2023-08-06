2022 yılında başlayan kripto çöküşünü önceden tahmin eden ünlü analist şimdi yeni hedefini açıkladı. Birçok yatırımcı 2021 sonu ve 2022 başında kral kriptonun daha yüksek zirveler yapmasını bekliyordu. Hatta PlanB 100 bin doların üzerinde bir hedef için son derece iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Fakat Pentoshi o günlerde boğanın bittiğini söylüyordu. Ve evet günün sonunda haklılığını herkese ispatladı.

Dünyanın En İyi Kripto Yorumcusu

Dünyanın en iyisi diye bir unvan yok ama son ayı piyasaların düşünürsek Pentoshi büyük yıkımı öncenden gördüğü için en iyiler arasında sayılabilir. Popüler kripto para yorumcusu 2021 yılındaki boğa zirvesini ve ardından yaşanacak düşüşü önceden tahmin etmişti.

Bugün yükselişe inanmayan yatırımcıların önemli bölümü o dönemde sonsuza kadar yükseliş bekliyordu. Bunlardan biri de 3AC kurucusuydu. Hayalindeki süper boğa için büyük risk alan Zhu Su geçtiğimiz yıl iflasıyla birlikte kripto paraları alt üst etmişti.

Pentoshi’ye dönecek olursak yakın zamanda yaptığı değerlendirmede Bitcoin bir sonraki halving yaşanmadan daha da iyileşeceğini düşünüyor.

“Her gün stablecoin piyasa değeri) ve kilitli toplam değer (TVL) kontrol ediliyor. Her gün stabilcoin (piyasa değeri) düşüyor, TVL düşüyor, *ÇOĞU* altcoin düşüş eğiliminde. Yeni para ne zaman? YAKINDA! 2024’ün ilk çeyreğinde veya civarında BTC‘nin yükselişe geçeceğini düşünüyorum…”

Bitcoin (BTC)

Pentoshi mevcut şartlarda eğer spot ETF başvuruları ve Saylor olmasaydı BTC fiyatının 20 bin doların bile altında olacağını söyledi. Uzun vadede yükseliş eğilimini korusa da Pentoshi daha önce de açıkladığımız gibi kısa ve orta vadede eğilimin düşüş olduğuna inanıyor.

“Belki ETF Gecikmesi + Yüksek TÜFE (tüketici fiyat endeksi) baskısından sonra şişirilmiş bir fiyat görebiliriz. ETF beklentisiyle sahte bir ralli dönemi muhtemel. Umutla hiçbir ilgisi yok. Benim işim her şey dikkat etmekle ilgili. Son altı haftada enerjiye baktınız mı? Petrol %24 arttı, bu da her şeyin artmasına neden oluyor. Ya bu ay ya da sonraki ay enflasyondaki baskıyı göreceğiz. Fed de şimdi sıcak bir baskı gösteriyor.”

Yazı hazırlandığı sırada BTC 29.100 dolardan alıcı buluyordu.