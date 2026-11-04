STABILCOIN

Circle, USDC’nin stabilcoin işlem hacmindeki payının %79’a çıktığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Circle, 2026'nın üçüncü çeyreğinde $USDC'nin stabilcoin işlem hacmi payının %79'a çıktığını açıkladı.
  • 📌 USDC'nin zincir üstü işlem hacmi 13,9 trilyon dolara, ihraç ve geri alım hacmi ise 208 milyar dolara ulaştı.
  • 🧭 Circle, Arc Mainnet ve CPN büyürken ocakta beklenen GENIUS Act ile düzenlenmiş dijital dolarların yaygınlaşmasını bekliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Circle, 2026’nın üçüncü çeyreğinde USDC’nin tüm stabilcoinlerin işlem hacminin %79’unu oluşturduğunu açıkladı. Şirketin paylaştığı verilere göre bu oran, geçen yılın aynı dönemindeki %66 seviyesinden belirgin biçimde yükseldi. USDC’nin zincir üstü toplam işlem hacmi ise yıllık bazda %49 artışla 13,9 trilyon dolara ulaştı.

İçindekiler
1 USDC’nin işlem hacmi ve dolaşımdaki arzı büyüdü
2 Altyapı tarafında Arc ve CPN öne çıktı
3 Gelirler arttı, otomatik internet ödemelerinde USDC ağırlığı güçlendi

USDC’nin işlem hacmi ve dolaşımdaki arzı büyüdü

Circle Üst Yöneticisi Jeremy Allaire, verilerin USDC’nin ödeme, alım satım ve blokzincir tabanlı finans uygulamalarında daha yaygın kullanıldığını gösterdiğini söyledi. Stabilcoin pazarındaki yoğun rekabete karşın işlem hacmindeki artış, USDC’nin kullanım alanlarının genişlediğine işaret etti.

Jeremy Allaire, USDC’nin tüm stabilcoin işlem hacmi içindeki payının bir yıl önceki %66 seviyesinden %79’a yükseldiğini ve zincir üstü işlem hacminin 13,9 trilyon dolara çıktığını açıkladı.

Şirket, üçüncü çeyrekte USDC ihraç ve geri alım hacminin de rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu dönemde toplam 208 milyar dolarlık USDC ihraç edildi ve geri alındı. Günlük ortalama tutar 2,3 milyar dolar oldu. Aynı çeyrekte dolaşımdaki ortalama USDC miktarı 73,3 milyar dolara yükselirken, bu kalemde yıllık artış %18 olarak kaydedildi.

Altyapı tarafında Arc ve CPN öne çıktı

Circle, yalnızca USDC verilerinde değil, altyapı tarafında da büyüme yaşandığını belirtti. Şirket, Arc Mainnet’in üçüncü çeyrekte devreye alındığını ve 100’den fazla kurum ile uygulamanın bu yapı üzerinde geliştirme yaptığını aktardı. 30 Ekim 2026 itibarıyla Arc üzerindeki varlıkların toplam değeri 1,5 milyar dolara çıktı. Circle, dijital dolar altyapısı ve ödeme ağları geliştiren bir finans teknolojisi şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Mini sözlük: Arc Mainnet, Circle’ın kurumsal kullanıma dönük blokzincir altyapısının canlı ağına verilen ad olarak kullanılıyor. CPN ise Circle Payment Network ifadesinin kısaltması ve şirketin ödeme akışlarını yöneten ağ yapısını tanımlıyor.

Circle Payment Network tarafında da hızlı bir artış görüldü. Şirket, CPN’nin üçüncü çeyreği yıllıklandırılmış 41,3 milyar dolarlık ödeme hacmiyle kapattığını duyurdu. Bu seviye, son 30 günlük faaliyet baz alındığında geçen yılın aynı dönemine göre 15,2 kat artış anlamına geldi. Allaire, CPN’nin ödeme hacminin şu anda 58 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

GöstergeÜçüncü çeyrek 2026Yıllık değişim
USDC işlem hacmi payı%79%66’dan yükseldi
USDC zincir üstü işlem hacmi13,9 trilyon dolar%49 arttı
Ortalama dolaşımdaki USDC73,3 milyar dolar%18 arttı

Gelirler arttı, otomatik internet ödemelerinde USDC ağırlığı güçlendi

Circle, USDC’nin artık agentic ve otomatik internet ödemelerinde başlıca mutabakat varlığı haline geldiğini de açıkladı. Allaire, x402 üzerindeki ajan ödemelerinin %99’dan fazlasının USDC ile sonuçlandırıldığını söyledi.

Jeremy Allaire, ocakta yürürlüğe girmesi beklenen GENIUS Act ile düzenlenmiş dijital dolarların ana akıma taşınacağını ve Circle platformunun tüm katmanlarının artık devrede olduğunu kaydetti.

Şirketin üçüncü çeyrekteki toplam geliri ve rezerv geliri 865 milyon dolar olarak açıklandı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %17 artışa işaret etti. Toplam içinde ARC token satışlarından elde edilen 182 milyon dolar da yer aldı. Circle yönetimi, üçüncü çeyrek performansının stabilcoin benimsenmesinde yeni bir aşamaya hazırlık sinyali verdiğini ifade etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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