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Kripto para piyasalarının regüle edilmesi için FTX olayı büyük bir hızlandırıcı oldu. Bu olay da bir şeyleri hızlandıracak. SEC ve diğerleri kripto paralara karşı güçlü bir şüphe, nefretle yaklaşırken şimdi de kripto saklama kuruluşunun müşterilerini aldattığı ortaya çıktı. Şirket kayyuma devredilecek. Orta çıkan detaylar şok edici.

Kripto Para Son Dakika

Nevada FID, Prime Trust‘u kayyuma devretmek için dilekçe verdi. Nevada FID, Prime Trust’un 2021’de eski cüzdanlara erişimini kaybettiğini ve müşteri varlıklarını kaybını telafi için kullandığını iddia etti. Prime Trust’un müşterilerine fiat para birimi cinsinden 85.670.000 dolar borcu var. Ancak elinde 2,9 Milyon dolar bulunuyor.

Kripto saklama kuruluşunun kripto varlıklarına bakarsak 69.509.000 dolarlık borca karşılık 68.648.000 doları var.

Prime Trust ve Yeni Kripto Yasaları

Düzenleyici kurum Salı günü yaptığı açıklamada, Nevada Finansal Kurumlar Bölümü’nün Prime Trust’a kripto saklama kuruluşu için bir alıcı atamak ve tüm işlerini dondurmak için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Bu hamle, diğer saklama kuruluşu BitGo’nun Prime Trust’ı satın alma teklifini iptal etmesinden sadece birkaç gün sonra geldi ve Prime Trust’ın iflasın eşiğinde olduğunu iddia eden bir Nevada ihtarnamesinin ardından geldi.

Nevada FID sözcüsü tarafından gönderilen bir basın açıklamasında şunlar yazıyor;

“Dilekçe, mahkemeden şirketin günlük operasyonlarını devralması için bir alıcı atamasını ve şirketi rehabilite ederek ve özel yönetime geri döndürerek veya şirketi tasfiye ederek Prime’ın müşterilerini korumak için en iyi seçeneği belirlemek üzere tüm mali durumunu kapsamlı bir şekilde incelemesini istiyor”.

Bu olayın ardından siyasilerin kripto saklama kuruluşlarıyla ilgili de kapsamlı düzenlemelere odaklanması gerekecek. Celsius ile lending hizmetleri, UST ile Stablecoinler, FTX ile borsalar ve Prime Trust ile kripto saklama kuruluşlarının neden hızla regüle edilmesi gerektiğini herkes görmüş oldu. 11 Temmuz tarihinde Temsilciler Meclisinde yapılacak duruşmada bu konunun da gündemde kendine yer bulması muhtemel.

Prime Trust devasa bir müşteri varlığı tutmuyor. Genel piyasa üzerinde son gelişmenin büyük bir negatiflik oluşturmasını beklemeyebiliriz. Şimdilik BTC tüm bu detaylar ortaya çıkmışken önemli değer kaybı yaşamadı.