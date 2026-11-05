Amundi, Ethereum’da tokenleştirilmiş Avrupa hisse fonu başlattı

Avrupa’da yönetilen varlık büyüklüğü bakımından en büyük fon yöneticisi olan Amundi, STOXX Europe 600 endeksini izleyen hisse fonu için Ethereum üzerinde tokenleştirilmiş yeni bir pay sınıfı başlattı. Şirket böylece blokzincir tabanlı yatırım ürünlerini para piyasası fonlarının ötesine taşımış oldu.

Yeni ürün Ethereum altyapısıyla sunuldu

Yeni pay sınıfı, Avrupa merkezli varlık hizmetleri şirketi CACEIS iş birliğiyle ihraç edildi. Tokenizasyon altyapısını sağlayan CACEIS, saklama, fon muhasebesi ve yatırım hizmetleri alanında faaliyet gösteriyor. Amundi, fonun geleneksel yatırım kanalları üzerinden de erişilebilir olmaya devam edeceğini açıkladı.

STOXX Europe 600 endeksi, gelişmiş Avrupa piyasalarındaki büyük, orta ve küçük ölçekli 600 şirketi kapsıyor. Amundi, kurumsal müşteriler ve dijital platformlar için daha geniş bir tokenleştirilmiş fon yelpazesi geliştirmeyi planlıyor. Şirket, bu alanda erişimin kolaylaşması, takas süresinin kısalması ve operasyonel verimlilik gibi başlıklarda avantaj görüyor.

Amundi, kurumsal müşteriler ve dijital platformlara yönelik daha geniş bir tokenleştirilmiş fon ürün ailesi geliştirmeyi planladığını açıkladı.

Bu adım, şirketin Kasım 2025’te yine CACEIS ile Ethereum üzerinde geliştirdiği ilk tokenleştirilmiş para piyasası fonu pay sınıfının ardından geldi. Böylece Amundi, blokzincir tabanlı fon yapılarında ikinci somut ürününü piyasaya sunmuş oldu.

Tokenleştirilmiş hisse piyasası büyüyor

Amundi’nin hamlesi, küresel tokenleştirilmiş hisse piyasasının hızlı büyüdüğü bir dönemde geldi. RWA.xyz verilerine göre tokenleştirilmiş hisselerin toplam değeri 4 Kasım itibarıyla 4,24 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, son 30 günde yaklaşık %27 artışa işaret ediyor.

En büyük ürünlerin ise halen ABD bağlantılı varlıklarda yoğunlaştığı görülüyor. Değer bakımından ilk 10 tokenleştirilmiş hisse ürünü, ABD şirketleri veya ABD’de işlem gören menkul kıymetlerle bağlantılı ürünlerden oluştu.

Gösterge Durum Detay Toplam pazar değeri 4,24 milyar dolar 4 Kasım itibarıyla 30 günlük değişim %27 artış RWA.xyz verisi İlk 10 ürün ABD bağlantılı Şirket veya menkul kıymet odaklı

Avrupa’da düzenleme çağrıları sürüyor

Avrupa’daki finans kuruluşları ise düzenleyici çerçevenin hızlandırılması için baskı yapıyor. Nisan ayında 39 şirket ve sektör grubu, Avrupa Birliği’nin tokenleştirilmiş finansta ABD’nin gerisinde kalabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu grup, uygun varlık kapsamının genişletilmesini, işlem hacmi sınırlarının yükseltilmesini ve Birliğin Dağıtık Defter Teknolojisi Pilot Rejimi kapsamındaki lisanslarda süre kısıtlarının kaldırılmasını talep etti.

Avrupa’daki 39 şirket ve sektör grubu, Avrupa Birliği’nin tokenleştirilmiş finansta ABD’nin gerisinde kalma riski taşıdığını vurguladı.