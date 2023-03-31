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Bitcoin’in (BTC), toplam kripto para birimi piyasa kapitalizasyonuna göre payını temsil eden hakimiyeti, Mart ayında yaklaşık %44’ten %48’e yükseldi. Bitcoin’in fiyatı ay boyunca %22,7 artarken, çoğu altcoin ortalamanın altında veya negatif getiri sağladı. Ancak Mart ayı içerisinde pozitif ivme gösteren bazı aykırı değerlerde mevcut! İşte yatırımcılarını güldüren altcoinler!

Conflux Network (CFX)

Conflux Network, Şubat ayındaki pozitif seyrini sürdürdü ve Mart ayında fiyatını neredeyse ikiye katladı. Proje ekibi, dünyanın en büyük üçüncü inşaat makinesi üreticisi XCMD’yi ve Zen Spark Technology’yi bünyesine katarak Çin’deki ortaklıklarını güçlendirmeye devam etti. Conflux ekibi, izinsiz uygulamaların geliştirilmesini de destekler. Ekosistem gelişimini desteklemek için bir hibe programı oluşturmuştur.

Ripple (XRP)

Ripple, Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu’na (SEC) karşı açılan davayı açıklayan bir uzmanın görüşünü hariç tutmaya karar vermesinin ardından arttı. 27 Mart’ta başka bir ABD düzenleme hamlesi, XRP holder’ları için iyi bir nimetti. ABD’deki Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance’i uygunsuz uyum prosedürleri ve piyasa manipülasyonu ile suçladı. Ayrıca Ripple, SEC’e karşı davayı kazanmaya devam ederse, XRP’deki yükseliş momentumu orta ve uzun vadede muhtemelen sürdürebilir.

Stellar (XLM)

Stellar’ın XLM token’ı, öncelikle XRP ile güçlü pozitif korelasyonu nedeniyle fayda sağladı. Ayrıca XLM ve XRP fiyat hareketi arasındaki korelasyon katsayısı genellikle 0,7’nin üzerinde kalır. Stellar Organizasyonu, Stellar Network’ün Afrika gibi üçüncü dünya ülkelerinde para transferleri için benimsenmesini artırmak için çaba harcıyor. Stellar, Stellar Network’ü küresel ödemeleri kolaylaştırmaya entegre etmek için uluslararası ödeme sağlayıcısı Money Gram ile de çalışıyor.

XDC Network (XDC)

XDC ağı, ölçeklenebilirlik ve güvenliği ele alan izin verilen ve genel bir zinciri birleştirir. XDC, ağ ücretlerini ödemek ve uygulamaları dağıtmak için kullanılan ağın token’ıdır. Ağ, EVM uyumlu akıllı sözleşmeleri, protokolleri ve atomik zincirler arası token transferlerini destekler. Ayrıca finansal kurumlar arasında elektronik veri alışverişi için uluslararası kabul görmüş bir standart olan ISO-20022 mesaj standardına da tamamen uygun. XDC ekosistemindeki en iyi halka açık blok zincirleri arasında Ecoin, Stasis Euro ve Gobiance Exchange bulunur. Bunlar, HitBit ve BitMart gibi ikinci kademe borsalarda işlem gören nispeten daha az bilinen projelerdir.

Mask Network (MASK)

Mask ağı, Web2 ve Web3 arasında köprü kurarak doğrudan Web2 web siteleri aracılığıyla kripto para birimi işlemlerine olanak tanır. 40.000’den fazla kullanıcı Mask Network Chrome uzantısını yükledi. Tarayıcı uzantısı şu anda Uniswap ve SushiSwap dahil olmak üzere birkaç merkezi olmayan uygulamayı (dApps) desteklemekte ve Twitter ve Facebook dahil birçok sosyal medya platformuyla uyumlu. Ağın Facebook entegrasyonu bazı şikayetlerle karşılaştı. Elon Musk’ın satın alınmasından sonra, esas olarak Twitter entegrasyonlarından ve sosyal medya platformundaki kripto para birimi entegrasyonları hakkındaki olaylardan yararlanıyor. Twitter’ın benimsenmesinin doğası hala bilinmediği için bu, token fiyatına önemli spekülasyonlar ekliyor.