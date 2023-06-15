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Kripto para piyasalarındaki negatif performans NFT sektörünün de önemli ölçüde daralmasına neden oldu. Hacimler düştü, çoğu koleksiyon yatırımcısına devasa kayıplar getirdi. Hatta bir kısmı çoktan silindi. Telif ücretlerinin, komisyonların kaldırılması sebebiyle (pazar yerlerinin rekabeti) birçok proje faaliyetine devam edemeyecek noktaya geldi.

Ringers NFT Koleksiyonu

Yazı hazırlandığı sırada dünyaca ünlü Sotheby’s müzayede evinde Dmitri Cherniak tarafından tasarlanan Ringers #879 NFT’si 5 Milyon dolar teklif aldı. Uzun sürenin ardından bu müzayede ses getirecek gibi görünüyor. Ortalama beklenin üstünde gelen teklifler muhtemelen yarın manşetlere taşınacak ve siz bunu saatler öncesinde şu an öğreniyorsunuz.

Eğer bu müzayede ana akım medyada beklenen heyecanı uyandırırsa belki de NFT koleksiyonlarının yeniden talep görmeye başladığı bir ortam görebiliriz. Bu ağ aktifliğini, kazançları ve dolaylı yoldan kripto paraları da pozitif etkileyebilir. Üstelik NFT’lerin şimdilik SEC’le mücadele etmesi de gerekmiyor. Bu tarz sanat eserleri tasarlayıcısının çabalarına bağlı olarak yatırımcısına kazanç getirmez, daha fazla yatırımcının talebiyle değerlenir.

Güncelleme: Ringers #879 (The Goose) adlı eseri 6,5 milyon dolara satılarak tüm zamanların en yüksek ikinci üretken sanat eseri satışı oldu.

Dmitri Cherniak ve NFT

Sanatsal aracı olarak otomasyonu kullanan Dmitri Cherniak, geleneksel ortamlardakine benzer bir dizi duyguyu çağrıştıran sanat eserleri yaratıyor. Toronto doğumlu olan ve şu anda New York’ta yaşayan Cherniak, McGill Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimi ve Fizyoloji okudu ve burada algoritma ve kod kullanarak sanat yaratmaya başladı. Bir yazılım mühendisi olarak Cherniak, karmaşık mühendislik sorunlarının çözümlerini otomatikleştirmek için gerekli yaratıcılığın çoğu zaman tanınmadığını keşfetti ve bu farkındalık ona yaratıcı enerjisini görsel sistemlerin otomasyonuna yönlendirmesi için ilham verdi.

Üretken sanat, sanatsal ifadeyi tek, statik bir parça üretmekten dinamik, otonom bir sistem tasarlamaya kaydırır. Kısmen Armin Hofmann’ın 1965’te yayınlanan Grafik Tasarım El Kitabı’ndaki biçim araştırmasından esinlenen Cherniak, organik, hatta insan yapımı görüneceğini umduğu ip ve mandallara dayalı algoritmik sanat yaratma projesine başladı.

Bin parçalık Ringers projesi, Ocak 2021’de kod tabanlı jeneratif sanatın başlatılmasına yönelik bir platform olan Art Blocks’ta yayınlandı. Nispeten geniş koleksiyonun sade zarafeti, hem bir algoritma içindeki olasılıkları -basit parçalar veya karmaşık, renkli veya değil- hem de her bir parça ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olan tek bir Ringer’ın kendine özgü güzelliğini gösteriyor.

Satılan koleksiyon ERC-721 standardında Ethereum ağında basıldı.