NFT Piyasasında Sert Fren: İşlem Sayıları Eriyor, Koleksiyonlar Liderlik İçin Yarışıyor

NFT piyasası 2026’nın ilk haftalarında ciddi bir daralma sinyali veriyor. Son veriler, hem alıcı hem de satıcı tarafında katılımın dramatik biçimde düştüğünü ortaya koyarken, toplam işlem hacmindeki gerileme de sektörün zor bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Buna rağmen bazı köklü koleksiyonların ve belirli blokzincir ağlarının direnç göstermesi, piyasadaki ayrışmayı daha görünür hale getiriyor.

NFT Katılımında Çöküş, Bitcoin ve Ethereum Dengesi

Son haftada NFT alıcı sayısı yüzde 82’yi aşan bir düşüşle yaklaşık 61 bine gerilerken, satıcı sayısı da yüzde 77’den fazla azalarak 56 bin seviyesine indi. Toplam NFT işlem sayısı ise yüzde 23’ün üzerinde düşerek 690 bin bandına kadar geriledi. Bu tablo, piyasanın yalnızca fiyat değil, katılım açısından da zayıfladığını net biçimde ortaya koyuyor.

Bu sert düşüş, kripto piyasasının genel görünümüyle paralel ilerliyor. Bitcoin fiyatı geçen haftaki toparlanmanın ardından 90 bin dolar seviyesinde tutunmayı başarsa da, Ethereum 3.100 dolar eşiğinin altına gerileyerek güç kaybetti. Küresel kripto para piyasa değeri ise 3,09 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor ve haftalık bazda sınırlı bir artış gösteriyor. Yani büyük resimde yatay bir seyir hâkimken, NFT tarafında daha derin bir daralma yaşanıyor.

Koleksiyonlar ve Ağlar Arasında Liderlik Mücadelesi

NFT satışlarında koleksiyon bazında dikkat çekici bir tablo oluştu. Ethereum üzerindeki CryptoPunks, haftalık satışlarını yüzde 33’ten fazla artırarak liderliği ele geçirdi. İşlem sayısı sınırlı kalsa da yüksek fiyatlı satışlar, koleksiyonun prestijini koruduğunu gösterdi. BNB ağı üzerindeki YES BOND ikinci sırada yer alırken, Panini blokzincirindeki Panini America koleksiyonu yüzde 170’i aşan artışla üçüncülüğe yükseldi.

Ağ bazında bakıldığında Ethereum, satış hacminde liderliğini sürdürdü ancak alıcı sayısındaki yüzde 86’lık düşüş dikkat çekti. Bitcoin NFT satışları ise yüzde 65’ten fazla gerileyerek sert bir düşüş yaşadı. Buna karşın Solana ve Immutable gibi ağlar, haftalık bazda satış artışı kaydederek yatırımcı ilgisini kısmen çekmeyi başardı.

Bu gelişmelere ek olarak, geçtiğimiz günlerde OpenSea’nin bazı NFT projeleri için yeni kürasyon ve görünürlük kriterleri açıklaması da piyasada tartışma yarattı. Platformun kaliteyi artırmayı hedefleyen bu adımı, kısa vadede işlem sayısını baskılayabileceği ancak uzun vadede daha sürdürülebilir bir NFT ekosistemi yaratabileceği yönünde yorumlandı.

NFT piyasası şu anda nicelikten çok nitelik odaklı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Katılımın hızla düşmesi, spekülatif ilginin azaldığını gösterirken; köklü koleksiyonların ve belirli ağların ayakta kalması, piyasanın tamamen sönmediğini kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemde regülasyonlar, platform politikaları ve genel kripto piyasasının yönü, NFT’lerin kaderini belirleyecek temel faktörler olacak.