Ethereum 2000 doların altına inme riskiyle karşı karşıya bulunuyor

Kripto para piyasasında satış baskısı sürerken Chainlink, Cardano, Ethereum ve Dogecoin teknik açıdan zayıf bir görünüm sergiliyor. Dört varlıkta da fiyatlar önemli ortalamaların altında kalırken, yatırımcıların kısa vadede izlediği seviyeler daha da kritik hale geldi.

Ethereum ve Chainlink üzerinde satış baskısı sürüyor

Ethereum 2.095 dolar civarında işlem görüyor. 8 Kasım’daki sert düşüşün ardından 2.000 dolar eşiği yeniden gündeme geldi. Eylül ayında görülen 2.800 dolar zirvesine kıyasla kayıp yaklaşık %25’e ulaştı. Ağustos sıçramasıyla elde edilen kazanımların büyük bölümü de silinmiş durumda.

ETH, ana hareketli ortalamaların tamamının altında seyrediyor. Ekim sonunda kaybedilen 2.300 dolar bölgesi artık ilk güçlü engel olarak öne çıkıyor. Göreceli güç endeksi 30 seviyesine yakın seyrettiği için kısa süreli bir tepki ihtimali tamamen dışlanmıyor. Buna karşın 2.000 doların altına inilmesi halinde piyasanın 1.900 dolar bölgesine yönelmesi mümkün görülüyor.

Ethereum için alıcıların ilk savunması gereken seviye 2.000 dolar olarak öne çıkarken, bu eşik kaybedilirse sıradaki alan 1.900 dolar bölgesi olarak izleniyor.

Chainlink ise 10,49 dolar civarında bulunuyor ve günlük grafikte tüm önemli ortalamaların altında işlem görüyor. Eylül sonundaki 15,70 dolar zirvesinden bu yana değer kaybı yaklaşık üçte bire ulaştı. Kısa ve orta vadeli üssel hareketli ortalamaların birbirine yaklaşması, teknik görünümde baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Charles Schwab, büyük ABD aracı kurumlarından biri olarak LINK’i kripto işlem platformuna ekleyeceğini daha önce açıklamıştı. Ancak şirket henüz kesin bir başlangıç tarihi paylaşmadı. Bu nedenle söz konusu gelişmenin fiyat üzerindeki etkisi şimdilik sınırlı kaldı. LINK’te en yakın eşik 10 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor.

Cardano zayıf kalırken Dogecoin destek bölgesinde tutunuyor

Cardano 0,1776 dolar civarında işlem görüyor. Ekim başında görülen 0,28 dolar tepesinden bu yana kayıp yaklaşık %37 oldu. Bu hafta 0,1715 dolara kadar gerileyen ADA, yaz sonundaki yükselişten önce görülen seviyelere dönmüş durumda. RSI göstergesinin 40’ın altında kalması satışların yavaşlayabileceğine işaret etse de düşük hacim alıcı ilgisinin zayıf kaldığını gösteriyor.

Cardano cephesinde son dönemde öne çıkan sınırlı başlıklardan biri, vakfın Cosmos IBC geçişinin Linux Foundation yönetimine taşınmasına verdiği destek oldu. Bu gelişme daha çok birlikte çalışabilirlik ve kurumsal altyapı alanıyla ilgili görülüyor. Satış baskısının sürmesi halinde 0,16 dolar bölgesi bir sonraki izleme alanı olabilir.

Dogecoin ise 0,0694 dolar seviyesinde bulunuyor ve 0,07 dolar çevresindeki bölgede tutunmaya çalışıyor. Fiyat bu hafta 0,0672 dolara kadar inse de günlük kapanış yeniden destek alanına yakın gerçekleşti. Yaz aylarında bu seviyede oluşan yoğun alım geçmişi, bölgenin teknik açıdan önemini artırıyor.

DOGE tarafında tüm ana ortalamalar aşağı yönlü seyretmeye devam ediyor ve en yakın engel 0,0765 dolar civarında bulunuyor. RSI göstergesi 35 seviyesine yakın hareket ediyor. Ayrıca Dogecoin geliştiricileri L2Reth test ağı altyapısında düğüm yeniden başlatma, anlık görüntü geri yükleme ve dağıtım yapılandırmalarına yönelik bir güncelleme yaptı. Bu tür teknik iyileştirmelerin fiyat üzerindeki etkisi doğrudan sınırlı kalsa da ağ geliştirmelerinin sürdüğünü gösteriyor.

Dogecoin fiyatı 0,07 dolar çevresindeki destek alanında kalırken, ana hareketli ortalamaların aşağı yönlü görünümü toparlanmanın şimdilik sınırlı kaldığını gösteriyor.