Son zamanlarda daha da arttı ancak bu iddia zaman geçtikçe aşırı şüpheciler tarafından benimsenmeye başlandı. İnsanlar herhangi bir konuda aşırı şüpheci olabilir ancak bu onları çoğu zaman gerçekten uzaklaştırıyor. Sürekli izlendiğini, otoritelerin sürekli olarak onlara yalanlar söylediğini, dünya üzerinden oyunlar oynandığını düşünen insanlar var.
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Tüm bu iddialarda popüler Bitcoin maksimalistleri tarafından ortaya atılsa daha anlamlı olabilirdi. Ancak aşı karşıtı veya düz dünyacı diyebileceğimiz tarzda hesapların bu şüpheci yaklaşımı ciddiyeti bozuyor. Örneğin çoğu varlık yönetim şirketlerinin aslında nitelikli müşterinin yatırımlarını yönettiğini bilmiyor. Bu yüzden BlackRock kral kripto para birimini bitirecek tarzında floodlar hazırlıyorlar.
Bu desteksiz iddiaları nedeniyle onlara kriptonun aşı karşıtları veya düz dünyacıları diyebiliriz. 500 milyar dolarlık BTC piyasa değerinin 10 trilyon dolarlık BlackRock tarafından sıfırlanabileceğine inanıyorlar. Bunu söylerken aynı şirketlerin MicroStrategy ve Bitcoin madencilik şirketleri hisselerinden bahsediyorlar. Yine bu hisselerin aslında BlackRock gibi şirketlerden hizmet alan yatırımcılara ait olduğunu bilmeden.
Tüm bunlar olurken popüler Bitcoin maksimalistleri, erken dönem BTC geliştiricileri veya Jack Dorsey gibi popüler isimler bu hikayeleri satın almıyor.
Peki, kulağa anlamsız gelen senaryoya göz atalım. Onların iddialarına göre FATF, WEF, SEC, BIS ve IMF tarafından atılan son adımlar BlackRock’ın kriptoya gelip BTC’yi bitirmesi için öncü sinyallerdir. IMF, BIS gibi kurumlar CBDC konusunda son bir yıldır yoğun açıklamalar yapıyor. Bunları son dakika olarak duyuruyoruz. Yukarıda anlattığımız hikayeyi satın alan grupsa CBDC’ye yer açmak için Bitcoin’in koordineli bir saldırıya maruz kaldığını savunuyorlar.
Daha önce Çin Madencilik Yasağı ve FTX olayıyla kriptoya saldırı yapıldığını ancak başarısız olan dış güçlerin (gizli düşmanların) şimdi bölüm sonu canavarını gönderdiği savunuluyor. Bu hikayeyi satmaya çalışan önde gelen bir hesap şunları söylüyor;
“Bu tavşan deliği Blackrock’un son Bitcoin ETF başvurusundaki bir alıntıyla başlıyor. Neden bir hard fork durumunda en değerli Bitcoin forkunu desteklemeyi seçmiyorlar? Çatallanmayı kendileri mi yaratacaklar ve yatırımcılarını kendi zincirlerine mi zorlayacaklar? Bunların hepsi, son zamanlarda saldırı altında olan POW madenciliği tarafından uygulanmakta ve desteklenmektedir. Bitcoin’in enerji kullanımına saldırma konusunda uzun bir geçmişe sahip olan kim? WEF, WEF’e son derece bağlı olan kişi kim? Larry Fink ve şirketi Blackrock! Fink WEF’in yönetim kurulunda yer alıyor ve Blackrock da “politikalara katkıda bulunanlardan” biri.”
Şimdi madde madde açıklayalım;
Bu yıl Mart ayında, Ripple kurucu ortağı Jeremy Larson, BTC’yi POS’a dönüştürmek amacıyla Bitcoin kodunu değiştirmeye çalıştı. Ripple’ın kendine alan açmak için kimi zamanlar bu tarz saçmalıklar yaptığı biliniyor. Ancak söylemleri toplulukta destek bulmadı.
Şimdi şunları düşünelim;
Tüm bunlara yaptığımızda ortaya atılan iddialar oldukça saçma görünüyor. Fakat şunları söyleyebiliriz;
Peki yukarıdaki 3 madde kimin umurunda? İnsanların %99’u Nakamoto felsefesini umursamıyor. İnsanlar burada para kazanmak için varlar ve kurumsallardan farklı bir amaçla yıllardır buraya para yatırmıyorlar. O halde Nakamoto felsefesi ölecek diye üzülmeye gerek yok çünkü zaten öldü.