Kripto Para

ABD ara seçimleri Kongre’de kripto gündemini yeniden şekillendirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD ara seçimleri, Kongre’de kripto dostu dengeleri değiştirdi.
  • 📌 Arkansas’ta yeniden seçilen French Hill’in komite başkanlığını kaybetmesi bekleniyor.
  • 🧭 Seçim döngüsünde kripto destekli siyasi gruplar 176 milyon doların üzerinde harcama yaptı.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

ABD’de salı günü yapılan ara seçimler, kripto para sektörü açısından Kongre’deki dengeleri değiştirdi. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill, Arkansas’ta yeniden seçildi ancak Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu almasıyla komite başkanlığını kaybetmesi bekleniyor.

İçindekiler
1 Komite başkanlığında değişim beklentisi
2 Kripto sektörü seçimlerde yoğun kaynak kullandı
3 Kongre’de yeni dönem kripto yasalarını etkileyebilir

Komite başkanlığında değişim beklentisi

French Hill, Cumhuriyetçi Parti içinde kripto para sektörüne yakın isimler arasında görülüyor. Kongre’de dijital varlıklara ilişkin düzenlemelerde etkili konumda bulunan Finansal Hizmetler Komitesi, özellikle piyasa yapısı, gözetim ve stablecoin çerçevesi gibi başlıklarda kritik rol üstleniyor.

Demokrat Parti’den Kaliforniya Temsilcisi Maxine Waters, komitenin yeni başkanı olmaya en yakın isim olarak öne çıkıyor. Waters halen komitede kıdemli Demokrat üye konumunda bulunuyor ve görev değişimi halinde komitenin önceliklerinde farklılaşma yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun el değiştirmesi, kripto para düzenlemelerinin yönü ile sektöre yönelik denetimin kapsamı konusunda yeni bir belirsizlik yarattı.

Kripto sektörü seçimlerde yoğun kaynak kullandı

Kripto para sektörünün desteklediği süper siyasi eylem komitesi Fairshake, ekim ayında French Hill’in yeniden seçilme kampanyasına 1 milyon dolar destek sözü verdi. Fairshake, Kongre’de dijital varlıklara daha sıcak yaklaşan isimlerin görevde kalmasını sağlamak için seçim döneminde aktif bir çizgi izledi.

Fairshake, ABD’de seçim kampanyalarına büyük ölçekli harcama yapabilen siyasi yapıların başında geliyor. Kripto para şirketleri ve sektör destekçileri tarafından finanse edilen bu yapı, son dönemde Washington’daki yasa yapım sürecinde etkisini artıran araçlardan biri haline geldi.

Mini sözlük: Süper PAC, ABD’de adaylarla doğrudan koordinasyon kurmadan sınırsız harcama yapabilen siyasi komite türüdür. Bu yapılar seçim dönemlerinde reklam ve kampanya desteğiyle kamuoyu üzerinde etkili olabiliyor.

Fairshake, ekim ayında French Hill’in yeniden seçilme kampanyasını desteklemek için 1 milyon dolar taahhüt etti.

Kongre’de yeni dönem kripto yasalarını etkileyebilir

Demokratların Kongre’de güç kazanması, ABD’de kripto para mevzuatının geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Sektör, bir yandan daha net yasal çerçeve beklentisini korurken diğer yandan daha sıkı inceleme ve denetim ihtimalini izliyor.

Seçim döngüsü boyunca kripto para destekli süper PAC’lerin toplam harcaması 176 milyon doların üzerine çıktı. Bu tutar, dijital varlık sektörünün ABD siyasetinde daha görünür ve organize bir etki alanı kurmaya çalıştığını gösteriyor.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaşanacak olası liderlik değişimi, özellikle stablecoin düzenlemeleri ve kripto şirketlerinin federal ölçekte nasıl denetleneceği konusunda yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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