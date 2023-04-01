Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   BTC ve ETH’ı Unutun! Kripto Gurusu Açıkladı: “Bu İki Altcoin Çok Kazandıracak!”

BTC ve ETH’ı Unutun! Kripto Gurusu Açıkladı: “Bu İki Altcoin Çok Kazandıracak!”

Kıdemli kripto para analistinden iddialı açıklamalar! Analiste göre bu iki altcoin yükselişi ile Bitcoin'i (BTC) ve Ethereum'u geride bırakabilir!
20:35
1 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen bir kripto para analisti, Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) en büyük iki rakibi hakkındaki görüşlerini güncelledi.

Bitcoin Yorumu!

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen uzman kripto para analisti Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda takipçilerine Bitcoin’in muhtemelen bir geri çekilme için hazırlandığını ve 25.000 dolar seviyesinin büyük bir ihtimalle tutmayacağını ileri sürdü. Kıdemli analist Bitcoin boğalarının BTC fiyatını 24.000 doların altına düştüğünde, gerilemeyi satın almayı beklemesinin muhtemelen daha iyi olacağını belirtti.

Yazı kaleme alındığında piyasaların amiral gemisi Bitcoin hafta boyunca elde ettiği kazanımlarıyla yatay seviyesi olan 28.571 dolardan işlem görüyor.

BTC tahmini sonrasında Altcoin Sherpa, alternatif Layer-1 protokolüne ve Ethereum rakibi Avalanche’a (AVAX) ele alıyor. Uzman isim AVAX’ın muhtemelen 22 dolarlık direnci kırmaya ve 30 dolarlık yüksek bir yeni ticaret aralığına girmeye hazır olduğunu ileri sürdü. Altcoin Sherpa açıklamalarında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

AVAX’da bu seferki baskı güçlü görünüyor. Sanırım yakında bir adım daha atacak. 200 günlük EMA başlangıçta (normal olarak) bir direnç görevi gördü. Ancak bunun yakında 22 doları güçlü bir şekilde kıracağını düşünüyorum.

Yazı kaleme alındığında AVAX 17,22 dolar seviyesinden işlem görüyor.

FTM’de Ralli Beklentisi!

Altcoin Sherpa daha sonra mevcut konum itibariyle yılın başından bu yana %135 oranında bir artış gösteren Ethereum’un dişli rakibi Fantom’u (FTM) analiz ediyor. Kıdemli analist, FTM’nin yeni bir ralli için hazırlığı içerisinde olabileceğini vurgulayarak açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

FTM: genel olarak bakıldığında hala oldukça iyi görünüyor. Sanırım burada bir tür dip oluşuyor ve bir yükseliş ayağı daha olabilir.

Analistin paylaştığı grafiklere bakıldığında FTM için bir sonraki direnç seviyesi 0,60 dolar olarak görünüyor. Ayrıca yazı kaleme alındığında FTM 0,43 dolardan işlem görüyordu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Heyecanlı Bekleyiş! Analist Kanıt Sundu ve Tarih Verdi: “BTC Tarih Yazacak!”
Heyecanlı Bekleyiş! Analist Kanıt Sundu ve Tarih Verdi: “BTC Tarih Yazacak!”
Yine Olmuştu! Bitcoin’i (BTC) Zirveye Götüren Metrik Alarm Veriyor!
Yine Olmuştu! Bitcoin’i (BTC) Zirveye Götüren Metrik Alarm Veriyor!
Yatırımcıların Gözde Altcoininde Şimdi Durum Ne? Metaverse Unutuluyor Mu?
Yatırımcıların Gözde Altcoininde Şimdi Durum Ne? Metaverse Unutuluyor Mu?
Vitalik Buterin’den Beklenen Hamle! ETH’da Sorunlar Çözülüyor! Şimdi Ne Olacak!
Vitalik Buterin’den Beklenen Hamle! ETH’da Sorunlar Çözülüyor! Şimdi Ne Olacak!
Binance’den Terra (LUNA) Coin Yorumu! LUNA Coin Ne Olur?
Binance’den Terra (LUNA) Coin Yorumu! LUNA Coin Ne Olur?
Piyasa Gurusundan Bitcoin Fiyatı İçin Bomba Tahmin: Bu Seviye Geliyor!
Piyasa Gurusundan Bitcoin Fiyatı İçin Bomba Tahmin: Bu Seviye Geliyor!
Dogecoin Yorumları: DOGE Fiyatı Ne Olur?
Dogecoin Yorumları: DOGE Fiyatı Ne Olur?
Başrolde ABD Başkanı Joe Biden Var! Ünlü Milyarderden Dikkat Çeken Kripto Para Yorumu!
Başrolde ABD Başkanı Joe Biden Var! Ünlü Milyarderden Dikkat Çeken Kripto Para Yorumu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Axie Infinity (AXS) İçin Güzel Haber! Yeni Ortaklık ve Daha Fazlası!
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023