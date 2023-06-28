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Son zamanlarda daha da arttı ancak bu iddia zaman geçtikçe aşırı şüpheciler tarafından benimsenmeye başlandı. İnsanlar herhangi bir konuda aşırı şüpheci olabilir ancak bu onları çoğu zaman gerçekten uzaklaştırıyor. Sürekli izlendiğini, otoritelerin sürekli olarak onlara yalanlar söylediğini, dünya üzerinden oyunlar oynandığını düşünen insanlar var.

Aşırı Şüpheciler ve Bitcoin

Tüm bu iddialarda popüler Bitcoin maksimalistleri tarafından ortaya atılsa daha anlamlı olabilirdi. Ancak aşı karşıtı veya düz dünyacı diyebileceğimiz tarzda hesapların bu şüpheci yaklaşımı ciddiyeti bozuyor. Örneğin çoğu varlık yönetim şirketlerinin aslında nitelikli müşterinin yatırımlarını yönettiğini bilmiyor. Bu yüzden BlackRock kral kripto para birimini bitirecek tarzında floodlar hazırlıyorlar.

Bu desteksiz iddiaları nedeniyle onlara kriptonun aşı karşıtları veya düz dünyacıları diyebiliriz. 500 milyar dolarlık BTC piyasa değerinin 10 trilyon dolarlık BlackRock tarafından sıfırlanabileceğine inanıyorlar. Bunu söylerken aynı şirketlerin MicroStrategy ve Bitcoin madencilik şirketleri hisselerinden bahsediyorlar. Yine bu hisselerin aslında BlackRock gibi şirketlerden hizmet alan yatırımcılara ait olduğunu bilmeden.

Tüm bunlar olurken popüler Bitcoin maksimalistleri, erken dönem BTC geliştiricileri veya Jack Dorsey gibi popüler isimler bu hikayeleri satın almıyor.

BlackRock Bitcoin’in Sonu Mu?

Peki, kulağa anlamsız gelen senaryoya göz atalım. Onların iddialarına göre FATF, WEF, SEC, BIS ve IMF tarafından atılan son adımlar BlackRock’ın kriptoya gelip BTC’yi bitirmesi için öncü sinyallerdir. IMF, BIS gibi kurumlar CBDC konusunda son bir yıldır yoğun açıklamalar yapıyor. Bunları son dakika olarak duyuruyoruz. Yukarıda anlattığımız hikayeyi satın alan grupsa CBDC’ye yer açmak için Bitcoin’in koordineli bir saldırıya maruz kaldığını savunuyorlar.

Daha önce Çin Madencilik Yasağı ve FTX olayıyla kriptoya saldırı yapıldığını ancak başarısız olan dış güçlerin (gizli düşmanların) şimdi bölüm sonu canavarını gönderdiği savunuluyor. Bu hikayeyi satmaya çalışan önde gelen bir hesap şunları söylüyor;

“Bu tavşan deliği Blackrock’un son Bitcoin ETF başvurusundaki bir alıntıyla başlıyor. Neden bir hard fork durumunda en değerli Bitcoin forkunu desteklemeyi seçmiyorlar? Çatallanmayı kendileri mi yaratacaklar ve yatırımcılarını kendi zincirlerine mi zorlayacaklar? Bunların hepsi, son zamanlarda saldırı altında olan POW madenciliği tarafından uygulanmakta ve desteklenmektedir. Bitcoin’in enerji kullanımına saldırma konusunda uzun bir geçmişe sahip olan kim? WEF, WEF’e son derece bağlı olan kişi kim? Larry Fink ve şirketi Blackrock! Fink WEF’in yönetim kurulunda yer alıyor ve Blackrock da “politikalara katkıda bulunanlardan” biri.”

