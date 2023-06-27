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  •   Dikkat: İflas Etti, Elindeki Varlıkların Yüzde 88’i Bu Altcoin! Fiyat Düşüyor!

Dikkat: İflas Etti, Elindeki Varlıkların Yüzde 88’i Bu Altcoin! Fiyat Düşüyor!

Özet

  • Prime Trust elinde 62 milyon dolarlık AUDIO Coin tutuyor.
  • AUDIO yaklaşık 197 milyon dolar piyasaya değerine sahip.
  • Kayyum başvurusunun ardından popüler altcoin düşmeye başladı.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
20:49
27 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında gün geçmiyor ki başka bir iflas, olumsuzluk duymayalım. Bu akşam bir yenisi daha oldu. İflas ettiği tahmin edilen kripto saklama kuruluşu resmen kayyuma devredilecek. Fakat bir sorun var. Elinde tuttuğu altcoinlerin yüzde 88’i tek bir altcoin ve bu durum ilgili kripto paranın hızla çakılmasına neden olabilir.

AUDIO Neden Düşüyor?

İflas eden kripto saklama kuruluşu Prime Trust’un sahip olduğu kripto para rezervinin %88’i AUDIO’dan oluşuyor. Binance borsasındaki altcoin iflas duyurusunun ardından hızla düşmeye başladı.

Saklama kuruluşunun cüzdanındaki varlıkların çoğunu temsil eden Audius (AUDIO) yaklaşık 197 milyon dolar piyasa değerine sahip. Cüzdandaki bakiye ise yaklaşık 62 milyon dolar değerinde. Eğer bu varlıklar projenin arkasındaki ekibinse burada ciddi bir sorun yok. Ancak müşteri varlıklarını kendi zararını kapatmak (eski cüzdanlara erişimlerini kaybettikleri ortaya çıktı) için kullanan Prime Trust müşteri bakiyelerini AUDIO cinsinden tutuyorsa önemli bir sorun var.

Müşterilere yakında bakiyeleri iade edilecek ve kripto cinsinden iade yapılmazsa ve bu varlıklar nakde çevrilip alacaklılara bölüştürülürse yine ciddi bir sorun var. Yaklaşık 62 milyon dolarlık AUDIO satışı toplam piyasa değerinin 197 milyon dolar olduğunu düşünürsek 13 milyon dolarlık günlük işlem hacmiyle fiyatın çakılmasına neden olabilir.

Binance borsasında fiyatı %50 aşağı çekmek için 400 bin dolarlık AUDIO satmanız yeterli. Şirketin müşterilerine yapması gereken ödeme miktarı ve elindeki varlıklar karşılaştırıldığında 83 milyon dolarlık boşluk var. O halde şirket varlıklarının tamamının OTC üzerinden nakde çevrilip müşterilere bölüştürülmesi ihtimali daha kuvvetli görünüyor.

AUDIO Coin Yorum

Prime Trust olayından dolayı AUDIO oldukça riskli bir yatırıma dönüştü. Ancak kısa vadede tüm bu olumsuzlukları göz ardı edersek fiyatın 0,179 dolar desteğini koruduğu senaryoda düşüşler sınırlı olabilir. Eğer bu bölge kaybedilirse 0,149 dolarlık 10 Haziran desteği test edilecektir.

Düşüş devam ederse 0,12 ve 0,03 dolar seviyeleri olası hedefler olabilir. AUDIO ve Prime Trust cephesinden gelecek rezervle ilgili açıklamalar fiyat volatilitesini pozitif/negatif yönde artırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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