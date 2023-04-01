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Dev Kripto Para Borsasında Justin Sun Depremi! Süreç O Yöne Doğru Gidiyor!

Bloomberg, TRON kurucusu Justin Sun'ın kripto para borsası Huobi'deki hisselerinin bir kısmını satmak için yatırımcılarla görüşme halinde olduğunu iddia etti.
12:11
1 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg, TRON kurucusu Justin Sun‘ın kripto para borsası Huobi’deki hisselerinin bir kısmını satmak için yatırımcılarla görüşme halinde olduğunu iddia etti. Bloomberg’in haberini yalanlayan Sun, bunun 1 Nisan şakası olduğu açıklamasında bulundu.

Yatırımcılarla Görüşme Halinde

1 Nisan’da Bloomberg’e konuşan konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi olan bir kişi, Justin Sun’ın Huobi‘deki hisselerinin bir kısmını satmak üzere potansiyel yatırımcılarla görüşmeler yaptığını söyledi. İddiaya göre Huobi’nin Küresel Danışma Kurulu üyesi olan Sun, kripto para borsasındaki hisselerinin bir kısmını satmak için yatırımcılara ulaştı. Sun, her ne kadar Huobi’de herhangi bir hissesi olmadığını iddia etse de Ocak ayından bu yana kripto para borsasını desteklemek için yaklaşık 200 milyon dolara yakın para harcadı.

Bloomberg’in haberinin ardından açıklama yapmak zorunda Sun, kişisel Twitter hesabından Huobi’de hisse satışı yapacağına dönük iddayı reddetti ve Bloomberg’in haberinin 1 Nisan şakası olduğunu söyledi. TRON kurucusu “Huobi için herhangi bir alıcı aramıyoruz ve aramayacağız” diyerek şirketin herhangi bir arayışta olmadığı, güvenli ticaret sağlama ve kripto paralara yatırım yapma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere kripto para borsası Huobi’nin çoğunluk hissedarı ve kurucusu Leon Li 2022 yılında hisselerinin tamamını 1 milyar dolar karşılığında Sun’ın yönettiği Hong Kong merkezli yatırım şirketi About Capital’e satmıştı. Böylece TRON kurucusu kripto para borsasının çoğunluk hisselerinin sahibi olmuştu.

Veriler, Sun’ın 1 milyar dolar yatırarak aldığı Huobi’deki işlem hacminin düşüş trendi içinde hareket etmeye devam ettiğini gösteriyor. Güncel veriler, son 24 saatteki işlem hacmi ile kripto para borsasının en büyük 10 borsa arasında bulunmadığını gösteriyor.

SEC’in Radarına Girmiş, Davalık Olmuştu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 22 Mart’ta menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği iddiasıyla Sun’a dava açmıştı. SEC, ünlü ismi dolandırıcılıkla mücadele ve piyasa manipülasyonu düzenlemelerini de ihlal etmekle suçlanıyor.

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