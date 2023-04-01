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Lider kripto para birimi olan Bitcoin’de (BTC) iki yılı aşkın bir süredir ilk kez bu metrik yükseldi. Artış ayı sezonunun sonunu mu işaret ediyor?

BTC’de Kritik Metrik!

Zincir üstü analitik platformu Glassnode’dan alınan verilere göre, kısa vadeli holder’ların realizasyon fiyatı 21.742 dolar iken, uzun vadeli holder’larının Bitcoin için gerçekleşen fiyatı 21.334 dolar oldu. BTC’nin kısa vadeli holder’larının gerçekleşen fiyatı, uzun vadeli holder’larının gerçekleşen fiyatını aştığında, yakın zamanda BTC satın alan kişilerin (kısa vadeli yatırımcılar) ortalama karının, lider coin’i daha uzun süre elinde tutan kişilerin (uzun vadeli yatırımcılar) ortalama karından daha yüksek olduğu anlamına gelir.

BTC’nin tarihsel performansı, bunun lider kripto para birimi üç kez ayı piyasasından boğa piyasasına geçişine işaret ettiğini ortaya koydu. Ayrıca CryptoQuant’ın Tarekonchain takma adıyla bilinen analisti, BTC’nin Harcanan Çıktı Kâr Oranını (SOPR) değerlendirdi ve metriğin Kasım 2022’de kaydettiği değere benzer bir düşük seviyede oturduğunu ileri sürdü. Bunun bir yükseliş aşamasının yeniden ortaya çıktığına işaret ettiğini düşünen Tarekonchain konu hakkında şunları söyledi:

SOPR çok düşük bir seviyeye ulaştığında, Bitcoin fiyatının yeniden yükselmeye başladığını belirtmekte fayda var. Örneğin, Kasım 2022’de Bitcoin fiyatı 16.000 dolara ulaştığında, SOPR çok düşük bir seviyedeydi ve bu, birçok yatırımcının kripto paralarını zararına sattığını gösteriyordu. Bugün, SOPR yine benzer şekilde düşük bir seviyeye ulaştı ve bu da potansiyel olarak piyasada bir yükseliş hissi uyandırabilir.

BTC Verileri!

Bununla birlikte Santiment’in verilerine göre, yazının kalem alındığı tarihte BTC’nin ağırlıklı hissiyatı 0,901’de pozitif bölgede. Bir kripto paranın ağırlıklı hissiyatı pozitif olduğunda, genellikle piyasada yatırımcıları çeken ve token’ın talebini artıran yükseliş hissiyatının varlığını gösterir. Ayrıca BTC’nin ağırlıklı hissiyatının 12 Mart’tan bu yana keskin bir düşüş içinde olduğu da belirtiliyor.

Birçoğu hala BTC’nin 30.000 dolarlık fiyat hedefini talep etmesini beklerken, Coinglass’tan alınan verilere göre Açık Pozisyon sayısı son 20 günde %31 arttı. Bir kripto paranın açık pozisyonundaki artış, vadeli işlem piyasasında belirtilen kripto para için daha fazla açık pozisyon veya sözleşme olduğunu gösterir. Bu durum yatırımcıların fiyat hareketlerini tahmin ederek pozisyon açtıkça, talebinin ve kripto paraya olan ilgisinin arttığına işaret edebilir. Belirtilen dönemdeki pozitif fonlama oranları, birçok kişinin olumlu bir fiyat rallisinden yana olduğunu gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.