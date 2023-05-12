Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Kriptonun İki Devi İçin Hafta Sonu Hedefleri! Bitcoin (ETH) ve Ethereum (ETH) Tahminleri!

Kriptonun İki Devi İçin Hafta Sonu Hedefleri! Bitcoin (ETH) ve Ethereum (ETH) Tahminleri!

Özet

  • Bitcoin fiyatı 25.000 dolara kadar düşebilir.
  • Kripto paralardaki satış dalgası devam ediyor.
  • Ethereum (ETH) 1.663 doları hedefliyor.
23:20
12 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi güne 26.300 doların altında devam ediyor ve 26.800 dolar desteği kaybedildi. Bitcoin cephesindeki düşüş azalan hacimlerle birlikte ivme kazanıyor. Kısa vadeli yatırımcıların satış yönlü pozisyon alıyor olması altcoinlerin de önemli ölçüde 10 Mart dibine ilerlemesini sağladı. Peki hafta sonu için beklentiler ne yönde?

İçerik Rehberi

Bitcoin (BTC)

Artık dibe yaklaşmış olabiliriz. DecenTrader’ın kurucu ortağı ve veri kaynağı LookIntoBitcoin’in arkasındaki isim Philip Swift daha büyük satışlar olmayacağını düşünüyor. Analistleri yükselişte tutan nedenlerden biri, Bitcoin’in şimdiye kadar sadık kaldığı halving döngüleridir. Önceki döngülere atıfta bulunan yatırımcı ve girişimci Alistair Milne, kripto para satın almak için doğru zamanın şimdi olduğunu söyledi.

Bitcoin 10 Mayıs’ta boğalar ve ayılar arasında kararsızlığa işaret eden bir doji mum çubuğu formasyonu oluşturdu. Satıcılar, simetrik üçgen formasyonunun destek çizgisinin altına inerek aşağı yönlü hareketi devam ettirme niyetlerini gösterdiler.

Bitcoin fiyatı için sıradaki hedef 25.250 dolar gibi görünüyor. Eğer bu seviyeyi de kaybederse 20.000 dolara yolculuğu başlayabilir. Yükseliş için yeniden 26.800 ve 27.200 dolar seviyeleri üstünde kapanışlara ihtiyaç var.

Ethereum (ETH)

Ether, 10 Mayıs’ta 20 günlük EMA’dan (1.866 dolar) aşağı döndü ve bu da duyarlılığın negatife döndüğünü ve yatırımcıların satış yaptığını gösteriyor. ETH/USDT çifti 11 Mayıs’ta destek çizgisini kırarak altına indi ve düzeltmenin yeniden başladığını gösterdi. Parite bir sonraki aşamada 1.663 dolara kadar düşebilir.

Devam eden olumsuz havaya rağmen ETH fiyatı eğer 1.866 doları geri kazanabilirse yeniden 2.000 dolarlık psikolojik direnç alanı hedeflenebilir. Fakat Binance borsasının Kanada’dan çekilmiş olması, azalan likidite, tüketici güven endekslerinin olumsuz gelmesi gibi son 24 saatte yaşanan ve ayıları destekleyen önemli gelişmeler var.

Yatırımcılar bu ortamda ani düşüşlerin yaşanabileceğini bilmeli. Azalan likidite hem ayıların hem de boğaların işini fazlasıyla kolaylaştırıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
Ethereum, Yeniden Kritik Seviyelerde: Güncel Veriler, ETH Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor?
Ethereum, Yeniden Kritik Seviyelerde: Güncel Veriler, ETH Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor?
Piyasadaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Piyasadaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Ethereum (ETH) Geliştiricileri Can Sıkan Soruna Çözüm Buldu!
Ethereum (ETH) Geliştiricileri Can Sıkan Soruna Çözüm Buldu!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri
Dikkat! Kripto Yatırımcıları Mayıs’ın Geri Kalanında Bu Gelişmeler Odaklanmalı!
Dikkat! Kripto Yatırımcıları Mayıs’ın Geri Kalanında Bu Gelişmeler Odaklanmalı!
Bitcoin İçin Kimse Böylesini Beklemiyordu! 2-3 Gün İçinde Olacak!
Bitcoin İçin Kimse Böylesini Beklemiyordu! 2-3 Gün İçinde Olacak!
Bu Hafta İkinci Kez Oldu! Ethereum (ETH) Ağındaki Sorun Ne?
Bu Hafta İkinci Kez Oldu! Ethereum (ETH) Ağındaki Sorun Ne?
Burada Abartıya Yer Yok! 2 Ünlü İsim Bitcoin’i Yorumladı, 30 Yıllık Tecrübeden OBO Uyarısı Geldi!
Burada Abartıya Yer Yok! 2 Ünlü İsim Bitcoin’i Yorumladı, 30 Yıllık Tecrübeden OBO Uyarısı Geldi!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023