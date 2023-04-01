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Binance’den Terra (LUNA) Coin Yorumu! LUNA Coin Ne Olur?

Bu yazımızda uzmanların Terra LUNA coin yorum neyi gösteriyor, LUNA coin ne olur sorularının yanıtını vermeye çalıştık. Hazırsanız başlayalım.
17:33
1 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023’e güçlü bir başlangıç yapan ve son dönemde ağırlıklı olarak 28 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin (BTC) birçok altcoin yatırımcısını iştahlandırmış durumda. En büyük kripto paradaki güçlü görüntü beklendiği gibi altcoin’lere dönük beklentileri de artıyor. Bu noktada yatırımcıların merak ettiği altcoin’lerden birisi de Terra (LUNA) coin. Hazırsanız Terra LUNA coin yorumları neyi gösteriyor, LUNA coin ne olur sorularının yanıtını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.

Terra LUNA Coin Yorum: Son Durum

Terra ağının yerel varlığı LUNA, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde hemen hemen nötr bir fiyat performansı ile 1,29 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte fiyatın en yüksek 1,30 dolara, en düşük 1,28 dolara düştüğü görülüyor.

313.9 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 118’nci kripto para olan LUNA coin‘de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 19,54 dolarla 28 Mayıs 2022 tarihinde kaydedildi. Popüler altcoin güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 93,40 altında işlem görüyor.

LUNA Coin Ne Olur?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in sağladığı veriler LUNA için pek de parlak olmayan bir gelecek ortaya koyuyor. Kripto para borsası altcoin’in 2023’ü ortalama 1,28 dolardan kapatmasını beklerken 2024, 2025 ve 2026 için ortaya koyduğu fiyat öngörüleri sırasıyla 1,35 dolar, 1,42 dolar ve 1,49 dolar. Bu Binance’in fiyat tahmin girdisine göre LUNA’nın 2026 yılına kadar değerini yüzde 5 civarında artırabileceği anlamına geliyor. 2026 gibi oldukça uzun vade için öngörülen yüzde 5’lik bir artış beklendiği gibi bir altcoin’den pek de umulan bir fiyat performansı değil.

Öte yandan algoritmik fiyat tahmin platformu WalletInvestor ise LUNA için Binance’e kıyasla çok daha çok daha iyimser bir senaryo ortaya koyuyor. Platform, altcoin’in 2024’ün Mayıs ayına kadar 33,77 dolara ve beş yıl içinde 155,94 dolar civarına yükselmesini öngörüyor. Bir diğer algoritmik fiyat tahmin platformu DigitalCoinPrice ise LUNA coin’in 2030 yılında ortalama 12,76 dolara yükselmesini bekliyor.

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