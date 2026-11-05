American Bitcoin kardan zarar yazdı, madencilikte maliyet baskısı arttı

American Bitcoin, çarşamba günü açıkladığı çeyrek sonuçlarında 126 milyon dolar net kar bildirdi. Ancak bu sonucun ana kaynağını, şirketin bilançosundaki Bitcoin varlıklarından doğan 197,3 milyon dolarlık nakit dışı kazanç oluşturdu. Madencilik gelirindeki gerileme ve artan üretim maliyetleri ise şirketin temel faaliyetlerinin görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Karın ana kaynağı Bitcoin varlıkları oldu

Eric Trump destekli şirketin madencilik geliri bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,5 düşerek 63,4 milyon dolara indi. Aynı dönemde 1 BTC üretmenin maliyeti yaklaşık yüzde 15 artışla 42.100 dolara yükseldi. Finansal tablolara göre, Bitcoin varlıklarındaki değer artışı hariç tutulduğunda şirket yaklaşık 5,5 milyon dolar faaliyet zararı açıklayacaktı. Ayrıca türev işlemler tarafında 64,3 milyon dolarlık ayrı bir zarar kaydedildi.

American Bitcoin Üst Yöneticisi Mike Ho, mevsimsel elektrik maliyeti baskısına rağmen Bitcoin üretimini spot fiyatın altında sürdürdüklerini açıkladı.

Hisse başına kar 1,73 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, analistlerin 0,26 dolarlık ortak beklentisinin üzerinde kaldı. Buna karşın şirketin 63,4 milyon dolarlık çeyreklik geliri, 74,35 milyon dolarlık piyasa tahmininin yaklaşık yüzde 15 altında gerçekleşti.

Madencilikte verim zayıfladı

American Bitcoin’in brüt madencilik karı bir önceki çeyrekteki 33 milyon dolardan 25,8 milyon dolara geriledi. Madencilik marjı da yüzde 49’dan yüzde 41’e düştü. Bu tablo, doğrudan maliyetler çıkarıldıktan sonra şirketin madencilik gelirinden elinde kalan payın daraldığını gösterdi.

Şirket çeyrek boyunca 891 BTC üretti. Önceki üç aylık dönemde bu rakam 932 BTC düzeyindeydi. Yönetim, maliyet artışının temel nedeninin yükselen elektrik fiyatları olduğunu bildirdi. Yıllık karşılaştırmada gelir 64,2 milyon dolardan 63,4 milyon dolara sınırlı gerilerken, net kar 3,5 milyon dolardan 126 milyon dolara çıktı.

Enigma Holdings kurucusu David Gamble, piyasa fiyatının altında Bitcoin üretmenin tek başına hissedar değeri yarattığı anlamına gelmediğini, uzun vadeli sürdürülebilirliğin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Rakipler yapay zekaya yöneliyor

Sonuçlar, Bitcoin madencileri arasında belirginleşen strateji ayrımını da ortaya koydu. American Bitcoin, madenciliğe ve BTC biriktirmeye devam ederken Riot Platforms, MARA Holdings ve Core Scientific gibi rakipler yeni gelir alanları için yapay zeka tarafına yatırım yapıyor. American Bitcoin eylül sonu itibarıyla 8.427 BTC tuttuğunu açıkladı. Bu rakam bir yıl önce 3.418 BTC seviyesindeydi.

Mini sözlük: Hashrate, bir madencilik cihazının ya da ağın saniyede yapabildiği hesaplama sayısını ifade eder. Bu ölçü, madencilikte rekabet gücü ve üretim kapasitesi açısından temel göstergelerden biri kabul edilir.

Şirket Strateji Öne çıkan unsur American Bitcoin BTC biriktirme ve madencilik 8.427 BTC rezerv Riot Platforms Yapay zeka veri merkezi yatırımı Yeni gelir alanı arayışı MARA Holdings Madencilik ve yapay zeka genişlemesi Hibrit yaklaşım Core Scientific Yapay zeka veri merkezlerine kayış Faaliyetin önemli bölümü dönüştü

Gamble, sektörde asıl rekabet avantajının giderek enerji altyapısına kaydığını söyledi. Ona göre artık yalnızca ne kadar Bitcoin üretildiği ya da ne kadar hashrate devreye alınabildiği değil, aynı elektrik kaynağı için yarışan yapay zeka veri merkezlerine karşı sermayenin nerede daha verimli kullanıldığı da belirleyici hale geliyor.

Bitcoin, UTC 20.50 itibarıyla son 24 saatte yüzde 5 düşüşle 76.119 dolardan işlem gördü. American Bitcoin hisseleri de perşembe gününü yaklaşık yüzde 15 kayıpla 5,31 dolarda kapattı.