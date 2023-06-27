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MrBeast ve 17 Altcoinlik Sepeti! En Fazla Bu Meme Coin Var!

Özet

  • MrBeast elinde en fazla PEPE Coin tutuyor.
  • Ünlü YouTuber'ın 116 ETH değerinde NFT varlığı da bulunuyor.
  • Cüzdanda kayda değer 17 farklı altcoin var.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
22:05
27 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyaca ünlü YouTuber kripto paralarla da yakından ilgileniyor. Yarım milyon dolarlık altcoin yatırımı da var. 25 yaşındaki Jimmy Donaldson internetin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Büyük bir hayran kitlesi var ve ürettiği içeriklerden devasa kazançlar elde ediyor. Bu kazançların bir kısmını da kripto paralara yatırıyor.

MrBeast ve Altcoin Sepeti

Daha önce Twitter’da yaptığı paylaşımlar ve tuttuğu bir NFT’den dolayı onun cüzdanı tespit edilmişti. Dünyanın en büyük bireysel içerik üreticisi Jimmy yazı hazırlandığı sırada 417 bin dolarlık kripto para tutuyor. Bunun %36’sını Pepe Coin oluşturuyor. Listenin devamında çok sayıda altcoin var ancak kayda değer olanlar şunlar;

  • PEPE 151.000 dolar
  • ERN 83.400 dolar
  • CAPS 58.000 dolar
  • TRVL 41.000 dolar
  • FYN 36.700 dolar

Diğer varlıklarına ayırdığı bakiye ise 7.300 dolar ile 1.000 dolar arasında değişiyor. Bunlar sırasıyla OPUL, ETH, HOD, VPP, EMON, SIDUS, EJS, WEJS, XDEFI, ZMT, SHOPX ve SENATE’dir. Ünlü ismin elinde çok sayıda NFT koleksiyonu bulunuyor ve bunların toplam değeri de 116 ETH’dir.

PEPE Coin

MrBeast gözde altcoini olarak Dogecoin’i değil PEPE Coin’i tercih etmiş. Peki güncel görünüm PEPE için kaç dolara işaret ediyor? Yazı hazırlandığı sırada Mayıs ayına damga vuran altcoin 0,00000161 dolardan alıcı buluyor. Kritik 0,0000015 dolar desteğinin korunabiliyor olması pozitif. Haftalıkta ciddi kazançlar elde etti ve BTC yükselişinin süreceğine inanan yatırımcılar onunla kar etme eğiliminde.

Fiyat 0,00000081 dolarlık dipten hızlı bir ralli başlattı. Eğer önümüzdeki günlerde 0,0000017 dolar üstünde kapanışlar görebilirse 0,0000019 doları test edebilir. Bunun üstünde kapanışlarda 0,0000020 doların aşılıp aşılamaması önemli olacak. Gerçek bir geri dönüş için bu seviyenin üstündeki kapanışlar izlenebilir. En iyi senaryoda son direncin de aşılmasıyla fiyat 29 ve 37 seviyelerine (5 sıfırlı fiyat) ralli uzayabilir.

Uzun vadede 0,0000044 dolarlık ATH seviyesi hedeflenebilir. Bunun üstünde PEPE Coin boğalarının son hedefi fiyattan 1 sıfır daha silmek olacaktır.

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