Ara seçimler sonrası Trump bağlantılı tokenlerde sert düşüş yaşandı

ABD’de ara seçimlerin ardından Donald Trump ile bağlantılı iki kripto varlık, çarşamba günü ilk 100 dijital varlık içinde en sert kayıplar arasında yer aldı. Daha geniş kripto piyasası yükselirken yaşanan bu geri çekilme, siyasi figürlerle ilişkilendirilen tokenlerin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

Trump bağlantılı tokenlerde satış baskısı arttı

CoinMarketCap verilerine göre Official Trump (TRUMP) son 24 saatte %17 düşüşle 1,33 dolara geriledi. World Liberty Financial (WLFI) ise %7’nin üzerinde değer kaybederek 0,047 dolara indi. TRUMP, Ocak 2025’te piyasaya sürülen resmi memecoin olarak öne çıkarken, WLFI, Trump ailesinin desteklediği merkeziyetsiz finans projesi World Liberty Financial’ın yönetişim tokeni olarak biliniyor.

Satışlar yalnızca bu iki varlıkla sınırlı kalmadı. Melania Trump ile ilişkilendirilen MELANIA tokeni de yaklaşık %13 düşerek 0,066 dolar seviyesine indi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in adını taşıyan VANCE tokeni de yaklaşık %12 geriledi. Ancak bu varlığın Vance ile resmi bir bağı doğrulanmış değil.

Cap kurucusu ve üst yöneticisi Benjamin Sarquis Peillard, Bitcoin ve benzeri yerleşik varlıkların likidite, kurumsal para akışı ve makroekonomik koşullarla hareket ettiğini, siyasi bağlantılı tokenlerin ise Washington’daki beklenti değişimlerine daha duyarlı kalabildiğini söyledi.

Piyasa geneli yükselirken siyasi tokenler ayrıştı

Aynı dönemde kripto piyasasının genelinde ise yukarı yönlü bir seyir görüldü. Bitcoin %4’ten fazla artışla 80.500 dolar civarına yükseldi. Ether %6 primle 2.433 dolara çıktı. BNB %3, XRP %2,6 ve Solana %2,5 değer kazandı. Toplam kripto piyasa değeri de %3,4 artarak 2,69 trilyon dolara ulaştı.

Siyasi temalı memecoin segmentinde ise tablo ters yönde gelişti. Sektörün toplam piyasa değeri bir günde %16’dan fazla düşerek 477 milyon dolara indi. Buna karşılık işlem hacmi %123 artışla 437 milyon dolara yükseldi. Bu görünüm, sert fiyat hareketi sırasında satış ve pozisyon değiştirme eğiliminin güçlendiğine işaret etti.

Varlık 24 saatlik değişim Fiyat TRUMP %17 düşüş 1,33 dolar WLFI %7’den fazla düşüş 0,047 dolar MELANIA Yaklaşık %13 düşüş 0,066 dolar

Seçim sonuçları düzenleme gündemini etkileyebilir

Fiyatlardaki gerileme, Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato’da kontrolü Cumhuriyetçilerden almasıyla oluşan siyasi tablo sonrasında geldi. Özellikle Texas’taki sürpriz sonuçlar öne çıktı. Bu değişim, Trump’ın kripto planlarını ilerletmesini zorlaştırabileceği gibi, ailesinin kripto girişimlerinin daha sıkı incelemeyle karşılaşmasına da yol açabilir.

Benjamin Sarquis Peillard, yatırımcıların siyasi bağlantılı tokenleri diğer kripto varlıklardan farklı değerlendirdiğini belirterek, seçim sonuçlarının kısa vadeli bir tepki yaratmış olabileceğini, ancak asıl sorunun bu tokenlere siyasi bağlarının ötesinde neyin talep sağlayacağı olduğunu kaydetti.

Peillard, ara seçim sonuçlarının dijital varlık düzenlemelerinin yönü ve hızı konusunda yeni bir belirsizlik katmanı eklediğini, bu belirsizliğin siyasi bağlantılı tokenlerde daha hızlı fiyatlandığını ifade etti.

CLARITY Act yeniden tartışma konusu oldu

Seçim sonuçları, ABD’de kripto düzenlemelerinin geleceğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Dijital varlıklar için bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan Digital Asset Market Clarity Act, yani CLARITY Act, bu yıl Senato’da gerekli 60 oya ulaşamadığı için ilerleyememişti. Demokratlar daha güçlü etik kuralları ve Trump’ın kripto girişimleriyle bağlantılı çıkar çatışmalarına karşı ek güvenceler talep etmiş, dört Cumhuriyetçi senatör de tasarının ilerlemesine karşı çıkmıştı.

Kripto sektörü Washington’da her iki partiden de hem destek hem itiraz görmeye devam ediyor. Buna rağmen Kongre’nin, iktidarın hangi partide olduğundan bağımsız olarak kalıcı ve net bir düzenleyici çerçeve oluşturup oluşturamayacağı belirsizliğini koruyor.