NFT

BAYC ve Popüler Altcoin İçin Müjdeli Haber: Mahkemeden “Menkul Kıymet Değil” Kararı

Özet

  • ABD federal mahkemesi, BAYC ve ApeCoin’in Howey Testi’ni karşılamadığına, ortak girişim ve kar beklentisi bağının kurulamadığına hükmetti.
  • NFT’lerin üyelik/kültürel fayda odağı menkul kıymet sayılmalarını engelleyen ana unsur olarak öne çıktı.
  • Karar, NFT piyasasında toplu davaları ve düzenleyici riskleri sınırlayabilecek net bir içtihat sinyali oldu.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi




ABD federal mahkemesi Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT’leri ve ApeCoin’in menkul kıymet olmadığına hükmetti. Kaliforniya’da Yargıç Fernando M. Olguin’in verdiği karar 2022’de Yuga Labs’a karşı açılan “kayıtsız menkul kıymet satışı ve yatırımcıları yanıltma” iddialı davayı düşürdü. Karar, Yuga Labs için önemli bir kazanım olmanın ötesinde, NFT’lerin hukuki statüsüne ilişkin beklenen açıklığı sektöre taşınmasını sağladı.

İçindekiler
1 Mahkemenin Verdiği BAYC ve ApeCoin Kararı
2 Karar Doğrudan NFT Piyasasını İlgilendiriyor

Mahkemenin Verdiği BAYC ve ApeCoin Kararı

Mahkeme, Howey Testi kapsamında BAYC NFT’leri ile ApeCoin’in menkul kıymet sayılmasına yol açacak unsurların oluşmadığını belirtti. Yargıç Olguin, davacıların “NFT satın alımının Yuga Labs’e yatırım yapmakla eşdeğer olduğu ve kazanç beklentisinin şirkete bağlı geliştiği” iddiasını reddederek, ortak girişim ve doğrudan kara odaklı bekleyiş bağının kurulamadığını vurguladı. Sadece fiyat ve işlem hacmi söylemlerinin tek başına kar beklentisi doğurmadığına dikkat çekildi.

BAYC NFT ve ApeCoin

Kararda, ileride sunulabilecek ayrıcalıklar, üyelik faydaları veya topluluk erişimi gibi unsurların tek başına NFT’leri menkul kıymete dönüştürmediği ifade edildi. Yuga Labs’ın BAYC’yi sosyal kimlik, içerik mülkiyeti ve topluluk kültürü ekseninde “dijital koleksiyon” olarak konumlandırması, tek seferlik basım ücretiyle edinim modeli ve süreklilik arz eden sermaye katkısı/profit-sharing yapısının olmaması da menkul kıymet nitelemesini uzaklaştıran etkenler arasında sayıldı.

Karar Doğrudan NFT Piyasasını İlgilendiriyor

Karar, sanat ve oyun içi varlıklardan üyelik odaklı koleksiyonlara uzanan geniş yelpazedeki NFT ürünlerinin, sorumlu pazarlama ve net fayda vurgusuyla menkul kıymet rejimi dışında konumlanabileceğine işaret ediyor. Bu yaklaşım toplu davaların alanını daraltırken, düzenleyici yaptırımların kapsamını da daha belirgin sınırlar içine çekebilir.

Yargısal tespitler projelerin finansal getiri vaadi yerine kullanım değeri, kültürel anlam ve topluluk erişimi üzerine kurulduğu durumlarda hukuki riskin azaldığını gösteriyor. Nitekim topluluk tepkileri de bunu destekliyor. Sektör katılımcısı Rain, kararın NFT’leri finansal enstrümanlardan ayıran net bir sınır çizdiğini ve ilerideki proje tasarımlarını etkileyecek önemli bir eşik olduğunu belirtti.

Yuga Labs açısından bakıldığında karar marka güvenilirliğini pekiştirirken, piyasa genelinde projelerin iletişim ve tokenomik kurgularını gözden geçirmesi için güçlü bir referans çerçevesi doğurdu.

CoinMarketCap’in verilerine göre ApeCoin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,17 yükselişle 0,5729 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in fiyatı 17 Mart 2022’de 39,40 dolarla ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 98,55 altında.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
