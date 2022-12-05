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Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, önde gelen analitik şirketi Santiment altcoin’lere dair önemli bir rapor paylaştı.

LINK: İnanılmaz Seviyede Balina Birikimi!

Santiment, balinaların ve köpek balıklarının iki ayda 194,3 milyon dolar değerinde Chainlink‘e (LINK) aldığını açıkladı. Santiment’e göre bu yatırımcı grupları, LINK’in 2017’de piyasaya sürülmesinden beri bu yana altcoin arzının en büyük yüzdesine sahip. Santiment paylaştığı raporda, ”1.000 ila bir milyon LINK tutan köpekbalığı ve balina adresi, benzeri görülmemiş bir oranda birikim yapıyor. Bu cüzdanlar, sadece iki ayda 194.3 milyon dolar değerinde 26,8 milyon LINK aldı. Bu, %12,8’lik bir artış anlamına geliyor.” açıklamasını yaptı.

Kripto stratejisti Kaleo, yoğun balina ve köpekbalığı birikiminin ortasında, 550.500 Twitter takipçisine, Chainlink’in önümüzdeki aylarda Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans göstermesini beklediğini söyledi. Kaleo’ya göre, LINK/BTC paritesi günlük grafikte çapraz direncini kırdı ve 12,04 dolar hedefine doğru bir ralli yapmaya hazır görünüyor. Uzmana göre, LINK büyük bir rallinin eşiğinde. LINK, gün içinde %3’lük bir artışla an itibariyle 7,54 dolardan işlem görüyor.

2 Altcoin, İvme Kazanabilir!

Santiment, ayrıca ödeme odaklı altcoin’ler XRP ve Stellar’ıa (XLM) dair de bir rapor yayımladı. Analitik firmasına göre, her iki altcoin de Cuma günü kripto paralar ile ilgili sosyal medya tartışmalarına hakim oldu. Santiment tarafından yapılan açıklamada “XRP, Stellar ve Status (SNT) şu anda Cuma günü kripto para dünyasında en çok konuşulanlar listesinde. Bu durum, ralli şansının normalden daha yüksek olduğu anlamına gelebilir.” ifadelerine yer verdi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, mahkemenin bu yıl şirketin SEC aleyhindeki özet karar hareketine “cevap” vermesini beklemediğini söyledi. Garlinghouse Bloomberg’e verdiği demeçte, mahkemenin davayı önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar karara bağlayacağını söyledi. Yönetici ayrıca, mahkeme sürecini tahmin etmenin zor olduğunu, bu nedenle mahkemenin özet karar önergesine ilişkin kararını tam olarak ne zaman vereceğini tahmin edemediğini belirtti. Garlinghouse’a göre, dava 2023’ün ilk yarısında sonuçlanacak. Ripple yöneticisi, ”bunun ilk çeyrek mi yoksa ikinci çeyrek mi olduğunu göreceğiz” dedi. Analistlere göre, SEC davasından çıkacak bir zafer, XRP fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir.