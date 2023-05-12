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Kral kripto para birimi güne 26.300 doların altında devam ediyor ve 26.800 dolar desteği kaybedildi. Bitcoin cephesindeki düşüş azalan hacimlerle birlikte ivme kazanıyor. Kısa vadeli yatırımcıların satış yönlü pozisyon alıyor olması altcoinlerin de önemli ölçüde 10 Mart dibine ilerlemesini sağladı. Peki hafta sonu için beklentiler ne yönde?

Bitcoin (BTC)

Artık dibe yaklaşmış olabiliriz. DecenTrader’ın kurucu ortağı ve veri kaynağı LookIntoBitcoin’in arkasındaki isim Philip Swift daha büyük satışlar olmayacağını düşünüyor. Analistleri yükselişte tutan nedenlerden biri, Bitcoin’in şimdiye kadar sadık kaldığı halving döngüleridir. Önceki döngülere atıfta bulunan yatırımcı ve girişimci Alistair Milne, kripto para satın almak için doğru zamanın şimdi olduğunu söyledi.

Bitcoin 10 Mayıs’ta boğalar ve ayılar arasında kararsızlığa işaret eden bir doji mum çubuğu formasyonu oluşturdu. Satıcılar, simetrik üçgen formasyonunun destek çizgisinin altına inerek aşağı yönlü hareketi devam ettirme niyetlerini gösterdiler.

Bitcoin fiyatı için sıradaki hedef 25.250 dolar gibi görünüyor. Eğer bu seviyeyi de kaybederse 20.000 dolara yolculuğu başlayabilir. Yükseliş için yeniden 26.800 ve 27.200 dolar seviyeleri üstünde kapanışlara ihtiyaç var.

Ethereum (ETH)

Ether, 10 Mayıs’ta 20 günlük EMA’dan (1.866 dolar) aşağı döndü ve bu da duyarlılığın negatife döndüğünü ve yatırımcıların satış yaptığını gösteriyor. ETH/USDT çifti 11 Mayıs’ta destek çizgisini kırarak altına indi ve düzeltmenin yeniden başladığını gösterdi. Parite bir sonraki aşamada 1.663 dolara kadar düşebilir.

Devam eden olumsuz havaya rağmen ETH fiyatı eğer 1.866 doları geri kazanabilirse yeniden 2.000 dolarlık psikolojik direnç alanı hedeflenebilir. Fakat Binance borsasının Kanada’dan çekilmiş olması, azalan likidite, tüketici güven endekslerinin olumsuz gelmesi gibi son 24 saatte yaşanan ve ayıları destekleyen önemli gelişmeler var.

Yatırımcılar bu ortamda ani düşüşlerin yaşanabileceğini bilmeli. Azalan likidite hem ayıların hem de boğaların işini fazlasıyla kolaylaştırıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.