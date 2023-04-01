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  •   Tecrübeli Analist Elinde Altcoin’i Olanları Tarih Vererek Uyardı!

Tecrübeli Analist Elinde Altcoin’i Olanları Tarih Vererek Uyardı!

Kripto para analisti Kaleo, Bitcoin'in (BTC) kripto para piyasasındaki hakimiyetinin daha güçlü olmak olduğunu ve bunun altcoin'ler için sorun yaratacağı konusunda uyardı.
08:30
1 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Kaleo, Bitcoin’in (BTC) kripto para piyasasındaki hakimiyetinin daha güçlü olmak olduğunu ve bunun altcoin’ler için sorun yaratacağı konusunda uyardı.

Bitcoin ve 30 Bin Dolar Eşiği

Anonim kripto para analisti Kaleo, altcoin’lerin performansının kötüleşmeden yatırımcıların önce altcoin yatırımlarını Bitcoin‘e taşımaları için zamanlarının azaldığını söyledi. Kaleo, BTC’nin piyasa değerinin kripto para piyasasının toplam değerinin oranına dayanan hakimiyetinin (BTC.D) yakında mevcut yüzde 47,48’den Nisan ayında yaklaşık yüzde 52’ye yükseleceğini tahmin ediyor:

Bitcoin hakimiyeti hala inanılmaz derecede yükselişte görünüyor. Hedef şu: BTC, 30 bin doların üzerine çıkana kadar daha fala altcoin’inizi Bitcoin’e çevirmek için zamanınız var, çünkü bundan sonrası daha acı verici olacak.

Kaleo, BTC‘nin performansının 27 bin 500 dolar seviyesinden yaptığı son sıçramayla güçlü görünmeye devam ettiğini ve şimdi bu haftanın başında bir an için geçilen 29 bin dolar seviyesine doğru ilerlediğini belirterek “Ve işte 2 bin 500 dolardan sıçrama böyle yapılır! Şimdi yavaşça daha yüksek tepelere doğru geri çekilme, yeniden 29 bin doları geçme ve tam kırılma için hızlanmayı başlatma zamanı.” dedi.

Analistin fiyat grafiği, Bitcoin’in 5 Nisan’a kadar 30 bin dolara ulaşacağını tahmin ettiğini gösteriyor.

Analistin Ethereum Analizi

Bitcoin’in ardından Ethereum‘a (ETH) geçen Kaleo, hem düşük zaman dilimi hem de yüksek zaman dilimi fiyat grafiklerinde diyagonal bir kırılma ile akıllı sözleşme platformunda yükselişe geçtiğini söyledi:

ETH, 2023’ün en yüksek seviyelerini yeniden test ediyor. Lütfen bana bu grafiğin hangi dünyada düşüş trendine işaret ettiğini söyleyin. Hem yukarıdaki  (burada aşağıda) düşük zaman dilimi Ethereum grafiğinin hem de yüksek zaman bilimi grafiğinin yakınlaştırılmış haline bakıp bana bunların birer yüksek grafiği olduğunu söylememenizin hiçbir yolu yok.

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