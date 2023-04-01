Kıdemli kripto para analistinden iddialı açıklamalar! Analiste göre bu iki altcoin yükselişi ile Bitcoin'i (BTC) ve Ethereum'u geride bırakabilir!

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Yakından takip edilen bir kripto para analisti, Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) en büyük iki rakibi hakkındaki görüşlerini güncelledi.

Bitcoin Yorumu!

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen uzman kripto para analisti Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda takipçilerine Bitcoin’in muhtemelen bir geri çekilme için hazırlandığını ve 25.000 dolar seviyesinin büyük bir ihtimalle tutmayacağını ileri sürdü. Kıdemli analist Bitcoin boğalarının BTC fiyatını 24.000 doların altına düştüğünde, gerilemeyi satın almayı beklemesinin muhtemelen daha iyi olacağını belirtti.

Yazı kaleme alındığında piyasaların amiral gemisi Bitcoin hafta boyunca elde ettiği kazanımlarıyla yatay seviyesi olan 28.571 dolardan işlem görüyor.

BTC tahmini sonrasında Altcoin Sherpa, alternatif Layer-1 protokolüne ve Ethereum rakibi Avalanche’a (AVAX) ele alıyor. Uzman isim AVAX’ın muhtemelen 22 dolarlık direnci kırmaya ve 30 dolarlık yüksek bir yeni ticaret aralığına girmeye hazır olduğunu ileri sürdü. Altcoin Sherpa açıklamalarında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

AVAX’da bu seferki baskı güçlü görünüyor. Sanırım yakında bir adım daha atacak. 200 günlük EMA başlangıçta (normal olarak) bir direnç görevi gördü. Ancak bunun yakında 22 doları güçlü bir şekilde kıracağını düşünüyorum.

Yazı kaleme alındığında AVAX 17,22 dolar seviyesinden işlem görüyor.

FTM’de Ralli Beklentisi!

Altcoin Sherpa daha sonra mevcut konum itibariyle yılın başından bu yana %135 oranında bir artış gösteren Ethereum’un dişli rakibi Fantom’u (FTM) analiz ediyor. Kıdemli analist, FTM’nin yeni bir ralli için hazırlığı içerisinde olabileceğini vurgulayarak açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

FTM: genel olarak bakıldığında hala oldukça iyi görünüyor. Sanırım burada bir tür dip oluşuyor ve bir yükseliş ayağı daha olabilir.

Analistin paylaştığı grafiklere bakıldığında FTM için bir sonraki direnç seviyesi 0,60 dolar olarak görünüyor. Ayrıca yazı kaleme alındığında FTM 0,43 dolardan işlem görüyordu.