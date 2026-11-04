XRPL yeni güncellemeyle token güvenlik açığını kapattı

XRP Ledger ağı, fixCleanup3_4_0 adlı yeni değişikliği 4 Kasım’da devreye aldı. Güncelleme, ağdaki olası bir güvenlik zafiyetini gidermenin yanı sıra otomatik piyasa yapıcılar, varlık yönetimi, işlem işleme süreçleri ve kredi altyapısıyla bağlantılı bazı işlevleri daha sağlam hale getirdi.

Token çıkarma iznindeki zafiyet giderildi

Değişikliğin en önemli başlıklarından biri, token çıkarma izinleriyle ilgili potansiyel güvenlik sorununun düzeltilmesi oldu. XRP Ledger belgelerine göre sorun, devredilmiş yetkiler kapsamında ortaya çıkabiliyordu. Bu yapı, bazı hesapların yalnızca token yakma iznine sahip olması gerekirken belirli koşullarda yeni token üretmesine yol açabilecek bir zemin oluşturuyordu.

XRP Ledger belgeleri, güncellemenin devredilmiş izinlerle bağlantılı zayıf noktayı ele aldığını ve yalnızca yakma yetkisi bulunan bir ödemenin yeni token oluşturmasının önüne geçtiğini ortaya koyuyor.

Ağda token ihraç eden taraflar, bazı işlemleri başka hesaplara devredebiliyor. Örneğin bir stabilcoin ihraççısı, kullanıcıların geri ödeme taleplerinde token yakımını yürütmesi için başka bir hesaba yetki verebiliyor. Son değişiklikle birlikte, bakiyesi sıfır olan ve sadece yakım amacı taşıyan devredilmiş bir ödemenin yeni token üretmesi engellenmiş oldu.

Bu tür teknik değişikliklerin etkisini izlemek isteyen kullanıcılar için CryptoAppsy, XRPL bağlantılı haber akışını ve coin bazlı gelişmeleri tek ekranda topluyor. Özellikle ağ güncellemeleri sonrasında fiyat alarmları ve anlık grafikler, piyasanın bu tür teknik adımlara verdiği tepkiyi daha yakından takip etmeyi kolaylaştırabiliyor.

AMM ve kredi işlevlerinde teknik iyileştirmeler yapıldı

Güncelleme yalnızca güvenlik tarafıyla sınırlı kalmadı. XRP Ledger belgeleri, fixCleanup3_4_0 paketinin merkeziyetsiz alım satım, varlık yönetimi ve işlem akışına ilişkin çeşitli teknik düzeltmeler de içerdiğini gösteriyor.

Otomatik piyasa yapıcılar tarafında bazı geçersiz açık artırma teklifleri engellendi. Likidite çekme süreçleri ile token geri alma mekanizmasında da ek düzenlemeler devreye alındı. Bunun yanında, belirli senaryolarda ortaya çıkabilecek hesaplama ve yuvarlama hatalarının azaltılması amaçlandı.

Güncelleme kapsamında likidite havuzlarıyla ilgili işlemlerin daha öngörülebilir hale getirilmesi ve bazı durumlarda yaşanabilecek başarısızlıkların önlenmesi hedefleniyor.

Varlık kasaları için işlem doğruluğu artırıldı

Değişikliklerin bir başka ayağı, Single Asset Vaults yapısı ve XRP Ledger üzerinde önerilen yerel kredi altyapısıyla ilgili oldu. Yeni düzenleme, varlıkların kasalara giriş ve çıkışında kullanılan yuvarlama yöntemini iyileştirdi.

Bu adımla birlikte işlemler sırasında aktarılması gerekenden fazla ya da eksik varlık taşınmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ağ geliştiricileri açısından bu tür düzeltmeler, hem işlem güvenilirliğini hem de finansal uygulamaların daha istikrarlı çalışmasını destekleyen teknik güncellemeler arasında yer alıyor.