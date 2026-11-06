Küresel satış dalgası Asya’ya yayıldı: Borsalar çakıldı, dolar güçlendi

ABD ara seçimlerinde Demokratların kazandığı güçlü zaferin ardından yapay zeka sektörüne yönelik düzenlemelerin sıkılaşabileceği endişesi, küresel piyasalardaki satışları Asya’ya taşıdı. Japonya ve Güney Kore borsalarında kayıplar derinleşirken Tayvan borsası ayı piyasasına girdi. Yetkililerin piyasaları destekleme adımları ve ABD vadeli endekslerindeki toparlanma, ilerleyen işlemlerde kayıpların bir bölümünü sınırladı.

Asya borsalarında teknoloji hisseleri çakıldı

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 3,8 gerilerken Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 5,8 düşerek Nisan 2025’ten bu yana en sert günlük kaybını yaşadı. Güney Kore’de Kospi endeksinin kaybı gün içinde yüzde 8,8’e ulaştı ve devre kesici uygulaması devreye girdi. Samsung ve SK Hynix hisseleri yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti. Tayvan’ın gösterge endeksi ise yüzde 4,5 düşerek ayı piyasasına girdi.

Satışların merkezinde, Demokratların Kongre zaferinin ABD’de veri merkezlerine yönelik daha sıkı düzenlemelere yol açabileceği ve yapay zeka altyapısının büyümesini yavaşlatabileceği endişesi bulunuyor. Philadelphia Yarı İletken Endeksi bu hafta yaklaşık yüzde 16 gerileyerek Nisan 2025’ten bu yana en kötü haftalık performansına yöneldi.

ABD Başkanı Donald Trump da teknoloji ve yapay zeka bağlantılı hisselerde derinleşen satışların ardından, Amerikalıların 401(k) emeklilik hesaplarındaki kayıplardan Demokratları sorumlu tuttu. Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi, salı günkü ara seçimlerde geniş çaplı kayıplar yaşamıştı.

Güney Kore’den zorunlu satışları sınırlama adımı

Güney Kore, kredili işlemlerde kullanılan kredilerin en az yüzde 140’ı kadar teminat bulundurulmasını öngören kuralı geçici olarak kaldırdı. Adımla, aracı kurumlar üzerinden gerçekleşebilecek zorunlu satışların sınırlandırılması amaçlandı. Tayvan’ın finansal düzenleyicisinin de piyasayı istikrara kavuşturacak tedbirler açıklaması bekleniyordu.

Destek haberleri ve ABD hisse senedi vadeli işlemlerindeki toparlanmayla bölge borsaları kayıplarının bir bölümünü geri aldı. Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Güvenli liman talebi tahvilleri destekledi

Riskten kaçış tahvil piyasalarında alımları beraberinde getirdi. Çin’in 10 yıllık devlet tahvili getirisi, bol likidite ve güvenli liman talebinin etkisiyle gün içinde tarihinin en düşük seviyesine indi. Politika faizindeki son değişikliğin fiili bir parasal gevşeme olarak değerlendirilmesi de bu harekette etkili oldu.

ABD Hazine tahvilleri perşembe günkü kazanımlarını korurken Japon devlet tahvilleri de cuma günü yükseldi. Dolar ise diğer tüm G10 para birimleri karşısında güçlendi.

Brent yükseldi ancak haftalık kayıp tarihi boyutta

Brent petrol, önceki seansta kaydettiği yüzde 3,9’luk yükselişin ardından yüzde 1,4 daha artarak varil başına 99,70 dolara çıktı. Buna rağmen Brent, Nisan 2020’den bu yana en büyük haftalık kaybına doğru ilerledi.

Hafta boyunca fiyatlamalarda Orta Doğu’da aylardır süren savaşın sona erme ihtimali etkili oldu. Yatırımcılar başlangıçta Demokratların Kongre zaferinin İran’la çatışmanın bitişini hızlandırabileceğini değerlendirirken, daha sonra veri merkezi düzenlemelerine ilişkin endişeler teknoloji hisselerinde geniş çaplı satışları tetikledi.

Kanada borçlanmayla yatırımları artırmayı planlıyor

Kanada Başbakanı Mark Carney, kamu bilançosunu kullanarak yatırımları hızlandırma planına bağlılığını yineledi. Plan, borçlanmanın artırılmasını ve yükselen vergi gelirlerinden sağlanan milyarlarca dolarlık kaynağın ekonominin üretim kapasitesini genişletmek için kullanılmasını öngörüyor.

Seçim sonucunun piyasalardaki etkisi, savaşın sona ermesine yönelik beklentilerden yapay zeka yatırımlarının yavaşlayabileceği endişesine kaydı. Yarı iletken hisselerindeki yaklaşık yüzde 16’lık haftalık kayıp bu değişimin en belirgin sonucu oldu. Asya’daki destek adımları günlük kayıpları kısmen sınırlarken, Brent’in son iki seansta yükselmesine rağmen tarihi büyüklükte bir haftalık düşüşe yönelmesi petrol piyasasındaki sert yön değişimlerini ortaya koydu.