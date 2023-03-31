Kripto para piyasalarının önde gelen iki analistinin, Bitcoin (BTC) ve altcoinler hakkındaki yorumlarından ötürü aralarında bir gerginlik alevlendi!

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Geniş çapta takip edilen iki analist, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yatay hareket ederken, kripto para piyasasının bir sonraki büyük hamlesi hakkında fikir ayrılığına düşüyor.

Kripto Para Tartışması!

İki analist arasındaki karşılık atışma Pentoshi takma adlı analistin Twitter takipçileriyle bir kripto para piyasa değeri grafiğini paylaşmasıyla başladı. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para toplam piyasa değeri BTC, ETH + ALTS. Bunun ne kadar temiz olduğunu hala anlayamıyorum. 2021′ dipleri neredeyse geçen yıl boyunca yukarı yönlü hareket etti. 2017′ (önceki boğa piyasası zirveleri) ayı piyasasının en düşük seviyelerini belirledi.

Toplam kripto para piyasası değeri, Bitcoin’den Ethereum’a ve diğer tüm altcoinlere kadar kripto piyasalarındaki toplam değeri ölçer. Pentoshi’ye yanıt olarak, takma adlı analist Capo gönderiye yorum yaptı ve tabloların toplam kripto para piyasası değerinin “uçurumdan düşmek üzere” olduğunu öne sürdü. Capo’nun grafiği, Pentoshi’nin Capo’nun tahminine katılmadığını belirterek yanıt vermesini sağladı. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Bu durum gerçekten olursa, muhtemelen bu pazardan aldığım tüm kârı geri getiririm ve tereddüt etmem.

“BTC Kötüye Gidiyor!”

Capo, aylardır kripto para piyasalarının destansı bir çöküşe doğru gittiğini savunuyor. Son zamanlarda, bu BTC grafiğini Twitter takipçileriyle paylaşarak, Nisan ayında kral kripto için büyük bir düşüş öngördüğünü belirtti. Ayrıca Capo’nun açıklamalarında mizah yaptığını düşünen bir takipçisine cevaben açıklamalarında son olarak şunları söyledi:

Tam olarak değil. Gerçekten düşündüğüm şey bu, ama biraz mizahlı. İnsanları yükselişe geçiren ve kendinden emin yapan şey fiyat hareketidir, ancak bunun ötesini düşünmek için durmuyorlar. Makro olduğu gibi ve daha da kötüye gidiyor. Piyasalar yükseliyor, yanlış bir toparlanma, kum üzerine inşa edilmiş, dengesiz zemin.

Bitcoin son 24 saatte %0,05 artışla yazı kaleme alındığında 28.492 dolar seviyesinden işlem görüyor.