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Haziran ayı sona ererken, Shiba Inu’nun (SHIB) fiyatı biraz inişli çıkışlı bir şekilde hareket ediyor ve şimdi kripto para birimi trader’ları ve yatırımcıları, meme kripto varlığının Temmuz ayında iyi bir alım olup olmayacağını ölçmeye çalışıyor.

Aslında, Shiba Inu’nun Temmuz ayında iyi bir alım olmasının, ekosisteminin sürekli gelişimi, çoklu güncellemeler, SHIB yanma oranı ve hem projenin hem de kripto para biriminin uzun vadeli potansiyeline inanan büyüyen topluluğuna kadar çeşitli nedenleri var.

Shiba Inu Alınır Mı?

İlk olarak, ekosistemi istikrarlı bir şekilde büyümekte ve ilerlemekte. En son baş geliştiricisi Shytoshi Kusama’nın SHIB tarafından üretilen NFT’ler olan Shiboshis için “güzel bir şeyin gelmekte olduğunu” duyurmasıyla gösterilmişti.

Daha önce, SHIB’in katman 2 ölçeklendirme çözümü için test ağı olan Puppynet’te 20 milyon işlemin başarıyla tamamlandığını ve SHIB topluluğuna olan ilginin artmasının geçen haftaki kısa fiyat toparlanmasına en güçlü ve en olası katkıda bulunan faktör olduğunu bildirmişti.

Bu arada, Shiba Inu ekosisteminin baş geliştiricisi Telegram’da SHIB topluluğuyla konuşarak yalnızca iyimserliği körüklemekle kalmadı, aynı zamanda topluluk üyelerinin endişelerini de ele alarak ‘FUD’ (korku, belirsizlik, şüphe) karşısında zafer ilan etti.

SHIB’in, Ripple (XRP),Cardano (ADA), Stellar (XLM), Polygon (MATIC) ve diğerlerinin yanında, Hong Kong Sanal Varlık Konsorsiyumu (HKVAC) tarafından yeni başlatılan ve merakla beklenen dijital varlık endeksinde listeleneceği açıklanan 30 önde gelen kriptodan biri olduğu da unutulmamalı.

Ayrıca, son Shiba Inu verileri, SHIB yakma oranında muazzam bir artış göstererek, 24 saat içinde 330 milyon SHIB yakıldığı için önceki günün oldukça düşük rakamlarına göre %1.620’lik bir artış gösterdi; bu da genellikle arzını azalttığı için varlığın fiyatı için olumlu bir katalizör görevini yerine getirmiş olabilir.

Öte yandan, kripto piyasasına yeni giren Pepe (PEPE), Shiba Inu’nun yanı sıra Dogecoin’in (DOGE) hakimiyetini de tehdit ediyor, çünkü Pepe son zamanlarda günlük işlem hacmi açısından her ikisinden de daha iyi performans gösterdi. Sadece bu da değil, SHIB Haziran ortasında sadece üç gün içinde 40.000’e yakın sahip kaybetti ve o zamandan beri biraz toparlandı.

Shiba Kaç TL

Shiba Inu şu anda 0.000007531 dolar fiyatla işlem görüyor ve 27 Haziran’da alınan en son bilgilere göre, son 24 saatte %3,16’lık bir düşüş ve bir önceki aya göre %13,84’lük bir kayıp kaydetti, ancak haftalık grafiğinde hala %7,47’lik bir kazanç elde etti. Bunun TL fiyat karşılığını incelediğimizde ise işlemlerin 0.0001975 TL seviyesinde gerçekleştiğini görebiliriz.

Bu noktada, Shiba Inu’nun kritik destek seviyesi 0,00000696 dolar seviyesinde bulunurken, satıcıların piyasaya girip SHIB varlıklarını satma olasılığının yüksek olduğu fiyatı temsil eden ve fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan 0,0000082 dolar seviyesinde dirençle karşı karşıya.

Aynı zamanda, kripto ve finans analiz platformundan alınan 1 günlük teknik analiz (TA) göstergelerinde SHIB için düşüş eğilimine işaret ediliyor. Özellikle, özetleri 14’te bir satış önerirken, bu da osilatörlerin 8’de nötr ve 12’de satış bölgesinde hareketli ortalamalara (MA) işaret etmesinin bir sonucu.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, SHIB fiyat eğilimleri, Katman 2 Shibarium blok zincirindeki güncellemeler gibi kripto varlığın ekosistemiyle doğrudan ilgili gelişmeler olmadıkça, genellikle kripto piyasasındaki daha geniş atmosferin etkisi altında kalmaya devam edeceğine işaret ediyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.