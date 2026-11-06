Core Scientific, Bitcoin madenciliğinden 2026 sonunda çıkmayı planlıyor

Core Scientific, iş modelini yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına kaydırırken Bitcoin madenciliği faaliyetlerini 2026 sonuna kadar sona erdirmeyi hedeflediğini açıkladı. Şirket, 2027 yılına yalnızca yüksek yoğunluklu kolokasyon hizmeti sunan bir yapı olarak girmeyi amaçlıyor.

Core Scientific Mali İşler Direktörü Jim Nygaard, üçüncü çeyrek bilanço görüşmesinde, tasfiye sürecinin dördüncü çeyrekte tamamlanmasının beklendiğini ve şirketin 2027’ye yalnızca yüksek yoğunluklu kolokasyon sağlayıcısı olarak girmeyi hedeflediğini söyledi.

Gelir yapısı belirgin biçimde değişti

Şirketin son çeyrek sonuçları, faaliyet alanındaki dönüşümün boyutunu ortaya koydu. Üçüncü çeyrekte öz madencilik geliri 12,3 milyon dolara geriledi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 57,4 milyon dolar seviyesindeydi. Diğer madenciler için sunulan barındırma hizmetlerinden elde edilen gelir de 8,7 milyon dolardan 5,2 milyon dolara indi.

Bitcoin madenciliği, üçüncü çeyrekte Core Scientific’in toplam 232,9 milyon dolarlık gelirinin yalnızca 17,5 milyon dolarlık kısmını oluşturdu. Bu da toplam gelir içinde yüzde 7,5 paya işaret etti. Buna karşılık kolokasyon hizmetlerinden 215,4 milyon dolar gelir elde edildi.

Piyasadaki bu dönüşümü izlemek isteyenler için CryptoAppsy, özellikle şirket gelirlerindeki yön değişimiyle bağlantılı fiyat hareketlerini ve ilgili coin haberlerini tek ekranda takip etmeyi kolaylaştırabilir. Böyle dönemlerde anlık grafikler ile haber akışını birlikte görmek, madencilik ve yapay zeka altyapısı eksenindeki gelişmelerin piyasaya yansımasını daha net izleme imkanı sunar.

Madencilikten çıkış süreci hızlandı

Core Scientific daha önce temmuz ayında yayımladığı çeyreklik bildirimde, barındırılan madencilik faaliyetlerinin 31 Aralık itibarıyla sona ereceğini duyurmuştu. Şirket aynı süreçte kendi hesabına yürüttüğü madencilik operasyonlarını da kademeli olarak azaltıyordu. Son açıklama, Bitcoin madenciliğinden tamamen çıkış için hedef tarihin netleştiğini gösterdi.

Jim Nygaard, eylül ayı sonunda çevrim içi durumdaki madenci sayısının 2025 sonuna kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha düşük olduğunu aktardı. Bu gerileme, şirketin operasyonel ağırlığını veri merkezi ve yapay zeka odaklı hizmetlere kaydırdığını ortaya koydu.

Bitcoin madenciliği üçüncü çeyrekte 17,5 milyon dolar gelir üretirken, kolokasyon hizmetleri 215,4 milyon dolara ulaştı.

Yapay zeka yatırımı ve artan baskılar

Şirketin yapay zeka barındırma alanına yönelimi 2024 yılında CoreWeave ile imzalanan ilk anlaşmayla başladı. Aynı yıl haziranda daha büyük bir anlaşma açıklandı. O dönemde yönetim, bu adımı madenciliğin yanında bir genişleme hamlesi olarak sunmuş ve Bitcoin madenciliği kapasitesinin korunacağını vurgulamıştı.

Ancak sonraki dönemde madencilik ekonomisindeki bozulma bu stratejiyi zorladı. Core Scientific, 2026’nın ilk çeyreğinde zayıflayan Bitcoin fiyatı, tarihsel olarak düşük hashprice seviyesi ve ikinci el piyasasında madencilik ekipmanı değerlerindeki düşüş nedeniyle 266,5 milyon dolarlık varlık değer düşüklüğü kaydetti.

İkinci çeyrekte ise şirket, Block ve Proto ile yaptığı madencilik ekipmanı anlaşmasını sonlandırdı. Bu geçiş kapsamında 41,9 milyon dolar zarar yazıldı. Böylece Bitcoin madenciliğinden çıkış planı yalnızca stratejik bir tercih değil, aynı zamanda finansal baskılarla hızlanan bir dönüşüm haline geldi.

Öte yandan ABD’deki seçim sonuçları, yapay zeka altyapısına yatırım yapan şirketler için yeni belirsizlikler doğurdu. Veri merkezi projelerine karşı çıkan siyasi grupların güç kazanması, özellikle elektrik faturaları ve büyük tesislerin yerel kaynaklar üzerindeki yükü nedeniyle sektörde tartışmaları artırdı.