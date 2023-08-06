Sığ volatilite kripto para piyasaları genelinde hissediliyor ve çoğu altcoin yatay seyirde. Litecoin halving’i beklenen yükselişi getirmedi. Diğer yandan XRP ve DOGE için boğaların heyecanı söndü. Tüm bunlar olurken kripto para piyasaları enflasyon haftasına hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde GALA, SHIB, MATIC, INJ, ADA Coin için volatilite artabilir.

Injective Protocol (INJ)

Injective Protocol‘ün bu hafta izlenecek en iyi 5 altcoin arasında yer alması tesadüf değil zira INJ’nin fiyatı 2023’te 1,5 dolardan 9,9 dolara yükselerek Bitcoin (BTC)’in ötesinde kazanım elde etti. Popüler altcoin 10 dolar sınırındaki direnci aşamadığı için tekrar 6 dolarlık destek bölgesine geriledi.

Önümüzdeki günlerde 7,9 dolar bölgesi kritik öneme sahip olacak. Bu destek bölgesi 50 günlük EMA’ya karşılık geliyor. INJ/USDT fiyatı 7,9 dolar altında kapanışlar yaparsa yeniden 6 dolar bölgesine çekilebilir. Fiyat yazı hazırlandığı sırada kritik desteğin üzerinde ve MACD düşüş sinyalleri gönderiyor.

Cardano (ADA)

ADA Coin yatırımcıları Ripple özet kararıyla sevinirken Terra hakiminin görüşüyle sarsıldı. Fiyat 0,35 dolarlık direnç bölgesini aşamamıştı şimdi de 0,3 dolarlık destek seviyesini kaybetti. ADA’nın fiyatı, günlük 50 günlük EMA’sının altında işlem gördüğü için günlük grafikte düşüş eğilimi sürüyor. Eğer fiyat 0,35 doları geri alamazsa 0,25 dolara kadar indiğini görebiliriz.

Shiba Inu (SHIB)

Son birkaç günün en iyi performans gösteren altcoinlerinden biri oldu. SHIB/USDT fiyatı 0,000006 dolarlık destek seviyesinden sıçradı. Böylece fiyat yükselen üçgen oluşturdu. Shibarium lansmanı motivasyonu artırıyor ve 0,00001 dolar direncinin bugün aşılması daha fazla yükseliş için beklentiyi körükledi. Eğer kısa vadede hacimli satışlar gelmezse 0,000012 dolar test edilebilir.

Polygon (MATIC)

MATIC/USDT 1,5 dolar bölgesinden yaşadığı retle birlikte gelen düşüş dalgasını devam ettiriyor. Kısa vadede satışları devamı 0,6 dolarlık desteği gündeme getirebilir. Yükseliş için 1 dolarlık psikolojik destek bölgesinin geri alınması gerekiyor. İlk aşılması gerekilen hedefse 0,88 dolarda.

GALA Coin

GALA, Yield Guild Games (YGG) gibi %70’in üzerinde kazanç elde eden oyun tokenlerinin desteğiyle güne pozitif devam ediyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,0244 dolar ve %10 artış yaşadı. İlerleyen günlerde 0,027 dolarlık direnç alanı aşılabilirse fiyatın 0,044 ile 0,066 dolar arasında yeni zirve yapması muhtemel.

Olası düşüşte ana destek 0,02 dolarda.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.