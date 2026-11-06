Bitcoin için JPMorgan 10 yıllık getiri tahminini açıkladı: ETF’lerde ise çıkış sürüyor

ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden 5 Kasım’da toplam 530,1 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bitcoin fonları, yalnızca bir günlük girişin ardından yeniden çıkışa dönerken JPMorgan, gelecek 10 yılda Bitcoin’in yıllık bileşik getirisinin yüzde 10 olacağını öngördü. Bankanın tahmini, ABD büyük şirket hisseleri ve altın için belirlediği getiri beklentilerinin üzerinde yer aldı.

ETF çıkışlarında Fidelity ve BlackRock öne çıktı

Farside ve SoSoValue verilerine göre ABD’deki 12 spot Bitcoin ETF’si, 5 Kasım’da toplam 430,2 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Önceki gün görülen girişlerin tersine döndüğü seansta hiçbir fon net giriş sağlayamadı. Aynı gün Ethereum ETF’lerinden de 99,9 milyon dolar çıktı.

Bitcoin tarafında en büyük çıkış, 199,87 milyon dolarla Fidelity’nin FBTC fonunda gerçekleşti. BlackRock’ın IBIT fonundan ise 104,97 milyon dolar çekildi. Böylece iki fondaki toplam net çıkış 304,84 milyon dolara ulaştı. Bu işlemlerin ardından FBTC’nin kuruluşundan bu yana biriken net girişi 10,223 milyar dolar, IBIT’nin ise 65,504 milyar dolar oldu.

Diğer fonlarda Grayscale’in GBTC’sinden 49,90 milyon dolar, Franklin Templeton’ın EZBC’sinden 32,92 milyon dolar, VanEck’in HODL’ından 23,64 milyon dolar ve Ark Invest ile 21Shares’in ARKB’sinden 18,90 milyon dolar çıktı. Grayscale Bitcoin Mini Trust, Bitwise BITB ve Morgan Stanley MSBT’nin de aralarında bulunduğu kalan altı fonda net akış gerçekleşmedi.

SoSoValue verilerinin aktarıldığı sırada spot Bitcoin ETF’lerinin toplam net varlık değeri 96,647 milyar dolardı. Bu tutarın Bitcoin’in toplam piyasa değerine oranı yüzde 6,31 olurken fonların kuruluşlarından bu yana biriken toplam net girişi 56,111 milyar dolar seviyesinde bulundu.

JPMorgan’ın Bitcoin için getiri beklentisi yüzde 10

Fonlardaki günlük çıkışlara karşılık JPMorgan’ın uzun vadeli projeksiyonu, Bitcoin için daha yüksek getiri beklentisine işaret etti. Banka, 4 Kasım’da yayımladığı “2027 Uzun Vadeli Sermaye Piyasası Varsayımları” raporunda Bitcoin’in beklenen getirisini, oynaklığını ve diğer varlıklarla ilişkisini değerlendirdi.

JPMorgan, temel senaryosunda Bitcoin’in gelecek 10 yılda yıllık yüzde 10 bileşik getiri sağlayacağını tahmin etti. Aynı senaryoda yıllık oynaklık beklentisini yüzde 55 olarak belirledi.

Banka, önceki bir raporunda ABD büyük şirket hisseleri için yıllık yüzde 7,5, özel sermaye yatırımları için yüzde 9,8 ve altın için yüzde 5,5 getiri öngörmüştü. Yüzde 60 hisse senedi ve yüzde 40 tahvilden oluşan bir portföyün beklenen yıllık getirisi ise yüzde 7 olarak hesaplanmıştı.

Grayscale’den portföy çeşitlendirmesi vurgusu

Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl, Bitcoin’in ABD büyük şirket hisseleriyle korelasyon katsayısının 0,33 olduğunu belirtti. Pandl’a göre bu oran, uluslararası hisseler, şirket tahvilleri ve hedge fonların ABD büyük şirket hisseleriyle korelasyonundan daha düşük. Bu durum, Bitcoin’in hisse senetleriyle daha sınırlı ölçüde birlikte hareket ettiğini ve portföy çeşitlendirmesinde kullanılabileceğini gösteriyor.

Pandl, Bitcoin için öngörülen yüzde 10 yıllık bileşik getirinin karşılaştırılan diğer tüm varlık sınıflarının üzerinde olduğunu da vurguladı. Yüksek getiri potansiyeliyle portföyün temel hisse yatırımlarına düşük korelasyonu bir araya getiren yatırım seçeneklerinin sınırlı olduğunu ifade etti.