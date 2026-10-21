ABD, stabilcoin faizini yasakladı, borsa ödüllerine kapıyı açık bıraktı

ABD’de kripto para kullanıcıları, stabilcoin bakiyelerinden getiri elde etmeyi tamamen kaybetmeyecek. Para Birimi Denetleme Ofisi olan OCC, GENIUS Act kapsamındaki nihai kuralları onayladı. Düzenleme, dijital dolarlar için klasik mevduat benzeri yapıların kurulmasını ve doğrudan faiz ödenmesini resmen yasaklarken, borsalar ile finans teknolojisi şirketlerinin sunduğu ödül programlarını bütünüyle engellemedi. Yeni kurallar 18 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek.

Faiz ile ödül arasına net çizgi çekildi

Yeni çerçeve, para ile yatırım ürünleri arasındaki sınırı daha keskin hale getiriyor. Buna göre stabilcoin ihraççıları, kullanıcıların cüzdanlarında tuttukları coinler için doğrudan gelir ya da faiz ödeyemeyecek. ABD hukukunda stabilcoin artık, bire bir gerçek varlıklarla desteklenmesi gereken bir dijital ödeme aracı olarak tanımlanıyor.

OCC, ABD’de ulusal bankaları ve bazı finans kuruluşlarını denetleyen başlıca kurumlardan biri olarak biliniyor. Kurumun son metni, taslak aşamasında yer alan daha sert bir maddeyi ise geri çekti. İlk taslakta, üçüncü taraf platformların sunduğu prim ve ödüller dahil olmak üzere stabilcoinlere bağlı tüm ödemelerin otomatik olarak engellenmesi planlanıyordu.

OCC’nin nihai metni, stabilcoin ihraççılarının faiz ödemesini yasakladı; buna karşılık borsa ve fintech platformlarının sunduğu ödül programlarını tamamen ortadan kaldırmadı.

Borsalar ve fintech şirketleri için alan korundu

Son düzenlemeyle Coinbase, Kraken ve PayPal gibi platformlar, stabilcoin bakiyeleri üzerinden kullanıcılarına ödül sunmayı sürdürebilecek. Ancak bu alan sınırsız bırakılmadı. Yetkililer, her programı ayrı ayrı inceleyerek, ihraççıların borsalar üzerinden gizli faiz dağıtmasını önlemeye çalışacak.

Bu yaklaşım, toplu bir yasak yerine dosya bazlı denetim modeline geçildiğini gösteriyor. Böylece düzenleyici kurum, görünen ödül programı ile fiilen faiz niteliği taşıyan ödemeleri birbirinden ayırmayı hedefliyor.

Yetkililer, borsaların sunduğu programları tek tek denetleyecek ve ödül adı altında ihraççı kaynaklı gizli faiz dağıtılmasına izin vermeyecek.

Bankalar geri çekildi, ihraççılara rezerv esnekliği tanındı

Geleneksel bankalar bu süreçte istedikleri sonucu alamadı. Büyük bankacılık çevreleri, kripto piyasasındaki yüksek getirilerin tasarrufları klasik hesaplardan uzaklaştırdığını savunarak stabilcoinlere bağlı tüm ödemelerin kaldırılmasını talep ediyordu. Nihai metin bu talebi karşılamadı.

Buna karşılık düzenleyici kurum, stabilcoin ihraççılarına rezerv yönetiminde daha fazla esneklik verdi. Şirketler artık rezervlerini daha uzun vadeli ve daha yüksek getirili ABD devlet tahvillerine yönlendirebilecek. Ayrıca fazla karın daha hızlı çekilmesine de imkan tanındı.

Likidite baskısında 24 saatlik bildirim şartı geldi

Kurallardaki en sert başlıklardan biri, ani geri ödeme dalgalarına ilişkin oldu. Eğer kullanıcılar bir gün içinde toplam coin arzının yüzde 10’undan fazlasını nakde çevirmeye yönelirse, ilgili şirketin bunu 24 saat içinde yetkililere bildirmesi gerekecek.

OCC’nin yayımladığı belge, ABD’deki geniş kapsamlı stabilcoin düzenlemesinin ilk ayağını oluşturuyor. Federal Reserve ile FDIC kendi kural paketlerini daha sonra açıklayacak. Buna rağmen ana yön şimdiden netleşti: Kripto dolarlarda kitlesel getiri imkanı tamamen kapanmadı, ancak çok daha sıkı ve bireysel gözetim altına alındı.