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Yatırımcıların Gözde Altcoininde Şimdi Durum Ne? Metaverse Unutuluyor Mu?

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülmesiyle yatırımcıların gözde altcoini unutulmaya mı terk edildi? Metaverse altcoinlerde son durum!
22:35
1 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen ve yatırımcıların oldukça ilgisini toplayan metaverse altcoinlerden son durum ne? The SandBox (SAND) popülaritesi azalıyor mu?

SAND Verileri!

Veri analiz platformu olan DappRadar’dan alınan verilere göre, önde gelen metaverse tabanlı proje The SandBox , 2023’ün ilk çeyreğini kullanıcı etkinliğinde düşüşle kapattı. Merkezi olmayan uygulamalar (dApps) veri sağlayıcısına göre The SandBox, akıllı sözleşmeleriyle etkileşime giren veya akıllı sözleşmelerinden herhangi biriyle işlem gerçekleştiren benzersiz aktif cüzdanların sayısında geçen ay %9’luk bir düşüşe tanık oldu. Ayrıca protokol yalnızca 7.500 benzersiz aktif cüzdan kaydetti.

İlginç bir şekilde protokol geçen ay benzersiz aktif cüzdan sayısında neredeyse çift haneli bir düşüş kaydederken, The SandBox işlem sayısında %10,29’luk bir artış yaşandı. DappRadar’dan alınan verilere göre, benzersiz aktif cüzdanlar ile dApp’in akıllı sözleşmesi arasında son 30 günde toplam 5.360 işlem yapıldı. İşlem sayısı artmasına rağmen, metaverse tabanlı protokolde tamamlanan işlemlerin itibari değeri %80 oranında ciddi şekilde düştü. Geçen ay The SandBox’ta aktif cüzdan adresleri tarafından tamamlanan tüm işlemlerin değeri 4,11 milyon dolardı.

Metaverse Altcoin’lerde Son Durum!

Sandbox ekosistemi, sanal araziyi temsil eden LAND token’ları, oyun içi öğeleri temsil eden ASSET token’ları ve avatar kıyafetlerini ve aksesuarlarını temsil eden giyilebilir token’lar gibi çeşitli non-fungible token’lar (NFT) içerir. Ancak son 30 gün içinde protokoldeki kullanıcı sayısındaki düşüş, bu NFT koleksiyonlarının değerlerinde de buna karşılık gelen bir gerilemeye yol açtı.

Mevcut konum itibariyle NFT başına 0,665 ETH değerinde olan SandBox’ın LAND koleksiyonu, değerinin 30 gün içinde %17 oranında bir düşüş kaydetti. Belirtilen dönemde tamamlanan yalnızca 498 satışla, LAND NFT başına ortalama fiyat %11 gerileyerek 0,7946 ETH oldu. Projenin ASSETS koleksiyonu da fiyat düşüşünden kurtulamadı. NFT analitik platformu NFTGo’dan alınan verilere göre, koleksiyon taban fiyatında %33’lük bir düşüşe tanık oldu. Geçen ay ortalama 0,0002 ETH fiyattan elde edilebilen bir ASSET NFT ile koleksiyonun ortalama fiyatı bu dönemde %22 düştü. Ayrıca SAND, CoinMarketCap’ten alınan verilere göre 0,52 dolar gibi düşük bir fiyattan işlem görüyor.

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