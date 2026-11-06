Monero yükselişini korurken LINK ve XRP kritik eşiklerde kaldı

Kripto para piyasasında Chainlink, XRP, Monero ve Zcash için kısa vadeli görünüm birbirinden ayrışıyor. Chainlink 11,40 dolar, XRP 1,31 dolar, Monero 636 dolar ve Zcash 1.309 dolar civarında işlem görüyor. Dört varlık arasında en güçlü tablo Monero’da görülürken, Chainlink ve XRP’de yön arayışı sürüyor. Zcash tarafında ise sert dalgalanmanın ardından daha dengeli bir görünüm öne çıkıyor.

Chainlink ve XRP’de toparlanma arayışı sürüyor

Chainlink, eylül ve ekim aylarındaki görece güçlü seyrin ardından geri çekildi. Günlük grafikte eylül sonuna doğru 15,50 dolar civarında yerel zirve oluşturan LINK, daha sonra daha düşük tepeler üretmeye başladı. Bu görünüm, kısa vadede yükseliş ivmesinin zayıfladığına işaret ediyor.

Fiyatın kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların altında kalması, satıcıların halen etkili olduğunu gösteriyor. 11,00 ile 11,10 dolar bandı yakın dönemde destek olarak test edildi. Bu bölgenin korunması halinde LINK’in 12 dolar eşiğine doğru toparlanma denemesi yapabileceği değerlendiriliyor. 11 doların altına inilmesi durumunda ise 10,50 dolar ve ardından 10 dolar bölgesi gündeme gelebilir.

Chainlink’te 11 ile 12 dolar aralığında sıkışık seyir olasılığı öne çıkarken, 12 dolar üzerindeki günlük kapanış kısa vadeli görünümü yeniden güçlendirebilir.

XRP ise 1,23 dolar civarındaki son dipten aldığı tepkiyle 1,31 dolar bölgesine yükseldi. Ağustosta 1,00 dolardan 1,50 dolara uzanan güçlü hareketin ardından eylülde 1,60 dolar civarında yeni bir yerel tepe görülmüş, sonrasında ise düşüş eğilimi ağır basmıştı. Son mumlar sınırlı da olsa alım ilgisine işaret ediyor.

XRP’de 1,28 ile 1,30 dolar bandı ilk destek alanı olarak izleniyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1,33 ile 1,35 dolar aralığı yeniden test edilebilir. 1,35 doların aşılması halinde 1,38 ile 1,40 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Buna karşılık yukarı yönlü denemenin zayıf kalması durumunda fiyatın 1,25 dolar ve altına yönelme riski korunuyor.

Monero güçlü kalırken Zcash dengelenmeye çalışıyor

Monero, incelenen varlıklar arasında en güçlü momentuma sahip görünüyor. XMR temmuzdan bu yana 310 dolar civarından 630 dolar bandına kadar yükseldi ve yaklaşık iki katına çıktı. Monero, gizlilik odaklı bir kripto para olarak işlemlerde gönderici, alıcı ve tutar bilgilerinin izlenmesini zorlaştıran yapısıyla biliniyor.

Fiyatın tüm ana hareketli ortalamaların üzerinde kalması, yükseliş eğiliminin korunduğunu gösteriyor. Ekim ayında 520 dolara doğru kısa bir düzeltme yaşansa da sonrasında 620 dolar bölgesinin üzerine çıkıldı. 600 doların üzerinde kalındığı sürece alıcıların kontrolü sürdürme olasılığı yüksek görülüyor. 650 dolar üstünde kalıcı hareket oluşursa 680 dolar seviyesi izlenebilir.

Monero’da 600 doların üzerindeki seyir korunursa alıcı üstünlüğü devam edebilir, 650 doların aşılması ise yeni bir yükseliş alanı açabilir.

Zcash tarafında ise daha oynak bir yapı öne çıkıyor. Ağustosta 500 dolar civarından başlayan sert yükseliş, eylül sonunda 1.670 dolara kadar taşındı. Ardından fiyat 1.100 dolar bölgesine kadar çekildi. Son dönemde yaşanan güvenlik kaynaklı gelişmeler de bu dalgalanmayı artırdı.

Buna rağmen ZEC günlük grafikte orta ve uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalıyor. 1.300 ve 1.350 dolar bölgeleri güçlü direnç alanları olarak öne çıkarken, aşağıda 1.250 dolar ilk destek, 1.200 dolar ise ana eşik konumunda bulunuyor. İşlem hacminin halen sınırlı seyretmesi nedeniyle yakın vadede güçlü bir kırılmadan çok yatay konsolidasyon ihtimali daha baskın görünüyor.