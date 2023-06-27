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Kripto paralara yönelik kurumsal ilginin de etkisiyle Bitcoin (BTC) geçtiğimiz hafta kısa bir süreliğine 31.000 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. CoinMarketCap’e göre, TradFi devi BlackRock’ın spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurusuyla katalize edilen yükseliş rallisi, lider kripto paranın değerinde bir önceki haftaya göre %13,27’lik bir artışa neden oldu.

Bitcoin Geleceği

Kripto piyasası veri sağlayıcısı Kaiko’ya göre, ralli türev piyasalarından ivme kazandı. Açık Faiz (OI) ya da BTC vadeli işlem sözleşmelerinde kilitli dolar değeri son zamanlarda yıllık zirvesine ulaşırken, BTC cinsinden OI Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

OI’deki artışla tamamlanan fiyat artışı, BTC piyasasına daha yüksek bir sermaye girişi olduğunu ve spekülatif ilginin arttığını gösterdi.

Dahası, fiyatlar yükseldikçe, fiyat düşüşleri bekleyen birçok kısa pozisyonlu trader, kayıplarını sınırlamak için pozisyonlarını kapattı. Bu da BTC’nin fiyatını daha da yükseltti. Coinglass’a göre, bu durum geçen hafta kısa likidasyonlardaki artışa da yansıdı. Bu yazının yazıldığı sırada, son 24 saatlik dönemde 3 milyon dolardan fazla değerde kısa pozisyon tasfiye edildi.

Bitcoin Fiyat Grafiği & Bitcoin Kaç TL

Türev piyasasına olan önemli ilgiye rağmen Kaiko, BTC’nin son rallisini güçlendirmedeki baskınlığını göz ardı etti. Bunun nedeni, BTC’nin spot hacminin vadeli işlem hacmine oranının son üç ay boyunca kayda değer bir artış ya da azalış göstermeden sabit kalmasıydı.

Spot hacim, varlıkların geçerli piyasa fiyatından alınıp satılması ile oluşur. Kaiko, Binance’in Coinbase spot BTC hacmine oranının, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) iki kripto devi hakkındaki davasından bu yana keskin bir düşüş gösterdiğini belirtti.

Böylece, Coinbase’deki BTC hacimleri Binance’inkinden daha hızlı büyüyordu. Coinbase öncelikle Amerikan pazarında kullanıldığından, spot ticaret faaliyetinin ABD tarafından yönlendirildiği sonucuna varılabilir.

Büyük kurumsal oyuncuların ilgisi, piyasa duyarlılığı önemli ölçüde nötrden açgözlülüğe’ kaydığı için BTC boğa koşusu beklentilerini ateşledi. Bu yazının yazıldığı sırada BTC 30,700.55 dolar seviyesinden işlem görüyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.