Ripple, Londra ofisinin ABD dışındaki en büyük merkez olduğunu açıkladı

Ripple’ın Birleşik Krallık ve Avrupa Yönetici Direktörü Cassie Craddock, şirketin Londra ofisinin son on yılda belirgin biçimde büyüdüğünü ve artık ABD dışındaki en büyük uluslararası merkez konumuna ulaştığını açıkladı. Craddock, 2018’de mevcut ofise taşındıklarında iki kat kullandıklarını, bugün ise üç kata yayıldıklarını ve kapasitenin dolduğunu söyledi.

Londra tercihi ve büyümenin nedenleri

Craddock, değerlendirmesini Ripple’ın Swell konferansı kapsamında New York’taki British Residence’ta düzenlenen söyleşinin ardından paylaştı. Londra’nın erken dönemde öncelik kazanmasında Birleşik Krallık’ın güçlü sermaye piyasaları, oturmuş hukuk sistemi, deneyimli düzenleyici yapısı ve finans alanındaki insan kaynağının etkili olduğunu belirtti.

Craddock, Ripple’ın mevcut ofisine 2018’de taşındığında iki kat ve çok sayıda boş masa bulunduğunu, bugün ise üç katın tamamen dolduğunu ve ofisin kapasite sınırını aştığını aktardı.

Buna karşılık Craddock, geçmiş dönemde yaşanan düzenleyici belirsizliğin şirketin Birleşik Krallık’taki büyük finans kuruluşlarıyla daha fazla ilişki kurma imkanını sınırladığını da kaydetti.

Birleşik Krallık’taki geçmişi 2016’ya uzanıyor

Ripple, Birleşik Krallık’taki ilk ofisini 21 Mart 2016’da Londra’nın Canary Wharf bölgesinde açtığını duyurmuştu. San Francisco merkezli şirket, bu adımı Avrupa bankalarının dağıtık defter teknolojisine ve sınır ötesi mutabakat çözümlerine artan ilgisine yanıt olarak attı.

Şirket, Nisan 2016’da Ripple Europe Ltd. adıyla Birleşik Krallık yapılanmasını kurdu. Bu yapının adı Ağustos 2022’de Ripple Markets UK Ltd. olarak değiştirildi. Ripple, izleyen yıllarda ülkedeki finans kurumlarıyla bağlarını genişletmeyi sürdürdü.

Nisan 2018’de Santander, Ripple’ın xCurrent teknolojisini kullanan uluslararası ödeme uygulaması One Pay FX’i devreye aldı. Şubat 2022’de ise Ripple, Londra merkezli ödeme şirketi Modulr ile sınır ötesi ödemeleri Birleşik Krallık ve Avrupa’ya daha kolay ulaştırmak için iş birliğine gitti.

Düzenleyici onaylar ve yeni ortaklıklar

Ripple için Birleşik Krallık’taki önemli dönüm noktalarından biri 9 Ocak’ta geldi. Şirket, Financial Conduct Authority’den elektronik para kuruluşu lisansı ile kripto varlık kaydı aldı. Bu izinler, Ripple’ın düzenlenmiş sınır ötesi ödeme hizmetlerini Birleşik Krallık’taki kurumlara genişletmesine imkan verdi.

Şubat ayında Ripple, Aviva Investors ile geleneksel yatırım fonlarının tokenizasyonunu incelemek üzere ortaklık kurdu. Bu çalışma, 26 Ekim’de Aviva Investors’ın 22 milyar sterlin büyüklüğündeki Sterling Liquidity Fund’ına ait tokenize edilmiş bir pay sınıfının XRP Ledger üzerinde hayata geçirilmesiyle sonuçlandı.

Mini sözlük: Tokenizasyon, geleneksel bir finansal varlığın dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulmasıdır. XRP Ledger ise varlık transferi ve ihraç işlemleri için kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir ağıdır.

Craddock, Londra’ya erken odaklanmalarının temelinde Birleşik Krallık’ın güçlü sermaye piyasaları, olgun hukuk sistemi, deneyimli düzenleyicileri ve finans alanındaki yetenek yoğunluğunun bulunduğunu belirtiyor.

Ripple ayrıca Birleşik Krallık’taki blokzincir araştırmalarında da yer aldı. Şirket, Ocak 2026’da University Blockchain Research Initiative kapsamında Birleşik Krallık üniversitelerine 5 milyon sterlinin üzerinde kaynak taahhüt ettiğini paylaşmıştı.