XRPL kredi protokolü için onay süreci son aşamaya yaklaştı

XRP Ledger ağı, merkeziyetsiz finans alanında önemli bir güncellemeye hazırlanıyor. Ağda yerel kredi mekanizması kurulmasını amaçlayan Lending Protocol değişikliği, doğrulayıcılardan gelen yeni destek oylarıyla etkinleşmeye bir adım daha yaklaştı.

Doğrulayıcı desteği artıyor

XRPL topluluğunda doğrulayıcı olarak bilinen Vet, Lending Protocol değişikliğinin iki yeni evet oyu aldığını açıkladı. Son doğrulayıcı verilerine göre değişiklik 35 güvenilir doğrulayıcıdan 23’ünün desteğini aldı. Eşik değerin aşılması için 6 ek oya daha ihtiyaç duyuluyor.

XRPL, XRP Ledger’ın kısa adıdır ve Ripple ekosisteminde kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağ üzerindeki teknik değişiklikler, güvenilir doğrulayıcıların belirli çoğunluğa ulaşmasıyla devreye giriyor.

Vet, Lending Protocol değişikliğinin yeni doğrulayıcı destekleri aldığını ve etkinleşme sürecinde gerekli eşik değere biraz daha yaklaşıldığını aktardı.

Ancak gerekli oy sayısına ulaşılması, güncellemenin hemen devreye alınacağı anlamına gelmiyor. Önce en az 29 doğrulayıcının desteğiyle yüzde 80’lik süper çoğunluk eşiğinin sağlanması gerekiyor. Bu aşamanın ardından zorunlu iki haftalık etkinleştirme süreci başlayacak.

XLS 66 ne getiriyor

XLS 66 olarak adlandırılan değişiklik, XRP Ledger’a yerel kredi işlevi eklemeyi hedefliyor. Tasarı, sabit vadeli ve teminatsız kredi verilmesini mümkün kılacak şekilde hazırlandı. Bu yönüyle, borçlunun kredi tutarından daha yüksek kripto varlık teminatı göstermesini isteyen yaygın kripto kredi modellerinden ayrılıyor.

Resmi XLS 66 belgesine göre sistem, Single Asset Vaults adı verilen yapılar üzerinden fonların bir havuzda toplanmasına dayanıyor. Bu varlık havuzları daha sonra belirlenmiş koşullarla borçlulara kullandırılabilecek.

Mini sözlük: Single Asset Vaults, tek bir varlık türünün toplandığı havuz yapılarıdır. Bu modelde kullanıcılar desteklenen varlıkları aynı havuzda biriktirir ve bu kaynak, önceden tanımlanan kredi koşullarıyla kullandırılır.

Sistemde üç taraf yer alacak

Önerilen kredi yapısında üç temel taraf bulunuyor: mevduat sahipleri, kredi aracılar ve borçlular. Mevduat sahipleri kripto varlıklarını veya desteklenen diğer varlıkları havuza yatıracak. Kredi aracılar ise borçluların değerlendirilmesi ve kredi anlaşmalarının kurulmasından sorumlu olacak. Borçlular da krediyi alıp belirlenen takvime göre geri ödeme yapacak.

Bu yapının, finansal kurumlar ve diğer kuruluşların XRP Ledger üzerinde yalnızca varlık tutması ya da transfer etmesi yerine sermayeyi daha aktif biçimde kullanmasına imkan tanıyabileceği değerlendiriliyor. Aynı zamanda kredi havuzlarına yatırılan varlıklar üzerinden getiri elde edilmesinin de önü açılabilir. Buna karşın faiz düzeyi, gerçekleşecek kredi hacmine ve üstlenilen risklere bağlı olacak.

Resmi teknik belgede, havuzlarda toplanan fonların belirlenmiş şartlarla borçlulara kullandırılmasının ve geri ödemelerin önceden saptanan takvime göre yapılmasının amaçlandığı görülüyor.

Diğer değişiklikler de oylanıyor

LendingProtocolV1_1 adlı ek değişiklik de şu anda 21 evet oyuna ulaştı. Bu sürümde kapalı uçlu havuzlar ve güncellenmiş faiz muhasebesi gibi ek düzenlemeler yer alıyor. Ağdaki üç ayrı değişiklik önerisi halen değerlendirme aşamasında bulunuyor ve bunların hiçbiri henüz süper çoğunluk seviyesine ulaşmış değil.