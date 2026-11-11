21 banka destek verdi, Project Faro 2027’de dolar stabilcoini çıkaracak

Aralarında Citigroup, Goldman Sachs, Banco Santander, Deutsche Bank ve BBVA’nın da bulunduğu 21 finans kuruluşu, Project Faro adı verilen stabilcoin girişimine yaklaşık 270 milyon dolar kaynak ayırdı. Büyük bankaların desteklediği proje, stabilcoin ihraççısı olarak konumlanmayı ve 2027’nin ilk yarısında ABD dolarına endeksli bir stabilcoin sunmayı hedefliyor.

Beş yıllık finansman planı

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre bu kaynak, kurulacak yeni şirketin beş yıllık faaliyet giderlerini karşılamak için kullanılacak. Girişimin yalnızca dolar bazlı bir ürünle sınırlı kalmayacağı, G7 ülkelerinin para birimlerine endeksli stabilcoinler çıkarmayı planladığı belirtiliyor. Dolar bazlı lansmanın ardından euroya endeksli bir coin de gündeme gelecek.

Project Faro girişimi ilk kez eylülde duyurulmuştu. Kamuoyuna açıklanan ayrıntılar henüz sınırlı olsa da konuya yakın kaynaklar, şirketin ABD’de kurulmasının beklendiğini aktarıyor.

Project Faro için ayrılan yaklaşık 270 milyon doların, yeni şirketin beş yıllık faaliyetlerini finanse etmesi ve 2027’nin ilk yarısında dolar bazlı stabilcoin lansmanına zemin hazırlaması öngörülüyor.

Rakip girişimlerle kesişen üyelikler

Projede yer alan bazı bankalar, aynı zamanda başka stabilcoin girişimlerinde de bulunuyor. BBVA hem Project Faro’da hem de Stripe öncülüğündeki Open USD ile Avrupa merkezli Qivalis içinde yer alıyor. Hollandalı Rabobank da Faro üyesi olmasının yanı sıra mayısta Qivalis’e katıldı. BNP Paribas ise Ekim 2025’te daha sonra Faro’ya dönüşen ilk görüşmelerde yer aldıktan sonra Qivalis saflarına geçti.

Qivalis düzenleyici tarafta da ilerleme kaydetti. Konsorsiyum, Ekim 2026’da Hollanda Merkez Bankası’ndan elektronik para kuruluşu yetkisi aldı. Grup, tam düzenlemeye tabi euro cinsinden bir stabilcoini; ödemeler, sınır ötesi mutabakat ve tokenleştirilmiş varlık işlemlerinde kullanıma açmaya hazırlanıyor.

Mini sözlük: Elektronik para kuruluşu, kullanıcı fonları karşılığında dijital para ihraç edebilen ve bunu ödeme işlemlerinde kullanılabilir hale getiren lisanslı finansal yapı anlamına gelir. Stabilcoin ise değeri belirli bir para birimine sabitlenmeye çalışılan dijital varlık olarak kullanılır.

Bankaların birden fazla projede aynı anda yer alması, tek bir stabilcoin modeline bağlanmak yerine farklı ihraç ve dağıtım yaklaşımlarını test etme isteğine işaret ediyor.

Pazardaki denge ve dağıtım avantajı

Project Faro, kurumsal ilginin arttığı bir dönemde piyasaya hazırlanıyor ancak stabilcoin pazarı halen iki büyük kripto yerli oyuncunun ağırlığı altında bulunuyor. DefiLlama verilerine göre 10 Kasım itibarıyla yaklaşık 290 milyar dolarlık pazarın yüzde 85’ini Tether’in USDT’si ile Circle’ın USDC’si oluşturuyor. USDT’nin piyasa değeri 176,3 milyar dolar, USDC’nin piyasa değeri ise 70,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Stabilcoin Piyasa değeri Pazardaki konumu USDT 176,3 milyar dolar Lider USDC 70,4 milyar dolar İkinci sırada Toplam pazar 290 milyar dolar USDT ve USDC payı yüzde 85

Buna karşılık bankaların desteklediği yapının en önemli avantajı dağıtım tarafında ortaya çıkabilir. Konsorsiyuma katılan kuruluşlar, mevcut banka müşterileri, ödeme ağları ve şirketlerle kurulu ilişkiler üzerinden yeni stabilcoini daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaştırma imkanına sahip olabilir.

Bu yaklaşım, sıfırdan yeni bir müşteri tabanı kurmak yerine mevcut finansal altyapıyı kullanmayı amaçlıyor. Open Standard konsorsiyumu tarafından geliştirilen Open USD de ödeme şirketlerini, bankaları, finans teknolojisi firmalarını ve ticari işletmeleri ortak bir stabilcoin altyapısında buluşturarak benzer bir yol izliyor.

Bununla birlikte asıl sınav, mevcut bankacılık ağı ve müşteri ilişkilerini zincir üstü ödeme sistemlerinde rekabetçi bir yapıya dönüştürmek olacak.