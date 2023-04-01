Sizin için fiyat grafiği üzerinde beliren yükseliş formasyonları ile öne çıkan 3 altcoin'i derledik. İşte "yükseliş için hazırım" diye bağıran o altcoin'ler.

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Kripto para piyasasının genel olarak belirsizlikle mücadele ettiği dönemde, altcoin’lerin çoğunun iki haftalık zaman diliminde dikkat çekici bir düzeltmeden geçtikleri görüldü. Karşı karşıya kalınan düşüşe rağmen fiyat grafiklerinde güçlü yükseliş formasyonları beliren bazı altcoin’ler bulunuyor. Sizin için derlediğimiz 3 altcoin için bu formasyonların fiyatlardaki yükselişi destekleyerek devam ettirmesi bekleniyor.

Uniswap (UNI)

Uniswap fiyatı son yedi aydır yatay seyrediyor ve en düşük 4,7 dolar, en yüksek 7,8 dolar aralığında hareket ediyor. Bu dikdörtgen formasyon, yatırımcıların UNI’de alım yapabilmeleri için iki nokta söz konusu: İlki en yakın noktadaki 4,9 dolar desteğinin yeniden test edilmesi, ikincisi ise 7,8 doların üzeri.

Şu an itibariyle, UNI fiyatı 6 dolarda ve piyasa belirsizlikle mücadele ederken dar bir aralıkta akümüle olmaya devam ediyor. Herhangi bir olumsuz duygu olumuşunda altcoin’in fiyatı yatırımcılara yeniden biriktirme fırsatı sunabilir ve 4,9 doları tekrar ziyaret edebilir.

Internet Computer (ICP)

Internet Computer‘in fiyatı, son dört hafta içinde 4,65 dolardaki destek seviyesinden iki kez toparlandı ve yatırımcıların bu destekte aktif bir şekilde birikim yaptıkları görülmüş oldu. Günlük zaman dilimi grafiğinde bu iki yükseliş bir ikili dip formasyonunun oluşmasına neden oldu.

Bu formasyonun etkisi altında ICP fiyatı son dört günde yüzde 12,5 değer kazandı ve şu anda 5,78 dolardaki boyun çizgisi direncine doğru hareket ediyor. Bu dirençten gelecek bir yükseliş kırılması altcoin’i 7,668 dolardaki tepe direncini test etmek üzere yukarı yönde harekete geçirebilir. Bu direncin geçilmesi ise alım baskısının artmasını ve ICP‘nin çok daha güçlü bir şekilde yükselmesini sağlayabilir.

Theta Network (THETA)

Theta Network fiyatı, günlük zaman dilimi grafiğinde bir fincan ve kulp formasyonunun oluşumunu gösteriyor. Altcoin, bu formasyonun etkisi altında 1 Ocak’tan Şubat ortasına kadar U şeklinde bir toparlanma ve ardından sap kısmı olarak adlandırılan bir düzeltmeden geçti.

THETA fiyatı kısa süre önce 0,973-0,965 dolardaki yerel destek seviyelerinden geri döndü ve mevcut 1,49 dolardaki fiyatına ulaşmak için yüzde 9’un üzerinde yükseldi. Alım baskısının devam etmesiyle altcoin’in fiyatının yüzde 20’nin üzerinde yükselişle 1,3-1,33 dolardaki boyun çizgisi direncine gitmesi beklenebilir.