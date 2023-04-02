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Heyecanlı Bekleyiş! Analist Kanıt Sundu ve Tarih Verdi: “BTC Tarih Yazacak!”

Kripto para piyasalarına nam salan analist Bitcoin'de (BTC) kanıt sunarak bu tarihe dikkat edilmesi gerektiğini belirtti!
01:12
2 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler kripto para analisti Rekt Capital, Bitcoin’in (BTC) yukarı yönlü önemli bir kırılma ile tarih yazmak üzere olabileceğini ileri sürdü.

“Bitcoin Tarih Yazacak!”

Rekt Capital takma adıyla bilinen kıdemli kripto para analisti Twitter üzerinden geniş takipçi listesine, lider kripto para birimi olan BTC’nin Nisan ayına, Kasım 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana Bitcoin’i düşüş eğiliminde tutan bir trend çizgisi olan önemli bir makro aşağı yönlü direncin üzerinde girdiğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Yarın, BTC’nin aylık mumu, yeni bir boğa piyasasını doğrulamak için makro düşüş trendinin üzerinde kapanmış olacak. Bence BTC tarih yazmanın zirvesinde.

Kıdemli analist Rekt Capital ayrıca, BTC’nin önümüzdeki yılın Nisan ayında yapılması planlanan Bitcoin yarılanmasından tam olarak 396 gün önce önemli bir girişim yapabileceğini öne sürdü. Yarılanma, yeni çıkarılan BTC miktarının yarıya indirilmesi olayına denilmektedir. Analist konu hakkında şunları söyledi:

2019 yılında Bitcoin’in, 2020 yarılanmasından tam 396 gün önce patlak verdi. BTC, yaklaşan yarılanmadan yaklaşık bir yıl önce makro düşüş trendini kırma eğiliminde. Bu seferde farklı değil.

BTC’de Önemli Metrik!

Popüler kripto para analisti, lider kripto para birimi olan Bitcoin’i destekleyen bir başka faktörün de BTC için üç ayda bir yükselen mumun geçtiğimiz saatlerde kapanması olduğunu vurguladı. Analistin belirttiği fiyat hareketi, yeşil bir mumun hem açılış hem de kapanış fiyatlarında bir önceki kırmızı mumla tamamen örtüşmesi olarak nitelendirilebilir. Uzman isim açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı:

BTC, 2020 yılının başından bu yana ilk üç aylık boğa mumunu doğrulamanın eşiğinde. Tarihsel olarak, üç ayda bir yükselen mumlar, birden fazla çeyrekte yukarı yönlü hareketlerden önce geldi.

Yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre Bitcoin, 28.409 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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