Şimdi madde madde açıklayalım;

BlackRock başvurusundaki FORK konusu “potansiyel riskler” başlığı altında her ETF dosyasında olan bir şey. Gerçekleşme ihtimali %0,001 olan bir şeyi bile buraya yazmak zorundasınız. Bir BTC forku olur mu? Olur, geçmişte oldu mu? Oldu, peki bundan sonra olma ihtimali varsa bu fiyat için potansiyel bir risk midir? Evet, o halde bu ETF başvurusunda işlenmeli.

başvurusundaki FORK konusu “potansiyel riskler” başlığı altında her ETF dosyasında olan bir şey. Gerçekleşme ihtimali %0,001 olan bir şeyi bile buraya yazmak zorundasınız. Bir Olur, geçmişte oldu mu? Oldu, peki bundan sonra olma ihtimali varsa bu fiyat için potansiyel bir risk midir? Evet, o halde bu ETF başvurusunda işlenmeli. Bitcoin madencileri satın alınacak ve ağ forka zorlanacak hususu da inandırıcı değil. Madencilerin %51’i de kontrolü ele geçirilse büyük bir onay gerekir. Taproot onay sürecini hatırlayın %51 yeterli değil. Taproot 2021 yılında %90 fikir birliğiyle hayata geçti. BlackRock dünyanın sahibi değil ve madencilerin %10’unu Bitcoin’i PoS’a geçirmeye ikna edemez.

Bu yıl Mart ayında, Ripple kurucu ortağı Jeremy Larson, BTC’yi POS’a dönüştürmek amacıyla Bitcoin kodunu değiştirmeye çalıştı. Ripple’ın kendine alan açmak için kimi zamanlar bu tarz saçmalıklar yaptığı biliniyor. Ancak söylemleri toplulukta destek bulmadı.

Şimdi şunları düşünelim;

BlackRock elinde Bitcoin tutmayacak. ETF için BTC rezervleri Coinbase tarafından saklanacak. Müşterileri ETF aldıkça rezerv artacak. Elinde BTC tutmayan BlackRock piyasayı nasıl manipüle edecek veya ağı Fork’a zorlayacak?

elinde Bitcoin tutmayacak. ETF için BTC rezervleri Coinbase tarafından saklanacak. Müşterileri ETF aldıkça rezerv artacak. Elinde BTC tutmayan BlackRock piyasayı nasıl manipüle edecek veya ağı Fork’a zorlayacak? 2017 yılındaki forkların ardından BTC öldü mü?

Madencilerin %90’ı PoS geçişini neden desteklesin? Burada saçmalık şudur, PoS geçmek için oy verecekler ve ardından fork sonrası ellerindeki milyarlarca dolarlık mining cihazları çöp olacak. Bu çok saçma değil mi?

BlackRock Bitcoin’i bitirmek için dünyanın her yerinden nitelikli yatırımcıların ona maruz kalabileceği bir ETF çıkarmaya çalışıyor? Derin güçler (!) trilyon dolarlık varlık yöneten itibarlı bir şirketi bu amaca ikna etmek için ne vadetti?

Tüm bunlara yaptığımızda ortaya atılan iddialar oldukça saçma görünüyor. Fakat şunları söyleyebiliriz;

Kurumsalların Bitcoin’e koşmasıyla Nakamoto felsefesi , geleneksel finansal alternatif oluşturma hikayesi sona erecek.

, geleneksel finansal alternatif oluşturma hikayesi sona erecek. Bitcoin volatilitesi artan likidite nedeniyle (yıllardır beklendiği üzere) azalacak ve dört yıllık döngüler sona erecek.

Bitcoin devletlerin gözetim mekanizması içinde aktif olarak kullanılacak. Cüzdanlar yaptırım listesine (halen alınıyor) kolayca alınacak ve bu varlıkların hareket ettirilmesi ihtimali zayıflatılacak.

Peki yukarıdaki 3 madde kimin umurunda? İnsanların %99’u Nakamoto felsefesini umursamıyor. İnsanlar burada para kazanmak için varlar ve kurumsallardan farklı bir amaçla yıllardır buraya para yatırmıyorlar. O halde Nakamoto felsefesi ölecek diye üzülmeye gerek yok çünkü zaten öldü.