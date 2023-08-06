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  •   BASE Ağı Hızlı Başladı! Çarşamba Günü Kripto Devi İçin Kritik!

BASE Ağı Hızlı Başladı! Çarşamba Günü Kripto Devi İçin Kritik!

Özet

  • - Base ağının geliri 30 Ağustos tarihinde 430 bin dolara ulaştı.
  • - 3 Ağustos tarihinde başlatılan BASE-Ethereum köprüsünden şu ana kadar 111 Milyon $'lık kripto varlık taşındı.
  • - Base'in halka açık lansmanı 9 Ağustos'ta yapılacak.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
19:00
6 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

3 Ağustos tarihinde BASE ağının Ethereum köprüsü müjdelenmişti. Aradan geçen 3 günde köprü büyük ilgi gördü. Çarşamba günü yapılacak halka açık lansman öncesinde yatırımcılar özellikle airdrop ihtimalini gözeterek ağda işlem yapıyor. Coinbase başlattığı layer2 çözümüyle gelirini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

BASE Layer2 Çözümü

L2beat’e göre, 111 milyon dolarlık kripto varlık 3 Ağustos tarihinde başlatılan köprüyle BASE ağına aktarıldı. Şubat ayında Ethereum blockchain’ini ölçeklendirmek için kendi Layer 2’sini başlattığını duyuran Coinbase, 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta yapılacak lansmanı müjdeledi.

Resmi bir köprünün yayınlanması, kullanıcıların Token‘ları Base ağı ve Ethereum arasında taşıması için bir yol sunuyor. Optimist rollup tabanlı Layer 2 için henüz ilk günler ve sahtekarlık kanıtı sistemi hala geliştirilme aşamasında.  Sahtekarlık kanıtları, kullanıcıların blockchain üzerindeki işlemlerin veya durum güncellemelerinin geçerliliğine itiraz etmelerine olanak tanır. Birisi geçersiz bir işlem ya da bir durum güncellemesi gönderirse, diğerleri bunun sahte olduğuna dair kanıt sağlayabilir.

Base’in kullanıma sunulması, Coinbase’in “Onchain Summer” olarak tanımladığı ve aralarında Coca-Cola ve OpenSea’nin de bulunduğu bir dizi markanın on-chain etkinliklerinde kripto borsasıyla iş birliği yapacağı etkinliğin bir parçası.

Coinbase Gelirleri Artacak

Kripto devi ayı piyasasının zorlu şartlarıyla mücadele etmek için çeşitli önlemler aldı. İlk seçenek personel sayısının azaltılmasıydı ve yıl sonu beklenen resesyon nedeniyle diğer dev şirketlerle aynı şeyi yaptı.

Base’in geliştiricilere özel ana ağı 13 Temmuz’da yayına girdi ve öncelikle geliştiricilerin erişimine açıldı. Bununla birlikte, resmi lansman öncesinde birkaç kullanıcı yeni memecoin’leri trade etmek için bir portal proxy sözleşmesi ve diğer resmi olmayan köprüleri kullanarak varlıkları ağa bağladı. Bu da ağdaki faaliyetlerde bir artışa yol açtı.

Aynı zamanda Ethereum ölçeklendirme çözümü tarafından elde edilen kârda da bir artışa yol açtı. Base’den elde edilen kâr 29 Temmuz’da yaklaşık 13.000 dolarken ay sonunda 430 bin dolara ulaştı.

Coinbase, hissedarlarına gönderdiği ikinci çeyrek kazanç mektubunda Base’i, firmanın işini trade dışında genişletme hedefini gösteren bir girişim olarak işaret etti.

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